Genshin Impact: le migliori build per Hu Tao

Il personaggio di Hu Tao è giunto alla sua prima rerun nel nuovo banner della patch 2.2 in Genshin Impact, tornando disponibile per chi se la fosse persa la prima volta. Questo personaggio da 5 stelle utilizza una lancia per combattere ed è di elemento Pyro. Nella storia del gioco è un personaggio di Liyue ed è il 77° direttore del Wansheng Funeral Parlor, un’organizzazione che si occupa non solo di funerali, ma anche di riti e tradizioni legati alla millenaria terra di Liyue. Hu Tao è anche il capo di Zhong Li, che nella sua forma umana collabora con il Wansheng Funeral Parlor. La giovane ragazza è uno tra i DPS più potenti del gioco e ha una particolare meccanica che le consente di aumentare il suo attacco man mano che perde punti vita.

Abilità principali di Hu Tao

Hu Tao, se usata bene, è uno dei personaggi in grado di infliggere più danni in assoluto grazie ai suoi potenti attacchi di fuoco. La sua particolarità è data dalla possibilità di aumentare il suo potere d’attacco con la sua Elemental Skill sacrificando HP, inoltre un suo talento passivo le permette di aumentare il danno da Pyro del 33% quando ha meno del 50% di HP. A questo si aggiunge che la sua statistica unica è CRIT DMG che aumenta con il salire di livello del personaggio, cosa che la rende estremamente letale.

Elemental Skill: Guide to Afterlife – Hu Tao consuma una parte dei suoi HP per attivare un attacco che sbilancia gli avversari e la fa entrare nello status chiamato Paramita Papilio.

Paramita Papilio: In questo stato l’attacco aumenta in base agli HP massimi del personaggio, ma non può superare il valore del 400% dell’attacco base di Hu Tao. Ogni attacco eseguito in questo stato infligge danni Pyro e gli attacchi caricati infliggono ai nemici lo status Blood Blossom.

Blood Blossom: I nemici affetti da questo status subiscono danni Pyro ogni 4 secondi.

Elemental Burst: Spirit Soother – Hu Tao evoca uno spirito che attacca in una vasta area infliggendo danni Pyro a tutti i nemici. Gli HP di Hu Tao si rigenerano in questo attacco in base a quanti nemici sono stati colpiti, fino a un massimo di 5 volte. Se gli HP di Hu Tao sono inferiori o uguali al 50% quando i nemici sono colpiti, il danno e la rigenerazione di HP sono aumentati.

Tra i talenti da potenziare l’Elemental Skill ha una leggera priorità seguita dal Burst e l’attacco normale.

Le migliori armi per Hu Tao

Scopriamo quali sono le migliori armi per Hu Tao in Genshin Impact.

Staff of Homa : Questa lancia da 5 stelle è stata pensata appositamente per Hu Tao per quanto riguarda i suoi bonus, dunque se si riesce a ottenere rappresenta indubbiamente la migliore arma per il personaggio. L’arma aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP.

: Questa lancia da 5 stelle è stata pensata appositamente per Hu Tao per quanto riguarda i suoi bonus, dunque se si riesce a ottenere rappresenta indubbiamente la migliore arma per il personaggio. L’arma aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP. Deathmatch: Tra le lance a 4 stelle questa è una delle più indicate per Hu Tao. Se ci sono due nemici vicini l’attacco e la difesa del personaggio vengono aumentati del 16%, se invece ci sono meno di due nemici nelle vicinanze, allora l’attacco è incrementato del 24%.

Hu Tao è in grado di utilizzare l'elemento Pyro nei suoi attacchi grazie alla sua Elemental Skill

I migliori artefatti per Hu Tao

Ecco quali sono i migliori artefatti per Hu Tao in Genshin Impact.

Crimson Witch of Flames : Hu Tao infligge per la maggior parte del tempo danno Pyro, dunque questo set che incrementa questo tipo di danno elementale è indubbiamente il migliore per lei. Con due parti equipaggiate infatti il danno Pyro verrà aumentato del 15%. Con 4 parti equipaggiate invece aumenterà i danni delle reazioni elementali Overloaded e Burning del 40%, mentre i danni da Vaporize e Melt aumenteranno del 15%. Utilizzando un’Elemental Skill con 4 parti equipaggiate aumenterà l’effetto avuto dall’avere 2 parti, ossia 15% in più di danno Pyro, del 50% per 10 secondi. Quest’effetto può essere accumulato per un massimo di 3 volte.

: Hu Tao infligge per la maggior parte del tempo danno Pyro, dunque questo set che incrementa questo tipo di danno elementale è indubbiamente il migliore per lei. Con due parti equipaggiate infatti il danno Pyro verrà aumentato del 15%. Con 4 parti equipaggiate invece aumenterà i danni delle reazioni elementali Overloaded e Burning del 40%, mentre i danni da Vaporize e Melt aumenteranno del 15%. Utilizzando un’Elemental Skill con 4 parti equipaggiate aumenterà l’effetto avuto dall’avere 2 parti, ossia 15% in più di danno Pyro, del 50% per 10 secondi. Quest’effetto può essere accumulato per un massimo di 3 volte. Shimenawa’s Reminescence: In alternativa si possono equipaggiare due parti di questo set per aumentare l’attacco di base di Hu Tao insieme a due parti di Crimson Witch of Flames. Equipaggiando 2 parti si avrà infatti un aumento dell’attacco del 18%, mentre con 4 parti si consumeranno 15 punti Energia del Burst per un aumento del danno inflitto dagli attacchi normali del 50% per 10 secondi.

Hu Tao ha la particolarità di infliggere più danni man mano che i suoi HP diminuiscono

Data la particolarità di Hu Tao le statistiche da prediligere sono, oltre ai classici CRIT DMG e CRIT Rate e ATK gli HP, dato che più punti vita avrà Hu Tao e maggiore sarà il suo danno. Per il Sand dunque conviene avere come statistica HP, per il Goblet invece Pyro Damage Bonus e per il Circlet CRIT DMG o CRIT Rate a seconda di quale sia la più bassa tra le due, e volendo anche un ATK o HP se non si ha già nel Sand.

Hu Tao in definitiva

Hu Tao è il classico “glass cannon” fa tantissimi danni, ma la sua Elemental Skill ne diminuisce gli HP rendendola più vulnerabile. Utilizzare un support che ne rigenera gli HP vanificherebbe il suo potenziale, per questo in un team in cui lei è il main DPS è meglio utilizzare personaggi in grado di proteggerla con degli scudi come Zhong Li o anche il nuovo personaggio della 2.2 Thoma, che funziona bene in sinergia con lei essendo anch’egli di elemento Pyro.

Hu Tao è incredibilmente forte se utilizzata con un team che permette di creare potenti reazioni elementali

Per aumentare il danno già alto di Hu Tao conviene inserire al suo fianco personaggi in grado di generare facilmente reazioni elementali come Xing Qiu che può facilmente infliggere status Hydro anche quando non è in campo, Anche personaggi Cryo, come Ganyu o Kaeya possono funzionare bene perché possono applicare la reazione Melt anche mentre non sono in campo.