Le migliori build per Albedo in Genshin Impact

Come ogni sei settimane circa, Genshin Impact si è aggiornato con una nuova patch, la 2.3 per l’esattezza. In questa nuova patch c’è una grossa novità per quanto riguarda i banner legati ai personaggi 5 stelle, infatti hanno esordito per la prima volta due banner contemporaneamente dedicati a due personaggi già comparsi in passato: Albedo e Eula. In questo articolo vogliamo parlarvi meglio di Albedo e delle migliori build a lui dedicate. Albedo è un alchimista di Mondstadt, con un carattere un po’ particolare dato che sembra analizzare tutto ciò che lo circonda esclusivamente con un piglio scientifico, e questo lo fa sembrare quasi senza emozioni. Originariamente era apparso circa un anno fa, quando era stata introdotta la regione di Dragonspine nella mappa di Monstadt, e per l’occasione questa fredda regione innevata tornerà protagonista proprio per il nuovo evento della patch 2.3 di cui sarà protagonista proprio Albedo.

Abilità principali di Albedo

Albedo è un personaggio da 5 stelle di elemento Geo in Genshin Impact. Come arma usa una spada normale ed è ottimo sia nei ruoli di support che di Main DPS o sub DPS. Il suo stile di combattimento è molto legato ai danni di tipo Geo che è in grado di fare, infatti la statistica che aumenta con il suo aumento di livello non a caso è il bonus ai danni Geo. Vediamo quali sono le sue abilità più potenti.

Elemental Skill: Abiogenesis: Solar Isotoma – Albedo crea un costrutto alchemico di elemento Geo chiamato Solar Isotoma che infligge danni ad area Geo alla sua comparsa. Una volta comparso crea un’area circolare dove i nemici all’interno, una volta colpiti da altri attacchi del personaggio, generano l’effetto chiamato Transient Blossom che infligge danni Geo ad area. Questi danni scalano in base alla statistica Difesa di Albedo. L’effetto Transient Blossom può essere generato soltanto ogni 2 secondi. Se un personaggio sale sopra il Solar Isotoma questo diventerà una piattaforma che lo farà salire fino a una certa altezza. Il Solar Isotoma è considerato un costrutto di tipo Geo e può entrare in risonanza con altri costrutti simili.

I Talenti di Albedo a cui dare la priorità per il potenziamento sono principalmente l’Elemental Skill e Burst, dato che il personaggio è specializzato nel fare danni Geo più che fisici.

Le migliori armi per Albedo

Primordial Jade Cutter : Tra le armi da 5 stelle è una delle più consigliate dato che aumenta la statistica del CRIT Rate e aumenta gli HP del 20%. Inoltre aumenta il potere d’attacco del personaggio che la impugna del 1.2% degli HP massimi.

: Tra le armi da 5 stelle è una delle più consigliate dato che aumenta la statistica del CRIT Rate e aumenta gli HP del 20%. Inoltre aumenta il potere d’attacco del personaggio che la impugna del 1.2% degli HP massimi. Festering Desire : una spada ottenibile nello scorso evento di Dragonspine, è sicuramente un’arma a 4 stelle molto adatta da Albedo. Oltre ad aumentare l’Energy Recharge, aumenta il danno dell’Elemental Skill del 16%, e inoltre aumenta il CRIT Rate dell’Elemental Skill del 6%.

: una spada ottenibile nello scorso evento di Dragonspine, è sicuramente un’arma a 4 stelle molto adatta da Albedo. Oltre ad aumentare l’Energy Recharge, aumenta il danno dell’Elemental Skill del 16%, e inoltre aumenta il CRIT Rate dell’Elemental Skill del 6%. Cinnabar Spindle: Questa spada è ottenibile durante l’evento dedicato ad Albedo della patch 2.3, ed è pensata apposta per il personaggio. La spada aumenta anche la statistica della difesa e aumenta anche il danno dell’Elemental Skill del 40% della difesa totale del personaggio. Questo effetto si può applicare ogni 1.5 secondi.

Albedo è ottimo sia in attacco che in difesa

I migliori artefatti per Albedo

Husk of Opulent Dreams : Questo nuovo set di artefatti è stato introdotto nella patch 2.3 e si adatta benissimo ad Albedo. Due parti di set aumentano la difesa del 30% , mentre 4 parti garantiscono la possibilità di guadagnare un livello dell’ effetto Curiosity ogni volta che un nemico è colpito da un attacco Geo. Si possono guadagnare fino a un massimo di 4 livelli dell’effetto Curiosity, e ognuno di essi aggiunge il 6% di difesa e il 6% di danni Geo fino a un massimo di 24%. Ogni sei secondi passati senza guadagnare un livello di Curiosity farà perdere un livello.

: Questo nuovo set di artefatti è stato introdotto nella patch 2.3 e si adatta benissimo ad Albedo. , mentre garantiscono la possibilità di guadagnare un livello dell’ ogni volta che un nemico è colpito da un attacco Geo. Si possono guadagnare fino a un massimo di 4 livelli dell’effetto Curiosity, e ognuno di essi aggiunge il 6% di difesa e il 6% di danni Geo fino a un massimo di 24%. Ogni sei secondi passati senza guadagnare un livello di Curiosity farà perdere un livello. Archaic Petra : con due parti di quest’artefatto equipaggiate, il personaggio guadagnerà il 15% in più di danni Geo . Con 4 parti invece, quando si otterrà un Elemental Shard creato tramite la reazione elementale Crystalize, tutti i membri del party guadagneranno il 35% di danni più nell’elemento cristallizzato per 10 secondi. Soltanto un elemento alla volta potrà essere ottenuto in questo modo.

: con due parti di quest’artefatto equipaggiate, il personaggio guadagnerà il . Con 4 parti invece, quando si otterrà un Elemental Shard creato tramite la reazione elementale Crystalize, tutti i membri del party guadagneranno il 35% di danni più nell’elemento cristallizzato per 10 secondi. Soltanto un elemento alla volta potrà essere ottenuto in questo modo. Archaic Petra + Husk of Opulent Dreams: Un’altra ottima build per Albedo è un mix delle due serie di artefatti precedenti, così da avere un bonus alla difesa e ai danni Geo. Oppure invece dell’Husk of Opulent Dreams si potrebbero mettere due parti di Noblesse Oblige per aumentare del 20% i danni dell’Elemental Burst.

Albedo è in grado di infliggere ingenti danni Geo

Albedo è un personaggio che insolitamente guadagna potenza in base a quanta difesa ha. Infatti la sua Elemental Skill, grazie al suo rapido tempo di cooldown, sarà la sua arma d’offesa principale, e il danno della Skill scalerà in base alla difesa del personaggio. Per questo motivo converrà utilizzare un artefatto Sand con stat principale difesa, mentre per il Goblet è da prediligere bonus ai danni Geo eper il Circlet invece CRIT Rate o DMG. Per le sub stats invece conviene cercare di avere valori alti per CRIT Rate e CRIT DMG e ancora un po’ di difesa.

Albedo in definitiva

Albedo in Genshin Impact è un ottimo personaggio in grado di ricoprire diversi ruoli. Può infatti fare sia il Main DPS che un Sub DPS, e funziona bene anche come support. I suoi danni saranno principalmente incentrati sulle sue abilità dato che sia la Skill che il Burst hanno un cooldown molto veloce e possono infliggere numerosi danni Geo, inoltre genera facilmente reazioni elementali con i nemici, così da poter ottenere scudi con cui proteggere l’intero party. Non è però un granché con i colpi normali rispetto ad alti personaggi, dunque è più adatto a ruolo di Sub DPS, che si limiterà a colpire con la sua Elemental Skill e il suo Elemental Burst per poi essere scambiato con il Main DPS di turno.

Albedo è un personaggio molto versatile in grado di essere inserito nella maggior parte dei team

Albedo è un personaggio che si adatta bene in qualsiasi team, essendo il suo elemento neutrale è in grado di generare scudi con chiunque sia messo in campo e allo stesso tempo infliggere ingenti danni. Messo insieme a un altro personaggio Geo come Zhong Li o Ningguang potrà godere degli effetti di risonanza dell’elemento che aumenterà ulteriormente i suoi danni Geo e abbasserà la resistenza dei nemici a questo elemento del 20% per 15 secondi. Insieme a un Main DPS, come Diluc o Childe, risulterà un ottimo supporto sia per la difesa che per l’attacco, essendo molto versatile in ogni situazione.