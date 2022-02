Genshin Impact: le migliori build per Shenhe

Con la patch 2.4 di Genshin Impact sono stati introdotti ben due nuovi personaggi, uno di questi è Shenhe, una nuova combattente dotata di lancia che utilizza l’elemento Cryo. Shenhe è stata protagonista anche della nuova parte di storia dedicata a Liyue, che in questo periodo ha festeggiato il secondo evento dedicato al Rito delle Lanterne, ispirato al classico Capodanno Cinese. Shenhe è un personaggio da 5 stelle che principalmente svolge il ruolo di supporto, in particolar modo le sue abilità, attive e passive, lavorano in maniera molto sinergica con gli altri personaggi di elemento Cryo. Secondo la lore del gioco è un personaggio molto potente, discendente da una famosa famiglia di esorcisti. Seppur umana, dopo varie vicissitudini è stata adottata e addestrata dagli Adepti di Liyue che le hanno insegnato a utilizzare diverse arti spiritiche. Per i suoi poteri e per il suo modo di fare molto distaccato, viene spesso scambiata per un Adepto da chi incontra. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’affascinante Shenhe.

Abilità Principali di Shenhe

Shenhe è un personaggio particolare e un po’ di nicchia per essere un 5 stelle. Le sue abilità infatti sono pensate per supportare principalmente altri personaggi di elemento Cryo, mentre ha poco da offrire in un team senza nessuno di questo elemento. Detto questo, in un team basato sull’elemento Cryo, la fanciulla è in grado di fare la differenza. Shenhe è comunque anche portata per gli attacchi fisici, infatti la sua statistica che aumenterà salendo di livello è proprio l’Attacco. Vediamo dunque quali sono le abilità del personaggio.

Elemental Skill: Spring Spirit Summoning – Abilità che ha due utilizzi a seconda dalla pressione del tasto d’attivazione.

Pressione semplice : Shenhe scatta in avanti con un talismano infliggendo danni Cryo al suo passaggio.

Pressione prolungata : Lo spirito del talismano infligge danni Cryo in un’area più ampia

Ognuno dei due diversi attacchi attiva l’effetto chiamato Icy Quill , che aumenta qualsiasi tipo di attacco Cryo degli altri personaggi in base alla statistica di Attacco di Shenhe. L’effetto dell’Icy Quill durerà per un determinato numero di attacchi a seconda della pressione del tasto: 5 colpi per la pressione veloce, 7 se l’abilità è stata attivata con la pressione prolungata. Anche il tempo di recupero per riutilizzare l’abilità cambia a seconda della versione utilizzata, con 10 secondi per la pressione veloce e 15 per la versione più potente.

– Abilità che ha due utilizzi a seconda dalla pressione del tasto d’attivazione. : Shenhe scatta in avanti con un talismano infliggendo danni Cryo al suo passaggio. : Lo spirito del talismano infligge danni Cryo in un’area più ampia Ognuno dei due diversi attacchi attiva l’effetto chiamato , che aumenta qualsiasi tipo di attacco Cryo degli altri personaggi in base alla statistica di Attacco di Shenhe. L’effetto dell’Icy Quill durerà per un determinato numero di attacchi a seconda della pressione del tasto: 5 colpi per la pressione veloce, 7 se l’abilità è stata attivata con la pressione prolungata. Anche il tempo di recupero per riutilizzare l’abilità cambia a seconda della versione utilizzata, con 10 secondi per la pressione veloce e 15 per la versione più potente. Elemental Burst: Divine Maiden’s Deliverance – Shenhe libera il potere dello spirito dei suoi talismani che crea un’area piuttosto ampia in cui al suo interno infligge danni Cryo a tutti gli avversari. L’area creata dura 12 secondi e oltre a infliggere danni decresce anche le resistenze dei nemici ai danni Cryo e ai danni fisici.

I Talenti da potenziare di Shenhe sono sicuramente in primis la sua Elemental Skill se si vuole dare priorità al potenziamento dei danni Cryo degli altri membri del team, e subito dopo il Burst per potenziare il debuff dato ai nemici. Se volete utilizzare Shenhe anche come combattente non tralasciate gli attacchi base, che con un buon livello di Attacco possono essere piuttosto forti.

Le migliori armi per Shenhe

Ecco quali sono le migliori armi per Shenhe in Genshin Impact.

Calamity Queller: Quest’arma è stata rilasciata con il Banner dedicato a Shenhe, ed è pensata per darle il massimo vantaggio in combattimento. Aumentando di livello l’arma incrementa l’Attacco come statistica extra; in più come abilità speciale unica, aggiunge un 12% di danno elementale extra. Quando si usa l’Elemental Skill l’Attacco aumenta del 3.2% al secondo fino a un massimo di 6 volte. Quando il personaggio equipaggiato con quest’arma non è in campo, l’Attacco migliorato raddoppia il suo effetto.

Quest’arma è stata rilasciata con il Banner dedicato a Shenhe, ed è pensata per darle il massimo vantaggio in combattimento. Aumentando di livello l’arma incrementa l’Attacco come statistica extra; in più come abilità speciale unica, aggiunge un 12% di danno elementale extra. Quando si usa l’Elemental Skill l’Attacco aumenta del 3.2% al secondo fino a un massimo di 6 volte. Quando il personaggio equipaggiato con quest’arma non è in campo, l’Attacco migliorato raddoppia il suo effetto. Engulfing Lightning: Ottima arma per Shenhe se si ha bisogno di avere un alto valore di Energy Recharge. Oltre a far salire questa statistica, l’attacco aumenta del 28% della quantità totale di Energy Recharge e può essere portato fino a un massimo di 80%. Inoltre il personaggio che utilizza quest’arma guadagna il 30% di Energy Recharge per 12 secondi dopo aver utilizzato un Elemental Burst.

Ottima arma per Shenhe se si ha bisogno di avere un alto valore di Energy Recharge. Oltre a far salire questa statistica, l’attacco aumenta del 28% della quantità totale di Energy Recharge e può essere portato fino a un massimo di 80%. Inoltre il personaggio che utilizza quest’arma guadagna il 30% di Energy Recharge per 12 secondi dopo aver utilizzato un Elemental Burst. Favonius Lance: Tra le migliori scelte per Shenhe quando si parla di lance da 4 Stelle. Ogni colpo critico messo a segno con quest’arma ha il 60% di possibilità di rilasciare delle Elemental Particles che rigenerano l’Elemental Burst di tutti i personaggi del team.

Shenhe è in grado di potenziare i personaggi di elemento Cryo e allo stesso tempo di indebolire i nemici

I migliori artefatti per Shenhe

Vediamo quali sono i migliori artefatti da equipaggiare a Shenhe in Genshin Impact.

Noblesse Oblige /Noblesse Oblige + Blizzard Strayer: Se si vuole giocare Shenhe pienamente come supporto questa scelta può essere interessante, dato che Noblesse Oblige aumenta il danno del Burst del 20% con due parti e aumenta l’attacco di tutti i personaggi del team del 20% dopo aver utilizzato il Burst con 4 parti equipaggiate. L’ideale se si vuole utilizzare Shenhe principalmente come supporto . Se si vuole però dare priorità ai danni Cryo che il personaggio è in grado di infliggere, allora a due parti di Noblesse Oblige si possono affiancare due parti di Blizzard Strayer , che aumenteranno il danno Cryo del 15%.

Se si vuole giocare Shenhe pienamente come supporto questa scelta può essere interessante, dato che Noblesse Oblige aumenta con due parti e aumenta l’attacco di tutti i personaggi del team del 20% dopo aver utilizzato il Burst con 4 parti equipaggiate. L’ideale se si vuole utilizzare Shenhe principalmente . Se si vuole però dare priorità ai danni Cryo che il personaggio è in grado di infliggere, allora a due parti di Noblesse Oblige si possono affiancare due parti di , che aumenteranno il danno Cryo del 15%. Gladiator’s Finale + Shimenawa Reminescence: Questa combinazione è composta da due set che con 2 parti danno entrambe un +18% all’Attacco, per un totale di un aumento del 36% della statistica di attacco. In questo caso Shenhe sarà forte anche in campo con i suoi attacchi normali, specialmente se dotata di un’arma come il Calamity Queller che potenzia a sua volta l’offensiva. Inoltre l’Elemental Skill del personaggio aumenta i danni Cryo degli altri membri del team in base alla statistica di Attacco di Shenhe, e questo aumento del valore d’attacco darà un beneficio anche agli altri personaggi.

Il Burst di Shenhe evoca uno spirito in grado di congelare i nemici

Per quanto riguarda le statistiche da utilizzare negli artefatti: per il Sand la statistica principale dovrebbe essere o ATK% o Energy Recharge in base a cosa vi servirà di più tenendo conto anche dell’arma equipaggiata e dei suoi bonus. Tenete presente che Shenhe ha bisogno di molta Energy Recharge a causa del suo Burst costoso e avrà bisogno di almeno un 165% minimo di valore per funzionare bene. Per il Goblet l’ideale sarebbe aumentare i danni Cryo con Cryo DMG Bonus, mentre per il Circlet CRIT DMG o CRIT Rate funzionano sempre bene in base a cosa vi serve maggiormente.

Le statistiche secondarie a cui dare la priorità sono ATK% e ATK, CRIT DMG e CRIT Rate e Energy Recharge per riuscire a migliorare al massimo l’offensiva del personaggio.

Shenhe in definitiva

Come detto Shenhe è un ottimo personaggio di supporto all’interno di Genshin Impact, ma funziona bene prevalentemente insieme ad altri personaggi di elemento Cryo. Di per sé il nuovo personaggio di Liyue fa dei buoni danni sia fisici che Cryo, ma se si guarda soltanto ai danni è superata anche da alcuni personaggi a 4 stelle dello stesso elemento. Per far dare il massimo a Shenhe c’è bisogno di inserirla in un team che sfrutti al meglio le sue potenzialità.

Shenhe è un ottimo personaggio di supporto, soprattutto in team con altri eroi di elemento Cryo

Tra i personaggi Cryo, Ayaka e Ganyu sono delle ottime scelte a cui Shenhe può essere affiancata. I danni Cryo inflitti da queste due verranno potenziati moltissimo dalle abilità dell’affascinante esorcista. Anche Rosaria e Kaeya possono essere una valida alternativa in caso non si abbia nessuno dei personaggi Cryo da 5 stelle. Oltre a un DPS di ghiaccio, in team con Shenhe può star bene anche un personaggio Hydro in grado di attivare la reazione elementale Freezing così da paralizzare i nemici. L’ideale sarebbe Sangonomiya Kokomi, che è in grado anche di curare, o in alternativa Xingqiu. Infine un personaggio come Kazuha o Sucrose di elemento Anemo, possono essere perfetti per potenziare i danni Cryo inflitti dagli altri personaggi.