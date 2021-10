Genshin Impact: le migliori build per Sangonomiya Kokomi

Finalmente Sangonomiya Kokomi è arrivata in Genshin Impact. Il secondo personaggio da 5 stelle confermato per la patch 2.1 è disponibile nel banner dedicato dal 22 settembre fino al 12 ottobre. Abbiamo imparato a conoscere Kokomi nelle quest legate alla storia di Inazuma, dove l’abbiamo trovata a capo della ribellione contro la Raiden Shogun. Kokomi e il suo esercito hanno come base la nuova isola di Watatsumi, inserita sempre con la patch 2.1.

Adesso Sangonomiya Kokomi è finalmente diventato un personaggio giocabile che utilizza come arma i Catalyst. Scopriamo dunque tutti i dettagli sulle migliori build di questo nuovo personaggio.

Abilità principali di Sangonomiya Kokomi

La sacerdotessa di Watatsumi è molto abile negli attacchi a distanza, ed essendo un’utilizzatrice della tipologia di armi Catalyst, infligge soltanto danni elementali Hydro. L’elemento d’acqua è anche la statistica innata che aumenterà a ogni passaggio di livello, le abilità di Kokomi sono invece un buon mix tra cure e attacchi elementali.

Elemental Skill: Kurage’s Oath – Kokomi evoca una “bake-kurage” una medusa fatta d’acqua che infligge danni Hydro basati sui massimi HP di Kokomi e cura allo stesso tempo gli alleati. La medusa starà in campo per 12 secondi totali.

– Kokomi evoca una “bake-kurage” una medusa fatta d’acqua che infligge danni Hydro basati sui massimi HP di Kokomi e cura allo stesso tempo gli alleati. La medusa starà in campo per 12 secondi totali. Elemental Burst: Nereid’s Ascension – Kokomi usa il suo potere di sacerdotessa di Watatsumi ammantandosi di un abito cerimoniale fatto d’acqua che le consente anche di camminare sopra a questo elemento come se fosse sulla terra ferma. L’effetto dura 10 secondi e in questo periodo ogni cura o danno inflitto dagli attacchi normali, caricati o dalla bake-kurage, aumenta in base agli HP massimi di Kokomi.

Se volete fare una build di supporto allora i talenti da sviluppare maggiormente sono il Burst e la Skill. Se pensate di utilizzarla anche per far danni allora bisogna cercare di non trascurare gli attacchi di base, anche se le gli altri due talenti hanno sempre maggiore importanza.

Le migliori armi per Sangonomiya Kokomi

Vediamo quali sono le migliori armi per Kokomi in Genshin Impact.

Everlasting Moonglow : l’arma a 5 stelle introdotta insieme al banner di Kokomi è un Catalyst fatto apposta per lei. Nella sua versione di base l’arma aumenterà del 10% il bonus alle cure e dell’1% i danni degli attacchi normali basandosi sul massimo degli HP di Kokomi per decidere la percentuale da applicare. Inoltre, dopo aver usato un Elemental Burst, gli attacchi normali ristorano l’energia di 0.6 per 12 secondi.

: l’arma a 5 stelle introdotta insieme al banner di Kokomi è un Catalyst fatto apposta per lei. Nella sua versione di base l’arma aumenterà del 10% il bonus alle cure e dell’1% i danni degli attacchi normali basandosi sul massimo degli HP di Kokomi per decidere la percentuale da applicare. Inoltre, dopo aver usato un Elemental Burst, gli attacchi normali ristorano l’energia di 0.6 per 12 secondi. Prototype Amber: Arma a 4 stelle che, dopo l’uso di un Elemental Burst, rigenera 4 punti energia ogni 2 secondi per 6 secondi. Tutti i membri del party inoltre rigenereranno il 4% dei propri HP sempre ogni 2 secondi per 6 secondi totali. Le percentuali sono basate sul massimo degli HP del personaggio.

Kokomi sarà in grado di camminare sull'acqua attivando il suo Elemental Burst

I migliori artefatti per Sangonomiya Kokomi

Scopriamo quali sono i migliori artefatti da utilizzare per Kokomi in Genshin Impact.

Tenacity of the Millelith : Se volete utilizzare Kokomi come support puro allora questo set di artefatti è perfetto. Due pezzi equipaggiati aumenteranno gli HP del personaggio del 20%, mentre 4 aggiungeranno anche un effetto che aumenta l’attacco degli alleati del 20% e la forza di uno scudo del 30% ogni volta che si usa una Elemental Skill per 3 secondi. In alternativa si possono equipaggiare anche solo due pezzi per avere il bonus agli HP ed equipaggiare anche due pezzi di Hearth of Depth per aumentare i danni Hydro del 15% nel caso si volesse una build in grado di fare più danni.

: Se volete utilizzare Kokomi come support puro allora questo set di artefatti è perfetto. Due pezzi equipaggiati aumenteranno gli HP del personaggio del 20%, mentre 4 aggiungeranno anche un effetto che aumenta l’attacco degli alleati del 20% e la forza di uno scudo del 30% ogni volta che si usa una Elemental Skill per 3 secondi. In alternativa si possono equipaggiare anche solo due pezzi per avere il bonus agli HP ed equipaggiare anche per aumentare i danni Hydro del 15% nel caso si volesse una build in grado di fare più danni. Maiden’s Below : Altro artefatto perfetto se si vuole rendere Kokomi una healer. Con 2 pezzi del set si avrà un bonus alle cure del 15%, mentre con 4 pezzi, per 10 secondi dopo aver utilizzato una Elemental Skill o un Elemental Burst i compagni riceveranno un +20% alle cure. Anche questo set può essere diviso con due pezzi di Heart of Depth in caso si voglia rendere Kokomi più votata all’attacco oltre che al supporto.

: Altro artefatto perfetto se si vuole rendere Kokomi una healer. Con 2 pezzi del set si avrà un bonus alle cure del 15%, mentre con 4 pezzi, per 10 secondi dopo aver utilizzato una Elemental Skill o un Elemental Burst i compagni riceveranno un +20% alle cure. Anche questo set può essere diviso con in caso si voglia rendere Kokomi più votata all’attacco oltre che al supporto. Heart of Depth: In caso si voglia utilizzare Kokomi come Sub DPS questo set aumenta del 15% i danni Hydro e con quattro pezzi equipaggiati gli attacchi normali e caricati saranno più potenti del 30% per 15 secondi dopo aver utilizzato una Elemental Skill.

Gli attacchi di Kokomi sono in grado di curare gli alleati e infliggere danni ai nemici contemporaneamente

Per le migliori statistiche di ogni artefatto ricordate che Kokomi ha un talento passivo che inibisce il suo Crit Rate, dunque difficilmente potrà godere dei bonus a Crit Rate e DMG. Se volete renderla principalmente una healer, conviene maggiormente concentrarsi su bonus agli HP, Healing Bonus ed Energy Recharge sia come main stats che come sub stats, senza disdegnare un po’ di attacco extra. Per il Goblet va sempre bene aumentare anche l’Hydro Damage in qualunque caso.

Sangonomiya Kokomi in definitiva

Kokomi è pensata per dare il meglio di sé come healer e support. Le sue abilità sono pensate per curare e fare danni Hydro allo stesso tempo, dunque difficilmente potrà trasformarsi nella vostra main DPS. Ovviamente è possibile renderla più aggressiva, ma ci sono sicuramente personaggi migliori per questo ruolo.

Kokomi è perfetta nel ruolo di healer e support all'interno di Genshin Impact

Oltre a curare in maniera eccelsa, Kokomi può anche sfruttare i suoi attacchi d’acqua per infliggere lo status Hydro ai nemici con cui poi provocare reazioni elementali. Per questo motivo conviene inserirla con personaggi di elemento Cryo, come ad esempio Ayaka o anche Aloy per congelare i nemici. Kazuha e Venti possono essere utili a propagare l’effetto hydro su più avversari grazie al loro elemento Anemo, oltre che generare maggiore energia per il Burst. Anche i personaggi Electro, come Keqing o la Raiden Shogun possono essere utili in combinazione con gli attacchi d’acqua di Kokomi. Il suo essere una healer naturale comunque, la rende molto versatile in qualsiasi team.