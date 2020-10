Genshin Impact: come ottenere tutti i personaggi

Genshin Impact offre ai suoi giocatori la possibilità di sbizzarrirsi con un sistema di party che vi fa mettere insieme i personaggi più adeguati per le vostre esigenze, essendo questi ultimi differenziati da alcune peculiarità, oltre che dalla tipologia di arma.

Quanti sono i personaggi disponibili nel gioco e in che modo è possibile ottenerli? Vediamo rapidamente in questa guida di fare il punto sulle diverse possibilità a vostra disposizione per avere il roster completo dei protagonisti di Genshin Impact.

Come si ottengono i personaggi in Genshin Impact

Una delle peculiarità del gioco è essere arrivato sul mercato occidentale importando un modello dei free-to-play molto popolare in Oriente: quello dei sistemi gacha, che potrebbe non essere facilissimo da digerire. Avete insomma la possibilità di “pescare” delle ricompense spendendo una valuta digitale (ottenibile con denaro reale o semplicemente giocando), tra le quali figurano anche i personaggi a cui ambite.

Niente paura: il personaggio principale, sia al maschile che al femminile, è ovviamente incluso in partenza, così come una selezione di altri protagonisti che lo affiancheranno via via. Per completare tutto il roster, però, sarà necessario spendere le Primogems, la valuta a cui facevamo riferimento, per fare delle pescate con il sistema gacha tra diverse possibilità di premi, chiamate Wishes.

Potete tentare la fortuna in diversi tipi di Wish

La parte complicata delle pescate è che non è possibile sapere in partenza che cosa vi assegnerà la fortuna, quindi potrebbero essere necessari diversi tentativi, prima di ottenere quello che volete portare a casa. Tuttavia, Genshin Impact include un sistema per cui, se ottenete troppe pescate di scarsa rarità consecutivamente (di solito da 3 stelle), verranno aumentate momentaneamente le vostre possibilità di una pescata fortunata. In questo modo, è più facile avere qualche soddisfazione in tempi brevi dai Wishes, senza spingere necessariamente il giocatore verso le microtransazioni.

Quali sono i personaggi e come si sbloccano

Di seguito, vi proponiamo una tabella riassuntiva dove facciamo il punto sui personaggi presenti all’interno del gioco e su quale sia la meccanica che consente di sbloccarli. Al momento potete reclutare 23 protagonisti totali, ma gli sviluppatori hanno anticipato che ne arriveranno di ulteriori in futuro.

Personaggio Elemento Rarità Come si sblocca Protagonista — 5 Inizio gioco Amber Pyro 4 Storia Lisa Electro 4 Storia Kaeya Cryo 4 Storia Barbara Hydro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblet’s Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Bennett Pyro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Diluc Pyro 5 Beginners’ Wish

Ballad in Gooblets Wish

Wanderlust Invocation Beidou Electro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Fischl Electro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Chongyun Cryo 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Mona Hydro 5 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Wanderlust Invocation Keqing Electro 5 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Wanderlust Invocation Ningguang Geo 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Klee Pyro 5 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Noelle Geo 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Qiqi Cryo 5 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Wanderlust Invocation Razor Electro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Sucrose Anemo 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Jean Anemo 5 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Wanderlust Invocation Venti Anemo 5 Ballad in Goblets Wish Xiangling Pyro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation Xiao Anemo 5 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Wanderlust Invocation Xingqiu Hydro 4 Beginner’s Wish

Ballad in Gooblets Wish

Epitome Invocation Wish

Wanderlust Invocation

Le nostre guide su Genshin Impact