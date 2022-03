Genshin Impact: le migliori build per Yae Miko

L’unico nuovo personaggio della patch 2.5 di Genshin Impact è Yae Miko, un nuovo personaggio da 5 stelle presente già dal lancio della nuova versione del titolo free-to-play. Abbiamo imparato a conoscere Yae Miko già nella Archon Quest dedicata a Inazuma qualche mese fa, essendo lei un personaggio molto importante di questa regione. Lei è infatti la sacerdotessa a capo del Grand Narukami Shrine, il tempio più importante di Inazuma, inoltre è anche il capo della Yae Publishing House, una casa editrice che pubblica romanzi e light novel in tutto Teyvat con grande successo. Yae Miko è però anche una discendente delle Kitsune, le speciali volpi tratte dal folklore giapponese in grado di assumere aspetto umano e dotate di grandi poteri magici. Nel gioco è un personaggio di tipo Electro che utilizza un Catalyst per combattere. Vediamo dunque i migliori modi per buildarla.

Abilità principali di Yae Miko

Essendo un’utilizzatrice di armi Catalyst in Genshin Impact, Yae Miko fa soltanto danno Electro, e riesce a farne anche molto con le sue abilità. La sacerdotessa è infatti portata principalmente per i ruoli di DPS e sub DPS essendo molto potente e diretta in battaglia. La sua statistica che aumenterà ad ogni ascensione di livello è CRIT Rate, per il resto non ha abilità particolari essendo un personaggio molto diretto e improntato a fare danno.

Elemental Skill: Yakan Evocation: Sesshou Sakura – Yae Miko si muove velocemente schivando i colpi nemici e lasciando al suo posto un Sesshou Sakura . Il Sesshou Sakura è una sorta di torretta a forma di volpe che colpisce i nemici vicini automaticamente, dopo un preciso intervallo di tempo, infliggendo danni Electro. Yae Miko può piazzare fino a 3 Sesshou Sakura contemporaneamente, se posizionati vicini questi si potenzieranno a vicenda. I Sesshou Sakura hanno anche un livello di potenza non appena messi in campo, che inizia da 1 e può arrivare fino a un massimo di 3 (aumentabile con le costellazioni) con la presenza di più torrette vicine.

Per quanto riguarda i Talenti, la priorità su cosa potenziare principalmente va data alla Skill, seguita dal Burst, così da massimizzare i danni Electro che il personaggio può infliggere.

Le migliori armi per Yae Miko

Scopriamo quali sono le migliori armi da equipaggiare su Yae Miko in Genshin Impact.

Kagura’s Verity: L’arma introdotta nella patch 2.5 insieme a Yae Miko, come spesso accade, è pensata apposta per lei. Con l’ascensione del livello aumenterà la statistica CRIT DMG, mentre per quanto riguarda la sua abilità, questa è chiamata Kagura Dance e aumenta il danno inflitto dall’Elemental Skill del 12% per un massimo di tre volte. Quando questo potenziamento è aumentato fino al terzo livello, il personaggio guadagnerà il 12% di danno extra su qualsiasi danno elementale inflitto.

Questo Catalyst da 4 stelle aumenta il CRIT Rate con l’ascensione del livello. Inoltre quando un attacco normale colpisce i nemici aumenterà il danno dell’Elemental Skill e dell’Elemental Burst del 20% per 6 secondi. Al contrario, quando una Elemental Skill o un Elemental Burst colpisce i nemici aumenterà i danni inflitta dagli attacchi normali del 20% per 6 secondi. The Widsith: Anche questo Catalyst guadagna un bonus in CRIT DMG a ogni ascensione. Quest’arma da 4 stelle è un po’ particolare, perché quando un personaggio equipaggiato con essa entra in campo otterrà una canzone casuale come tema di sottofondo per 10 secondi. Ognuna di queste canzoni ha un effetto diverso. Questo effetto può essere attivato soltanto una volta ogni 30 secondi. Le canzoni possibili sono: Recitative: aumenta l’ATK del 60%; Aria: aumenta il danno elementale del 48%; Interlude: aumenta l’Elemental Mastery di 240 punti.

La skill di Yae Miko permette di piazzare in campo i Sesshou Sakura, degli oggetti che infliggono danni elettrici continui

I migliori artefatti per Yae Miko

Vediamo quali sono i migliori artefatti da equipaggiare su Yae Miko in Genshin Impact.

Thundering Fury + Emblem of Severed Fate: Yae Miko ha bisogno di moltissimo Energy Recharge , almeno un minimo del 150% dato l’alto costo in fatto di energia del suo Burst. Con due parti di Emblem of Severed Fate può guadagnare un 20% extra di Energy Recharge, a cui vanno aggiunti due pezzi di Thundering Fury che le donano un 15% di danni Electro , utilissimi per lei dato che è l’unico tipo di danno che è in grado di infliggere.

Yae Miko , almeno un minimo del 150% dato l’alto costo in fatto di energia del suo Burst. Con due parti di Emblem of Severed Fate può guadagnare un di Energy Recharge, a cui vanno aggiunti due pezzi di Thundering Fury che le donano un , utilissimi per lei dato che è l’unico tipo di danno che è in grado di infliggere. Thundering Fury + Gladiator’s Finale: Oltre al 15% di danni di tipo Electro in più, con due parti di Gladiator’s Finale si potrà aggiungere un 18% in più di Attacco , che aumenta i danni generali del personaggio. Utile se si ha già un valore di Energy Recharge alto ottenuto con altri mezzi.

Oltre al 15% di danni di tipo Electro in più, con due parti di Gladiator’s Finale si potrà aggiungere un , che aumenta i danni generali del personaggio. Utile se si ha già un valore di Energy Recharge alto ottenuto con altri mezzi. Thundering Fury + Noblesse Oblige o 4 parti Noblesse Oblige: Due parti di Thundering Fury sono sempre consigliati per Yae Miko per l’aumento dei danni Electro, mentre quattro parti sono da consigliare solo in determinati team con specifiche reazioni elementali. L’aggiunta di Noblesse Oblige aumenta il danno del Burst del 20% con due parti, mentre con quattro parti aumenta l’attacco di tutti i personaggi del team del 20% dopo aver utilizzato il Burst. Questo set completo è ideale solo se si vuole utilizzare Yae Miko più come sub DPS con un minimo di supporto nel vostro team.

Il Burst di Yae Miko le permetterà di usare i suoi massimi poteri da Kitsune

Per quanto riguarda le stats principali da equipaggiare: Il Sand dovrà essere o ATK% o Energy Recharge, a seconda di cosa vi serve di più. Come già detto è importante avere almeno un valore del 150% di Energy Recharge per poter utilizzare abbastanza spesso il Burst, che richiede molta energia per essere caricato. Il Goblet dovrà essere Electro DMG, mentre il Circlet CRIT DMG o CRIT Rate. Yae Miko aumenta naturalmente il suo CRIT Rate, se dunque con le armi e le stats secondarie si arriva già al 50-60% conviene puntare al CRIT DMG. Le stats secondarie non si discosteranno troppo da questa visione, e saranno da prediligere: CRIT DMG, CRIT Rate, ATK%, Energy Recharge e se possibile un po’ di Elemental Mastery.

Yae Miko in definitva

Yae Miko è un ottimo personaggio DPS che fa tantissimi danni Electro, soprattutto combinando il suo Burst con i Sesshou Sakura lasciati dalla sua Elemental Skill. Ci si può anche concentrare sui danni delle sue abilità e renderla maggiormente un sub DPS da far entrare in campo solo per certi momenti, o come supporto per le reazioni elementali, dato che le torrette elettriche lasciate dalla sua skill restano in campo anche quando lei non è presente.

Yae Miko è un ottimo personaggio da 5 stelle in grado di infliggere molti danni di tipo Electro

Yae Miko funziona bene in team con altri personaggi Electro, in particolare ha una certa sinergia con Raiden Shogun, che le può fare da batteria per l’Energy Recharge e le può aumentare i danni grazie alla sua Skill. Allo stesso tempo Yae Miko con il suo alto costo del Burst può rendere più potente il Burst di Raiden Shogun. Kujou Sara è un ottimo personaggio di supporto in questo team dato che è pensata per potenziare i personaggi di tipo Electro. Come quarto membro si può pensare a Bennet come Healer, oppure Venti o Kazuha per aumentare i danni Electro tramite la reazione elementale Swirl. Yae Miko può funzionare bene anche con personaggi di tipo Pyro o Hydro per le reazioni elementali: Yoimiya, Xiangling o Diluc sono dei personaggi che possono sfruttare bene la reazione Overload, mentre Childe o Xingqiu possono infliggere costantemente la reazione Electro-Charged. Come supporto in questi team può andar bene avere anche Kokomi come healer o Zhongli come potenziamento per la difesa.