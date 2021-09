Genshin Impact | Guida

Da quando ha fatto il suo debutto, Genshin Impact è diventato un vero fenomeno tra i videogiochi persistenti. Il fenomeno cinese firmato da Studio MiHoYo, che ha fatto registrare numeri da record fin dalla sua uscita, è oggi ancora giocatissimo su mobile, PC, PlayStation e PlayStation 5.

Abbiamo quindi deciso di arricchire la nostra selezione di guide strategiche a tema Genshin Impact, con consigli per neofiti e veterani che seguano da vicino anche i diversi personaggi e le novità che vengono introdotte con i diversi aggiornamenti.

Cos’è Genshin Impact

Da prima noto al pubblico come un titolo la cui direzione artistica richiamava quella di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact è un action RPG open world in cui vivete le vicende del mondo di Teyvat, scegliendo se vestire i panni di Aether e Lumine.

Durante il vostro viaggio, vi ritroverete a tu per tu con regioni diversi, con poteri diversi e con segreti da scoprire, mettendo in piedi il party perfetto per supportare le vostre gesta.

Genshin Impact è uscito a settembre 2020

I consigli su Genshin Impact

Di seguito, le nostre guide generiche dedicate all’universo di Genshin Impact, dove potete scoprire le basi del gioco e approfittare di alcuni consigli per muovere i primi passi a Teyvat.

Modalità di Genshin Impact

Guide a build e personaggi

Per quanto riguarda, invece, i personaggi, di seguito trovate le nostre guide che vi aiuteranno a orientarvi per mettere in piedi il vostro party perfetto, con le build per i protagonisti di Genshin Impact e tutti i consigli su come equipaggiarli.

Questa pagina sarà aggiornata costantemente con l’uscita di nuove guide