Genshin Impact: come sbloccare la co-op

Giocare in compagnia i propri videogiochi preferiti ha sempre un grande fascino e può fornire divertimento extra: la regola vale anche per Genshin Impact, l’open world free-to-play di miHoYo che sta coinvolgendo milioni di giocatori in tutto il mondo. Il titolo, infatti, permette di accedere a una modalità cooperativa, ma a patto che abbiate raggiunto determinati traguardi: vediamo quali sono.

Come ottenere la modalità cooperativa in Genshin Impact

Per ottenere la modalità cooperativa dovete raggiungere il livello 16 con il vostro Adventure Rank (che è diverso dal livello del vostro protagonista o dei personaggi del vostro party). Per farlo il più velocemente possibile, vi rimandiamo alla nostra guida specifica dove vi forniamo i migliori consigli per far salire rapidamente l’Adventure Rank, linkata di seguito.

Che missioni si possono giocare in co-op?

Una volta che avrete sbloccato la modalità cooperativa, potrete affrontare alcuni incarichi specifici in compagnia di fino ad altri quattro giocatori. Potrete mettere insieme le forze per delle side-quest e per delle missioni in giro per il mondo, ma non per le missioni di storia.

In Genshin Impact potete anche giocare in co-op con i vostri amici

Come trovo i miei amici?

Per quanto riguarda l’aggiunta degli amici, fate riferimento al codice che si trova in basso nello schermo: rappresenta il vostro UID ed è un codice univoco che identifica il vostro profilo. Tutti i giocatori ne hanno uno, quindi potete scambiarlo con i vostri amici per aggiungervi alle rispettive liste contatti.

Per gestire le richieste di amicizia, o inviarle, mettete il gioco in pausa e selezionate Friends > Friends Requests. Da qui, accettate o rifiutate le amicizie, o inviate le richieste per i vostri amici.

Darsi manforte rende tutto più bello, anche in Genshin Impact

È possibile giocare in cross-play in Genshin Impact?

Sì, il cross-play è supportato tra le diverse piattaforme su cui è disponibile il titolo, quindi i giocatori su smartphone, PS4 e PC potranno interagire con quelli su tutte le altre piattaforme possibili.

Le nostre guide su Genshin Impact