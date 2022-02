Genshin Impact: le migliori build per Zhongli

Uno dei personaggi più amati di Genshin Impact è sicuramente Zhongli. Molto importante anche nella storia del gioco, debuttò nella primissima patch rilasciata la 1.1, in uno dei primissimi banner speciali del titolo. All’epoca però ci furono molte polemiche perché considerato troppo debole per essere un personaggio da 5 stelle, e MiHoYo intervenne modificandolo molto dalla patch 1.3. Da allora è considerato uno dei personaggi di supporto più potenti e versatili del gioco.

Con la patch 2.4 siamo alla seconda rerun del personaggio dopo quella già vista nella patch 1.5. Nella lore del gioco Zhongli è l’Archon di elemento Geo che ha guidato il regno di Liyue per millenni, combattendo aspre battaglie contro altri esseri divini che aspiravano a controllare quelle terre e a diventare uno dei sette Archon. Zhongli, insieme a Venti, è l’unica delle sette divinità a non essere mai cambiata sin da quando esistono i sette Archon nel mondo di Teyvat.

Abilità principali di Zhongli

Zhongli è un personaggio che può ricoprire ottimamente qualsiasi ruolo che sia: DPS, sub DPS o support. Brilla in particolar modo come support per via dei suoi potenti scudi, ma il suo Burst è estremamente potente e richiede davvero poca energia per ricaricarsi, cosa che lo rende ottimo anche nell’infliggere danni. La sua abilità innata che aumenterà al passaggio di livello è Geo DMG, cosa che gli consentirà di infliggere ancora più danni elementali. Gli HP sono la statistica più importante da tenere d’occhio dato che aumenta il danno di alcuni attacchi e soprattutto la resistenza degli scudi. Vediamo nel dettaglio le sue abilità.

Elemental Skill: Dominus Lapidis – Questa skill ha due utilizzi a seconda della pressione del tasto d’attivazione.

Pressione semplice: crea una Stone Stele , un monolito che durerà per 30 secondi e infligge danni Geo ad area sia all’attivazione che per ogni 2 secondi in cui resta in campo. Se ci sono altri costrutti di tipo Geo creerà con loro una risonanza espandendo il campo d’effetto del danno ad area. La Stone Stele può anche essere usata per bloccare attacchi e può essere scalata per facilitare il raggiungimento di aree sopraelevate durante l’esplorazione.

Pressione prolungata: Causa l’esplosione di qualsiasi energia Geo nei paraggi (ad esempio gli scudi di roccia dei nemici), inoltre crea uno Scudo di Giada in grado di assorbire danni da tutti gli elementi e attacchi fisici per un valore del 150% in base agli HP massimi di Zhongli. Lo Scudo di Giada inoltre abbassa la resistenza elementale e fisica di tutti i nemici del 20% in una piccola area intorno all’utilizzatore dello scudo. Se in campo non esiste una Stone Stele , quando verrà utilizzata questa versione della Skill ne verrà creata una.

Per quanto riguarda i Talenti di Zhongli, se si vuole giocarlo come support conviene dare la priorità alla Skill seguita dal Burst. Come DPS invece bisogna dare priorità agli attacchi normali e al Burst.

Le migliori armi per Zhongli

Vediamo quali sono le migliori armi per Zhongli in Genshin Impact.

Staff of Homa: Questa lancia da 5 stelle è una delle migliori scelte per Zhongli, dato che il personaggio aumenta il danno di alcune delle sue abilità tramite gli HP e questa lancia potenzia ulteriormente i danni in base agli HP di chi la impugna. L’arma aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP. Inoltre la statistica che aumenterà a ogni livello è CRIT DMG, cosa che renderà gli attacchi del personaggio ancora più letali.

Questa lancia da 5 stelle è una delle migliori scelte per Zhongli, dato che il personaggio aumenta il danno di alcune delle sue abilità tramite gli HP e questa lancia potenzia ulteriormente i danni in base agli HP di chi la impugna. L’arma aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP. Inoltre la statistica che aumenterà a ogni livello è CRIT DMG, cosa che renderà gli attacchi del personaggio ancora più letali. Vortex Vanquisher: Questa lancia da 5 stelle è stata pensata con in mente Zhongli, ma brilla soprattutto se si vuole usarlo come supporter difensivo. La statistica addizionale presente aumenta ulteriormente l’Attacco, le sue abilità invece aumentano la potenza degli scudi del 20%. Colpendo gli avversari inoltre si aumenta l’Attacco del 4% per 8 secondi. Questo potenziamento può essere accumulato massimo per 5 volte e può essere attivato una volta ogni 0.3 secondi. Mentre si è protetti da uno scudo l’Attacco extra generato in questo modo aumenta del 100%.

Questa lancia da 5 stelle è stata pensata con in mente Zhongli, ma brilla soprattutto se si vuole usarlo come supporter difensivo. La statistica addizionale presente aumenta ulteriormente l’Attacco, le sue abilità invece aumentano la potenza degli scudi del 20%. Colpendo gli avversari inoltre si aumenta l’Attacco del 4% per 8 secondi. Questo potenziamento può essere accumulato massimo per 5 volte e può essere attivato una volta ogni 0.3 secondi. Mentre si è protetti da uno scudo l’Attacco extra generato in questo modo aumenta del 100%. Deathmatch: Tra le lance a 4 stelle questa è una delle più indicate per Zhongli, anche per via della sua statistica extra che aumenta il CRIT Rate. Se ci sono due nemici vicini l’attacco e la difesa del personaggio vengono aumentati del 16%, se invece ci sono meno di due nemici nelle vicinanze, allora l’attacco è incrementato del 24%.

Tra le lance a 4 stelle questa è una delle più indicate per Zhongli, anche per via della sua statistica extra che aumenta il CRIT Rate. Se ci sono due nemici vicini l’attacco e la difesa del personaggio vengono aumentati del 16%, se invece ci sono meno di due nemici nelle vicinanze, allora l’attacco è incrementato del 24%. Favonius Lance: Se si ha bisogno di maggior energia per Zhongli, questa lancia può fornire un boost all’Energy Recharge. Inoltre, ogni colpo critico messo a segno con quest’arma ha il 60% di possibilità di rilasciare delle Elemental Particles che rigenerano l’Elemental Burst di tutti i personaggi del team.

Zhongli è in grado di creare delle colonne di pietra in grado di infliggere danni costanti, che sono inoltre utili anche durante l'esplorazione

I migliori artefatti per Zhongli

Scopriamo quali sono gli artefatti consigliati da equipaggiare su Zhongli in Genshin Impact.

Tenacity of the Millelith: Un full set di questi artefatti è perfetto se volete utilizzare Zhongli come supporto anche sub DPS, dato che aumenterà ulteriormente gli HP del personaggio e donerà anche maggior potenza all’attacco e agli scudi di tutti i personaggi del team. Due parti equipaggiate aumenteranno gli HP del personaggio del 20% , mentre 4 aggiungeranno anche un effetto che aumenta l’attacco degli alleati del 20% e la forza degli scudi del 30% ogni volta che si usa una Elemental Skill per 3 secondi. Quest’effetto può essere attivato anche mentre il personaggio non è in campo.

Un full set di questi artefatti è perfetto se volete utilizzare Zhongli come supporto anche sub DPS, dato che aumenterà ulteriormente gli HP del personaggio e donerà anche maggior potenza all’attacco e agli scudi di tutti i personaggi del team. Due parti equipaggiate , mentre 4 aggiungeranno anche un effetto che ogni volta che si usa una Elemental Skill per 3 secondi. Quest’effetto può essere attivato anche mentre il personaggio non è in campo. Noblesse Oblige: Questo set è ottimo se si vuole basare l’offensiva di Zhongli soprattutto sul Burst. Con due parti equipaggiate i danni del Burst aumenteranno del 20% , mentre con 4 parti aumenterà del 20% anche l’attacco di tutti i personaggi dopo aver utilizzato l’Elemental Burst. Si può anche fare un mix con due parti di Tenacity of the Millelith per aumentare HP e danno del Burst contemporaneamente.

Questo set è ottimo se si vuole basare l’offensiva di Zhongli soprattutto sul Burst. Con due parti equipaggiate , mentre con 4 parti aumenterà del 20% anche l’attacco di tutti i personaggi dopo aver utilizzato l’Elemental Burst. Si può anche fare un mix con due parti di Tenacity of the Millelith per aumentare HP e danno del Burst contemporaneamente. Archaic Petra: Set che potenzia soprattutto i danni Geo . Con due parti di quest’artefatto equipaggiate il personaggio guadagnerà il 15% in più di danni Geo. Con 4 parti invece, quando si otterrà un Elemental Shard creato tramite la reazione elementale Crystalize, tutti i membri del party guadagneranno il 35% di danni più nell’elemento cristallizzato per 10 secondi. Soltanto un elemento alla volta potrà essere ottenuto in questo modo. Anche questo set può essere combinato con due parti dei set precedenti in base agli aspetti a cui volete dare la precedenza nella vostra build di Zhongli.

Set che . Con due parti di quest’artefatto equipaggiate il personaggio guadagnerà il 15% in più di danni Geo. Con 4 parti invece, quando si otterrà un Elemental Shard creato tramite la reazione elementale Crystalize, tutti i membri del party guadagneranno il 35% di danni più nell’elemento cristallizzato per 10 secondi. Soltanto un elemento alla volta potrà essere ottenuto in questo modo. Anche questo set può essere combinato con due parti dei set precedenti in base agli aspetti a cui volete dare la precedenza nella vostra build di Zhongli. Build DPS: nel caso si voglia fare di Zhongli il proprio DPS principale allora si possono usare alcune combinazioni per aumentare i danni fisici. Ad esempio due parti di Gladiator’s Finale o di Shimenawa’s Reminescence che aumentano entrambi l’Attacco del 18%, con due di Bloodstained Ritual o due Pale Flame che aumentano entrambi i danni fisici del 25% possono essere delle valide combinazioni se si vuole puntare sui danni degli attacchi di base del personaggio.

Il Burst di Zhongli è facile da caricare e fa danni enormi sugli avversari

Per quanto riguarda le statistiche a cui dare la precedenza, queste dipendono molto dal modo in cui volete buildare Zhongli. Se volete che sia principalmente un support o sub DPS allora come Sand dovrete puntare a HP% per aumentare la salute e potenziare scudi e abilità. In alternativo ATK% è da consigliare per una build DPS. Come Goblet conviene sempre avere Geo DMG in qualsiasi caso, e per il Circlet invece CRIT DMG o CRIT Rate a seconda di quello di cui avrete più bisogno. Per le statistiche secondarie conviene avere dei buoni valori di CRIT DMG e CRIT Rate e poi avere anche HP e ATK e un po’ di Energy Recharge, a seconda di come volete costruire la vostra build di Zhongli.

Zhongli in definitiva

Zhongli è uno dei migliori support di Genshin Impact senza nessun dubbio, ed è in grado di essere una sorta di personaggio jolly che può essere inserito in qualsiasi team. È indubbiamente il miglior personaggio del gioco per quanto riguarda la resistenza degli scudi e può infliggere ingenti danni con il suo Burst che richiede una quantità di energia per ricaricarsi davvero bassa. Per questi motivi Zhongli può agire perfettamente come support e allo stesso tempo come sub DPS per infliggere danni massicci con il suo Burst mentre tiene gli altri membri del team protetti con il suo scudo.

Zhongli è il miglior utilizzatore di scudi di tutto Genshin Impact

Come detto Zhongli si adatta bene a qualsiasi team. Brilla particolarmente con personaggi DPS molto forti, ma che hanno poca difesa o sacrificano HP per attaccare, come ad esempio Hu Tao o Xiao, che godranno in particolar modo della protezione dei suoi scudi. Molto utile anche con altri personaggi Geo con cui può attivare la risonanza elementale. Ad esempio funziona bene in un team in cui sono già presenti Arataki Itto e Gorou, o anche con Albedo, dato che i suoi scudi oltre a proteggere permettono ai personaggi attaccanti di non venir interrotti dagli attacchi nemici. In ogni caso la difesa data dagli scudi di Zhongli è utile per qualsiasi team e se nel vostro avete uno slot libero da riempire, ma non sapete con quale personaggio, allora Zhongli sicuramente non potrà far altro che migliorare l’efficacia della vostra squadra.