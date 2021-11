Genshin Impact: le migliori build per Thoma

Thoma è l’unico nuovo personaggio inserito nella patch 2.2 di Genshin Impact. Parliamo di un personaggio da 4 stelle inserito all’interno del nuovo banner dedicato a Hu Tao. Abbiamo conosciuto Thoma durante la quest principale di Inazuma, infatti il giovane guerriero è stata la guida del nostro personaggio durante la prima parte dell’avventura introducendo le usanze e i costumi dell’isola. Thoma è un personaggio di elemento Pyro che utilizza come arma una lancia. Il suo stile di combattimento è basato molto più sul supporto che sull’infliggere danno, infatti sia l’Elemental Skill che l’Elemental Burst di Thoma generano uno scudo di fuoco in grado di proteggere i personaggi del team e di applicare anche alcuni effetti extra.

Abilità principali di Thoma

Thoma è un personaggio da 4 stelle in Genshin Impact e dunque non può rivaleggiare con i più potenti 5 stelle, ma nonostante questo ha delle buone capacità. Nel complesso il suo danno non è molto alto e dunque è poco indicato per essere un DPS, ma grazie ai suoi scudi e al suo elemento Pyro può essere sfruttato in modi piuttosto vari, vediamo quali sono le sue abilità.

Elemental Skill: Blazing Blessing – Thoma si proietta in avanti sfruttando la sua lancia e colpendo gli avversari con un calcio infuocato che infligge danni Pyro ad area. Il colpo evoca anche una barriera che protegge il personaggio chiamata Blazing Barrier, questa barriera assorbe danno in base alla percentuale di HP massimi di Thoma. La barriera è in grado di assorbire il 250% di danni da Pyro con più efficacia. Quando si crea una nuova Blazing Barrier, i rimanenti danni non assorbiti dalla barriera già applicata si sommano a quelli della nuova barriera. Il massimo di danni assorbiti però non può superare una certa percentuale degli HP massimi di Thoma.

Elemental Burst: Crimson Ooyoroi – Thoma fa roteare la sua lancia infliggendo danni ad area Pyro e creando un'armatura di fuoco chiamata Scorching Ooyoroi. Quest'armatura evoca una Blazing Barrier e attiva l'effetto Fiery Collapse, che permette di lanciare delle scie di fuoco dall'arma che infliggono status Pyro. L'effetto Fiery Collapse si applica anche quando si cambia personaggio. La Blazing Barrier ha gli stessi effetti di quella dell'Elemental Skill.

Per quanto riguarda i talenti di Thoma, la priorità nei potenziamenti è da dare prima all’Elemental Skill e poi al Burst, per avere barriere più potenti che sono il fulcro del gameplay del personaggio.

Le migliori armi per Thoma

Ecco quali sono le migliori armi per Thoma in Genshin Impact.

Engulfing Lightning : Tra le armi da 5 stelle questa è la migliore per Thoma dato che aumenta l’attacco del 28% del totale del valore di Energy Recharge del personaggio. L’arma aumenta inoltre il guadagno di Energy Recharge del 30% per 12 secondi dopo l’utilizzo di un Elemental Burst.

: Tra le armi da 5 stelle questa è la migliore per Thoma dato che aumenta l’attacco del 28% del totale del valore di Energy Recharge del personaggio. L’arma aumenta inoltre il guadagno di Energy Recharge del 30% per 12 secondi dopo l’utilizzo di un Elemental Burst. Staff of Homa : Anche quest’altra arma a 5 stelle è molto potente nelle mani di Thoma. L’arma aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP.

: Anche quest’altra arma a 5 stelle è molto potente nelle mani di Thoma. L’arma aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP. The Catch : Un’ottima arma da 4 stelle per Thoma grazie al suo potenziamento dell’Energy Recharge. Questa lancia aumenta il danno dell’Elemental Burst del 16% e il CRIT Rate dell’Elemental Burst del 6%.

: Un’ottima arma da 4 stelle per Thoma grazie al suo potenziamento dell’Energy Recharge. Questa lancia aumenta il danno dell’Elemental Burst del 16% e il CRIT Rate dell’Elemental Burst del 6%. Favonius Lance: Altra lancia da 4 stelle che ha sempre Energy Recharge come statistica di base, ogni colpo critico messo a segno con quest’arma ha il 60% di possibilità di rilasciare delle Elemental Particles che rigenerano l’Elemental Burst di tutti i personaggi.

Thoma è in grado di proteggere sé stesso e gli altri personaggi con uno scudo di fuoco

I migliori artefatti per Thoma

Vediamo quali sono i migliori artefatti per Thoma in Genshin Impact.

Emblem of Severed Fate : Thoma ha bisogno di molta energia per attivare il suo Burst che è fondamentale nel suo stile di gioco. Per questo motivo questo set di artefatti può essere ottimo per aumentare l’ Energy Recharg e e facilitare l’attivazione del Burst. Questo set infatti con 2 parti equipaggiati aumenta il valore di Energy Recharge del 20%, con 4 parti invece aumenta del 25% il danno del Burst in base al valore dell’Energy Recharge. In questo modo la potenza può salire del 75% totale.

: Thoma ha bisogno di molta energia per attivare il suo Burst che è fondamentale nel suo stile di gioco. Per questo motivo questo set di artefatti può essere ottimo per aumentare l’ e e facilitare l’attivazione del Burst. Questo set infatti con aumenta il valore di Energy Recharge del 20%, con invece aumenta del 25% il danno del Burst in base al valore dell’Energy Recharge. In questo modo la potenza può salire del 75% totale. Tenacity of the Millelith : Lo scudo di Thoma può assorbire I danni in base al valore massimo dei suoi HP. Per questo motivo questo set, che con due parti equipaggiate può aumentare gli HP del 20% è ottimo sul personaggio. Con 4 parti equipaggiate si attiverò un effetto che aumenta l’attacco degli alleati del 20% e la forza di uno scudo del 30% ogni volta che si usa una Elemental Skill per una durata totale 3 secondi. In alternativa si possono equipaggiare due parti di Emblem of Severed Fate in combinazione con due parti di questo set per avere un boost significativo agli HP e all’Energy Recharge.

: Lo scudo di Thoma può assorbire I danni in base al valore massimo dei suoi HP. Per questo motivo questo set, che con due parti equipaggiate può del 20% è ottimo sul personaggio. Con 4 parti equipaggiate si attiverò un effetto che aumenta l’attacco degli alleati del 20% e la forza di uno scudo del 30% ogni volta che si usa una Elemental Skill per una durata totale 3 secondi. In alternativa si possono equipaggiare due parti di Emblem of Severed Fate in combinazione con due parti di questo set per avere un boost significativo agli HP e all’Energy Recharge. Noblesse Oblige: Questo set è una buona scelta perché aumenta i danni del Burst del 20% con due parti equipaggiate, mentre aumenta del 20% l’attacco di tutti i personaggi dopo aver utilizzato l’Elemental Burst. Ottimo se si vuole supportare il resto del team per aumentare i danni generali, soprattutto se Thoma è nel ruolo di support.

Thoma è un personaggio maggiormente improntato al supporto e alla difesa

Per quanto riguarda le statistiche dipende molto da cosa volete fare con Thoma. Le stats più utili come support sono: HP, dato che più salute ha Thoma e più saranno potenti i suoi scudi, e Energy Recharge, così da poter caricare più velocemente il suo Burst. Il Sand dunque dovrebbe avere come statistica principale o HP o Energy Recharge in base a quale vi serve di più. Il Goblet invece potrebbe avere Pyro Damage per aumentare i danni del personaggio o HP se si vuole prediligere la potenza degli scudi. Stesso discorso per il Circlet che potrà avere come stat principale HP invece di CRIT DMG o CRIT Rate se volete dare la priorità alla difesa. Come sub stats dunque restano sempre importantissime HP e Energy Recharge, ma non disdegnate neanche CRIT DMG e CRIT Rate e un po’ di Elemental Mastery per le reazioni elementali.

Thoma in definitiva

Thoma in Genshin Impact è un personaggio votato maggiormente alla difesa e al supporto più che all’infliggere danno. Le sue statistiche di attacco di base non sono molto alte, ma compensa con un’ottima capacità difensiva per via dei suoi scudi, che sono secondi soltanto a quelli di Zhong Li. Il suo Burst può anche infliggere facilmente lo status Pyro oltre che applicare uno scudo al proprio team così da favorire le reazioni elementali.

Thoma è molto versatile all'interno dei team

I migliori personaggi da affiancare a Thoma sono: Hu Tao come DPS che beneficerà dello scudo di Thoma e della sinergia di due personaggi Pyro nello stesso team. Bennet che curerà e potenzierà aumentando il valore di difesa e attacco del team. Aloy o Ayaka che con i loro attacchi Cryo potranno attivare facilmente la reazione elementale Melt. Anche personaggi Anemo come Kazuha o Sucrose funzionano bene in team con Thoma e Hu Tao o Ayaka grazie al loro elemento, che è in grado di aumentare la potenza di quelli già in campo e diminuire le difese elementali nemiche.