Le migliori build per Arataki Itto in Genshin Impact

Arriva finalmente il momento del nuovo personaggio da 5 stelle presente nella patch 2.3 di Genshin Impact: stiamo ovviamente parlando di Arataki Itto. Il nuovo personaggio ha sangue Oni nelle vene, e con il suo arrivo è presente anche una quest dedicata alla sua storia che permetterà a tutti i giocatori di conoscerlo meglio sia caratterialmente che anche come personaggio. Arataki Itto è un personaggio di elemento Geo che usa una claymore in battaglia. Guardando al suo potenziale risulta chiaro che sia nato per fare il DPS, ma al contrario di tutti gli altri personaggi dediti all’attacco presenti nel gioco, Itto aumenta i danni con l’aumentare del valore della sua Difesa. Scopriamo dunque quale sia il modo migliore per buildarlo.

Abilità principali di Arataki Itto

Arataki Itto è un personaggio tra i più forti fisicamente all’interno del mondo di Genshin Impact, infatti è in grado di infliggere enormi danni con la sua claymore sia di tipo fisico che di elemento Geo. Aumentandone il livello la statistica extra che aumenta naturalmente è Crit Rate, che gli consente di portare più colpi critici facilmente. Arataki Itto però non funziona come gli altri personaggi che utilizzano spadoni a due mani in battaglia: la sua particolarità è che ogni secondo e quarto colpo della sua combo base gli permette di accumulare rispettivamente un livello e due livelli di Superlative Superstrength. Questo potenziamento è visibile da un’immagine luminosa che si formerà alle spalle di Itto, il massimo valore accumulabile è 5, e ogni livello durerà 60 secondi dal momento della sua acquisizione. Una volta accumulati livelli di Superlative Superstrength, sarà possibile utilizzarli con gli attacchi caricati, che permetteranno a Itto di utilizzare una nuova combo molto più potente del normale. In particolare se si hanno 5 livelli accumulati, l’ultimo colpo sarà estremamente devastante. Questo sistema speciale di attacchi è supportato anche dalle abilità di Itto.

Elemental Skill: Masatsu Zetsugi: Akaushi Burst! – Itto evoca in battaglia Ushi, un giovane toro e membro della Arataki Gang, che infligge danni Geo ai nemici. Ushi fa guadagnare un livello di Superlative Superstrength ogni volta che:

colpisce un nemico Viene colpito da un nemico Abbandona il campo di battaglia

Oltre a questi effetti Ushi attira i nemici su di sé e la sua salute è direttamente proporzionale alla percentuale di HP di Itto. Ushi è considerabile come un costrutto Geo e può entrare in risonanza con altri costrutti simili.

Elemental Burst: Royal Descent: Behold, Itto the Evil! – Itto utilizza la sua potenza da Oni evocando la speciale arma Kanabou appartenente al Re degli Oni. Questa devastante arma dona i seguenti vantaggi al personaggio:

Gli attacchi normali, caricati e dall’alto infliggono danni da Geo L’attacco di Itto aumenta aggiungendo una percentuale della sua difesa, inoltre guadagna un 10% di velocità d’attacco Il primo, secondo e terzo attacco di una combo del suo attacco normale donano a Itto un livello di Superlative Superstrength quando colpiscono il nemico. La resistenza a danni fisici ed elementali di Itto diminuisce del 20%

Questa forma dura per un massimo di 11 secondi, e viene interrotta se Itto lascia il campo di battaglia prima della conclusione.

Per quanto riguarda i Talenti di Arataki Itto a cui dare priorità per il potenziamento, conviene concentrarsi soprattutto sugli attacchi base e l’Elemental Burst, che sono i mezzi principali con cui l’Oni fa danno.

Le migliori armi per Arataki Itto

Vediamo quali sono le armi migliori da equipaggiare su Arataki Itto in Genshin Impact.

Redhorn Stonethresher : Arma da 5 stelle aggiunta proprio insieme al banner di Itto. Se si riuscirà a ottenerla è indubbiamente un’arma fatta apposta per il personaggio. L’attacco base è basso, ma come statistica extra ha un ottimo aumento di Crit DMG che è sempre ottimo. L’arma inoltre aumenta la Difesa del 28% e aumenta il danno degli attacchi normali e caricati del 40% del valore totale della Difesa.

: Arma da 5 stelle aggiunta proprio insieme al banner di Itto. Se si riuscirà a ottenerla è indubbiamente un’arma fatta apposta per il personaggio. L’attacco base è basso, ma come statistica extra ha un ottimo aumento di Crit DMG che è sempre ottimo. L’arma inoltre aumenta la Difesa del 28% e aumenta il danno degli attacchi normali e caricati del 40% del valore totale della Difesa. Whiteblind : una delle migliori alternative da 4 stelle: quest’arma è ottenibile facilmente forgiandola da un fabbro. Come statistica extra aumenta la difesa, aggiungendo quindi un potenziamento all’attacco di Itto. La sua abilità permette di aumentare i valori dell’Attacco e della Difesa del 6% per 6 secondi ogni volta che si colpisce un nemico. Questo bonus è cumulabile fino a 4 volte, e può essere attivato ogni 0,5 secondi.

: una delle migliori alternative da 4 stelle: quest’arma è ottenibile facilmente forgiandola da un fabbro. Come statistica extra aumenta la difesa, aggiungendo quindi un potenziamento all’attacco di Itto. La sua abilità permette di aumentare i valori dell’Attacco e della Difesa del 6% per 6 secondi ogni volta che si colpisce un nemico. Questo bonus è cumulabile fino a 4 volte, e può essere attivato ogni 0,5 secondi. Serpent Spine: Altra ottima claymore da 4 stelle che funziona bene con Itto. Quest’arma ha come statistica extra Crit Rate, inoltre la sua abilità consente di aumentare il danno del 6% ogni 4 secondi in cui il personaggio che la utilizza si trova sul campo di battaglia. Il personaggio però subirà anche il 3% di danni in più. Quest’effetto è cumulabile fino a un massimo di 5 volte e non si resetta se il personaggio viene sostituito, ma l’accumulo si riduce di un livello se subisce danni.

Arataki Itto è molto potente fisicamente essendo un discendente degli Oni

I migliori artefatti per Arataki Itto

Scopriamo quali sono i migliori artefatti per Arataki Itto in Genshin Impact.

Husk of Opulent Dreams: Questo nuovo set di artefatti è stato pensato appositamente per il personaggio ed è indubbiamente il migliore con cui equipaggiare Itto. Equipaggiando due parti del set si otterrà un aumento della Difesa del 30%, con quattro parti invece il personaggio potrà guadagnare un livello dello speciale effetto chiamato Curiosity ogni volta che colpirà un avversario con un attacco Geo. Quando il personaggio non è in battaglia guadagnerà invece un livello ogni 3 secondi. Il livello di Curiosity può aumentare fino a 4 volte massimo, e ogni volta aumenta la Difesa e il danno Geo del 6%. Se 6 secondi passano senza che si siano guadagnati livelli di Curiosity, allora si perderà un livello di quelli accumulati.

Il suo Elemental Burst gli consente di utilizzare la potente arma Kanabou

Riguardo alle statistiche da utilizzare per gli artefatti, le Stats principali da utilizzare sono Difesa per il Sand, Geo DMG per il Goblet e Crit Rate o Crit DMG per il Circlet. Le sub stats a cui dare più importanza sono: DEF%, Crit DMG e Crit Rate, ATK% e anche un po’ di Energy Recharge se non avete un personaggio che può fungere da batteria, dato che il costo dell’Elemental Burst di Itto è piuttosto alto.

Arataki Itto in definitiva

Il capo della Arataki Gang è un personaggio nato per fare danni. Con il giusto set e un’alta Difesa è in grado di fare danni ai nemici con una potenza schiacciante grazie anche all’utilizzo della combo speciale utilizzabile grazie alla Superlative Superstrength, che sarà il suo metodo principale per infliggere danni, soprattutto dopo aver attivato l’Elemental Burst.

Itto è un personaggio nato per fare il DPS

Itto, essendo un personaggio Geo, non è in grado di fare reazioni elementali offensive. Per questo motivo il suo team ideale ha bisogno di altri personaggi Geo all’interno che, grazie alla risonanza elementale, aumentano l’efficacia di Itto stesso. Gorou, il nuovo personaggio da 4 stelle introdotto nello stesso banner dell’Oni, è una scelta perfetta dato che è un support nato apposta per potenziare i personaggi Geo. Se avete anche Zhongli o Albedo questi saranno perfetti da inserire in un team insieme a Itto e Gorou, il primo per la sua efficacia con gli scudi e i danni che è in grado di infliggere, il secondo invece funziona molto bene come batteria per far accumulare energia a Itto. Come quarto membro del team ci si può sbizzarrire. Se si possiede la Raiden Shogun è perfetta in quanto in grado di garantire energia per tutti gli altri membri del gruppo ed essere inoltre un’ottima sub DPS. Se non si possiede Zhongli, Thoma invece può essere un’ottima alternativa nella difesa con i suoi scudi.