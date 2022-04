Genshin Impact: le migliori build per Kamisato Ayato

Con il recente arrivo della patch 2.6 in Genshin Impact è finalmente arrivato un personaggio che ha ammaliato i fan del titolo free-to-play di MiHoYo sin dal suo reveal: stiamo parlando di Kamisato Ayato. Il nuovo personaggio da 5 stelle è il fratello maggiore di Kamisato Ayaka, una delle prime eroine a essere introdotte durante il debutto della nazione di Inazuma. Ayato godeva di una certa fama già prima di comparire ufficialmente, grazie proprio ai continui riferimenti a lui fatti in molti dialoghi da diversi personaggi.

Ora che è finalmente disponibile si può dire che le aspettative non sono state deluse. Il personaggio è a capo del clan dei Kamisato che gestisce gli affari interni della nazione di Inazuma, e tramite una nuova quest dedicata a lui introdotta nella 2.6, potremo scoprire diversi lati del suo carattere. Come personaggio giocabile Ayato è invece uno spadaccino di elemento Hydro, molto forte sia come DPS che come support. Scopriamone i dettagli

Abilità principali di Kamisato Ayato

Kamisato Ayato è un personaggio votato soprattutto all’attacco in Genshin Impact, nonostante alcune sue abilità possano fornire supporto anche agli altri membri del team. In combattimento utilizza una spada ed è molto focalizzato sugli attacchi normali, anche se sia la sua Skill che il suo Burst infliggono danni Hydro. All’aumento di livello aumenterà il suo CRIT DMG, cosa che lo avvantaggia molto nell’infliggere danno. Vediamo nel dettaglio il funzionamento delle sue abilità.

Elemental Skill: Kamisato Art: Kyouka – All’attivazione Ayato assume la posizione Takimeguri Kanka e lascia al suo posto un’illusione fatta d’acqua che esploderà dopo essere stata colpita o dopo 6 secondi che è rimasta in campo, infliggendo danni ad area Hydro.

Nello stato Takimeguri Kanka, Ayato può colpire con velocissimi colpi di spada chiamati Shunsuiken , che convertono i suoi attacchi normali in attacchi ad area di tipo Hydro. Ogni Shunsuiken che colpisce un avversario fa guadagnare un livello dell’effetto Namisen . Questo aumenta il danno di ogni successivo Shunsuiken in base ai massimi HP di Ayato. Il massimo di livelli di Namisen accumilabili è 4. Quest’effetto finirà quando la posizione Takimeguri Kanka finirà o quando Ayato lascerà il campo di battaglia.

Per quanto riguarda i Talenti da potenziare, Ayato fa danno soprattutto con la sua Skill, che avrà la precedenza su Burst e attacchi normali. Il Burst è anche molto importante soprattutto se si vuole dare un’impronta più da support al personaggio.

Le migliori armi per Kamisato Ayato

Scopriamo quali sono le migliori armi per Kamisato Ayato in Genshin Impact.

Haran Geppaku Futsu : la spada da 5 stelle uscita in questo nuovo banner come al solito è l’arma pensata appositamente per far risplendere il potenziale di Ayato. Oltre ad avere come statistica secondaria CRIT Rate, offre un aumento del danno del 12% per qualsiasi danno elementale. Quando altri personaggi utilizzano un’Elemental Skill, il personaggio che ha equipaggiato questa spada ottiene un livello di Wavespike. Si possono ottenere un massimo di 2 livelli di Wavespike, e questo può accadere ogni 0,3 secondi. L’effetto del Wavespike entra in gioco quando il personaggio equipaggiato con la Haran Geppaku Futsu utilizza la sua Elemental Skill: ogni livello di quest’abilità potenzierà gli attacchi normali del 20% per 8 secondi

Una delle migliori spade a 4 stelle per Ayato. Aumenta il danno degli attacchi normali e caricati del 20%. Inoltre, converte il 60% del valore d’attacco del personaggio in HP quando un attacco normale o caricato effettua un danno critico. Amenoma Kageuchi: Altra spada a 4 stelle recuperabile facilmente tramite i Blueprint nel gioco. Questa katana aumenta l’Attacco come statistica secondaria, inoltre permette di generare un Succession Seed ogni volta che si usa un Elemental Skill. Possono coesistere fino a 3 Succession Seed e ognuno di essi dura 30 secondi. Quando si usa un Elemental Burst i Seed rigenerano 6 punti d’energia al personaggio. Utile per Ayato il cui Burst ha bisogno di molta energia.

Ayato è uno spadaccino molto agile e potente, con degli ottimi attacchi ad area di tipo Hydro

I migliori artefatti per Kamisato Ayato

Vediamo quali sono i migliori artefatti da equipaggiare su Kamisato Ayato in Genshin Impact.

Echoes of an Offering : Questo nuovo set di artefatti è stato introdotto proprio nella 2.6 e sembra pensato apposta per Ayato. Con 2 parti equipaggiate si aumenterà l’Attacco del 18% , mentre con 4 invece, quando un attacco normale colpirà un avversario ci sarà il 36% di probabilità di attivare l’effetto Valley Rite , che aumenterà del 70% i danni degli attacchi normali . Quest’effetto si consumerà subito dopo che un attacco normale avrà inflitto danni, ma se un attacco fallisce nell’attivare l’effetto Valley Rite allora al prossimo colpo le probabilità aumenteranno del 20%. Quest’effetto può essere attivato una volta ogni 0.2 secondi.

Ayato è ottimo soprattutto come personaggio DPS

Naturalmente è possibile fare anche un mix di questi artefatti equipaggiando due parti di uno e due di un altro in base a cosa preferite potenziare. Per quanto riguarda le Statistiche a cui dare la priorità: per il Sand è consigliabile ATK% anche se potreste optare per Energy Recharge se il valore fosse troppo basso per caricare velocemente il Burst. Per il Goblet senza alcun dubbio Hydro DMG, mentre per il Circlet o CRIT DMG o CRIT Rate, a seconda di quello che vi servirà di più. Considerando che Ayato aumenta già con il livello CRIT DMG è consigliabile CRIT Rate se il valore de primo è già molto alto.

Per quanto riguarda invece le Sub Stats, consigliamo sempre di dare priorità ad ATK%, CRIT DMG e CRIT Rate, ma senza disdegnare i bonus a HP e Energy Recharge che aumentano sia il danno che la velocità di accumulo di energia per il Burst.

Kamisato Ayato in definitiva

Kamisato Ayato funziona molto bene come DPS, in quanto la sua Elemental Skill è in grado di infliggere enormi danni in poco tempo e in più ha un tempo di ricarica molto basso. Il suo Elemental Burst potenzia gli attacchi normali di chi è all’interno dell’area d’effetto, oltre a infliggere danni continui, quest’effetto è applicabile anche ad Ayato stesso che vedrà la sua Elemental Skill potenziata ulteriormente. Ayato però, essendo di elemento Hydro riesce ad amalgamarsi bene in diversi team per infliggere ancora più danni grazie alle reazioni elementali.

La forza di Ayato sta nei suo attacchi normali, soprattutto quelli utilizzati tramite la sua Elemental Skill

Se utilizzato come Main DPS si sposa bene con i personaggi di tipo Electro, specialmente quelli che possono infliggere danni quando non sono in campo come Fischl e Beidou. In questo caso gli attacchi d’acqua di Ayato potranno essere potenziati dall’effetto Electro-Charged. Anche Raiden Shogun e Yae Miko funzionano bene con Ayato per gli stessi motivi. Con un personaggio di tipo Cryo, Ayato è in grado di congelare facilmente i nemici, e per questo funziona bene con sua sorella Ayaka o con Ganyu, che sono in grado di utilizzare dei Burst, che restano in campo anche quando queste non sono presenti.

Al contrario Ayato non è tra i migliori personaggi per applicare lo status Hydro quando non è in campo, nel caso si voglia utilizzarlo come supporto per un personaggio Cryo DPS. Altra reazione elementale molto potente è Vaporize, che può essere utilizzata da Ayato in coppia con personaggi come Xiangling o Bennet, o anche Yoimiya. Anche Thoma è un buon candidato come support di Ayato, dato che oltre a proteggerlo con gli scudi il suo burst permetterà ad Ayato di attivare facilmente la reazione Vaporize. Un personaggio di tipo Anemo come Venti o Kazuha potrà potenziare ulteriormente gli effetti delle reazioni già descritte. Infine Yun Jin lavora bene con Ayato dato che il suo Burst è in grado di potenziare gli attacchi normali su cui si basa il nuovo personaggio della 2.6.