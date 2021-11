Genshin Impact: le migliori build per Childe Tartaglia

Il personaggio di Childe Tartaglia, conosciuto come l’undicesimo degli Harbingers, i combattenti d’elite dei Fatui è tornato di recente nei banner di Genshin Impact. Tartaglia è un personaggio da 5 stelle piuttosto unico per via della sua capacità di combattere sia a lungo raggio con il suo arco, che in corpo a corpo. Di recente Childe è stato protagonista di una nuova quest che ha ricreato una sorta di modalità rogue-like all’interno del titolo di Mihoyo. Dato il ritorno di Childe nei banner speciali di Genshin Impact ne approfittiamo per consigliarvi le migliori build.

Abilità principali di Childe Tartaglia

Childe ha la particolarità di poter combattere in due modalità diverse. Di base utilizza un arco come arma principale, ma con la sua Elemental Skill può cambiare stile e combattere con diverse armi create con l’elemento Hydro, il suo elemento di base. Tartaglia può infliggere sui nemici lo status Riptide con i suoi attacchi d’acqua, che generano attacchi ad area di elemento Hydro quando vengono colpiti nuovamente dagli attacchi del personaggio. Scopriamo le sue abilità.

Elemental Skill: Foul Legacy: Raging Tide – Childe trasforma le sue armi in due pugnali fatti d’acqua che continuano a trasformarsi in armi diverse dopo ogni attacco. I suoi attacchi normali diventano corpo a corpo in grado di infliggere danni Hydro. Childe può fare sei attacchi consecutivi e un attacco caricato con le sue nuove armi, il danno verrà però considerato come danno da Elemental Skill e non danno normale. Gli attacchi su avversari affetti da Riptide provocano danno Hydro AOE ai nemici. La skill dura 30 secondi, dopodiché Childe tornerà a utilizzare il suo arco.

Se il personaggio utilizza l’arco partirà l’attacco Ranged Stance: Flash of Havoc, in cui Childe spara una freccia magica infusa dell’elemento Hydro che fa danni ad area e applica lo status Riptide ai nemici.

In modalità corpo a corpo Childe utilizzerà invece l’attacco Melee Stance: Light Obliteration, in cui Childe colpirà con un fendente delle sue armi fatte d’acqua provocando danno ad area di tipo Hydro e innescando un Riptide Blast a tutti i nemici afflitti dallo status Riptide. Il Riptide Blast infligge ulteriori danni ad area di tipo Hydro di tipo Elemental Burst.

Per quanto riguarda i talenti principali da potenziare ed essendo Childe principalmente un DPS, l’Elemental Skill è il talento a cui dare la priorità seguito a ruota dagli attacchi normali e dall’Elemental Burst.

Le migliori armi di Childe Tartaglia

Vediamo quali sono le migliori armi per Childe Tartaglia in Genshin Impact.

Polar Star : Un nuovo arco creato appositamente per la rerun di Childe e fatto apposta per essere sinergico con le sue abilità. Indubbiamente quest’arma a 5 stelle è la miglior scelta per Childe. Quest’arma aumenta il danno delle Elemental Skill e dell’Elemental Burst del 12%. Inoltre, quando un attacco normale, uno caricato, una Elemental Skill o un Elemental Burst del personaggio colpisce un nemico si accumula una carica chiamata Ashen Nightstar. Si possono accumulare fino a 4 cariche per un aumento dell’Attacco di 10/20/30/48% per 12 secondi.

: Questo arco da 5 stelle aumenta il CRIT DMG del 20%. Ogni colpo andato a segno ha il 60% di probabilità di infliggere un attacco ad area che provoca un danno del 125% del valore del Physical ATK. Questo attacco può avvenire una volta ogni 4 secondi. Viridescent Hunt : Il miglior arco a 4 stelle per Tartaglia. Ad ogni colpo normale o caricato genera una probabilità del 50% di generare un ciclone che attrae i nemici al suo interno e infligge il 40% del valore di ATK del personaggio come danno per un totale di 4 secondi. Quest’effetto può avvenire una volta ogni 14secondi.

Childe è in grado di combattere corpo a corpo con delle armi create con l'elemento Hydro

I migliori artefatti per Childe Tartaglia

Scopriamo quali sono i migliori artefatti per Childe Tartaglia in Genshin Impact.

Heart of Depth : Tartaglia dà il meglio di sé come DPS, e siccome la maggior parte dei suoi attacchi, soprattutto in modalità corpo a corpo, infliggono danni da Hydro, Herat of Depth è la scelta più ovvia quando si tratta di artefatti da equipaggiare. Questo set aumenta del 15% i danni Hydro con due parti equipaggiate , mentre con quattro gli attacchi normali e caricati saranno più potenti del 30% per 15 secondi dopo aver utilizzato una Elemental Skill.

: Tartaglia dà il meglio di sé come DPS, e siccome la maggior parte dei suoi attacchi, soprattutto in modalità corpo a corpo, infliggono danni da Hydro, Herat of Depth è la scelta più ovvia quando si tratta di artefatti da equipaggiare. Questo set aumenta del 15% i danni Hydro con , mentre con quattro gli attacchi normali e caricati saranno più potenti del 30% per 15 secondi dopo aver utilizzato una Elemental Skill. Noblesse Oblige: Tartaglia ha anche un Elemental Burst molto potente e dunque si potrebbe anche pensare di utilizzare due parti di Heart of Depth e due di Noblesse Oblige per aumentare il danno dell’Elemental Burst del 20%. Con quattro parti invece aumenterà l’attacco di tutti i personaggi del team del 20% dopo l’utilizzo di un Burst.

L'arma di base di Childe è l'arco

Essendo un personaggio votato a fare il più danno possibile le statistiche a cui dare la priorità nel Sand è ATK%, nel Goblet Hydro DMG e nel Circlet CRIT DMG o CRIT Rate. Come sub stats conviene favorire sempre i vari ATK%, CRIT DMG e CRIT Rate quando possibile.

Childe Tartaglia in definitiva

Childe è un personaggio tra i più potenti in attacco se ben usato. I suoi danni Hydro potenziati dall’effetto Riptide possono fare stragi tra i nemici. Grazie al suo elemento può essere un buon Main DPS supportato da potenti reazioni elementali.

Childe è molto forte come personaggio in grado di fare molti danni in pochissimo tempo, soprattutto se supportato da un team sinergico

Tra i migliori personaggi da inserire nel suo team ci sono Xiang Ling per via del suo Burst che agisce mentre lei non è in campo così che Childe possa attivare la reazione Vaporize spesso. Stesso discorso per i personaggi Electro come Fischl e Beidou, in questo caso attivando la reazione Electro Charge. Anche personaggi Anemo come Kazuha, Venti o Sucrose possono diminuire le difese elementali dei nemici per permettere a Childe di infliggere molti più danni.