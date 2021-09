Genshin Impact: le migliori build per Aloy

Con il lancio della patch 2.1 di Genshin Impact, gli utenti PlayStation del free-to-play di MiHoYo hanno avuto una bella sorpresa con l’arrivo di Aloy nel gioco. La protagonista di Horizon Zero Dawn è infatti stata inserita gratuitamente per tutti gli utenti di PS4 e PS5, mentre arriverà dalla patch 2.2 per i giocatori di tutte le altre piattaforme.

Aloy è un personaggio a cinque stelle ed è anche il primo ospite proveniente da altri franchise a venire inserito all’interno di Genshin Impact. Il personaggio usa come arma il suo fido arco, chiamato Predator Bow e inserito anch’esso nel gioco, e ha come elemento Cryo. Scopriamo dunque quali sono le migliori build per Aloy.

Abilità principali di Aloy

All’interno di Genshin Impact, Aloy è un personaggio molto diretto votato all’attacco dalla distanza grazie al suo arco. Le sue abilità si basano principalmente su danni da elemento Cryo, che è anche la statistica che viene potenziata man mano che aumenterà di livello.

Elemental Skill: Frozen Wilds – Aloy lancia una bomba di ghiaccio che esplode all’impatto facendo diversi danni da Cryo. Una volta esplosa rilascia delle bombe minori che esplodono al contatto con i nemici facendo sempre danni da Cryo. Ogni danno fatto con l’Elemental Skill fa guadagnare un punto Coil ad Aloy, e quando arriva a 4 punti attiverà uno stato speciale chiamato Rushing Ice in cui i suoi attacchi normali saranno più potenti e infliggeranno danni da Cryo invece che fisici. Questa condizione speciale durerà 10 secondi massimo.

– Aloy lancia una bomba di ghiaccio che esplode all’impatto facendo diversi danni da Cryo. Una volta esplosa che esplodono al contatto con i nemici facendo sempre danni da Cryo. Ogni danno fatto con l’Elemental Skill fa guadagnare un punto Coil ad Aloy, e quando arriva a 4 punti attiverà uno stato speciale chiamato in cui i suoi attacchi normali saranno più potenti e infliggeranno danni da Cryo invece che fisici. Questa condizione speciale durerà 10 secondi massimo. Elemental Burst: Prophecies of Dawn – Aloy lancia una Power Cell infusa con l’elemento Cryo verso gli avversari e la colpisce con una freccia facendola esplodere e causando ingenti danni da ghiaccio ai nemici.

Nel potenziare i talenti, come personaggio fondamentalmente DPS, è necessario potenziare tutti e tre i tipi di attacchi, dando leggera priorità all’Elemental Skill e all’Elemental Burst subito dopo, ma senza trascurare anche gli attacchi normali.

Le migliori armi per Aloy

Ecco quali sono le migliori armi per Aloy da cinque e quattro stelle in Genshin Impact.

Thundering Pulse : Un arco cinque stelle molto forte in grado di aumentare l’attacco del 20% con in più una meccanica chiamata Thunder Emblem . Il Thunder Emblem si attiva con gli attacchi e aumenta il suo rank fino al terzo livello, aumentando anche la potenza degli attacchi normali del 12%/24%/40%.

: Un arco cinque stelle molto forte in grado di aumentare l’attacco del 20% con in più una meccanica chiamata . Il Thunder Emblem si attiva con gli attacchi e aumenta il suo rank fino al terzo livello, aumentando anche la potenza degli attacchi normali del 12%/24%/40%. Predator Bow : L’arco che ha in dotazione Aloy una volta ottenuta come personaggio. Al momento è disponibile solo su console Sony ed è dotato di molte sinergie con Aloy. Quest’arco aumenta i danni degli attacchi normali e caricati del 10% per 6 secondi quando si infligge danno Cryo. Quest’effetto può essere sommato per 2 volte. Inoltre, se Aloy equipaggia quest’arco, aumenta il suo Attacco di 66 punti.

: L’arco che ha in dotazione Aloy una volta ottenuta come personaggio. ed è dotato di molte sinergie con Aloy. Quest’arco aumenta i danni degli attacchi normali e caricati del 10% per 6 secondi quando si infligge danno Cryo. Quest’effetto può essere sommato per 2 volte. Inoltre, se Aloy equipaggia quest’arco, aumenta il suo Attacco di 66 punti. Hamayumi: Arco a quattro stelle introdotto con Inazuma. Aumenta l’attacco normale del 16% e quello caricato del 12%. Se l’energia del personaggio è al 100% l’effetto aumenta del 100%.

Il Predator Bow è l'arma in dotazione di Aloy proveniente anch'essa da Horizon Zero Dawn

I migliori artefatti per Aloy

Vediamo quali sono i migliori artefatti per Aloy.

Full Blizzard Strayer: se si punta a una build basata sulle reazioni elementali allora un set di quattro pezzi di Blizzard Strayer è l’ideale. Questo set aumenta i danni da Cryo del 15% con due pezzi, mentre aumenta il CRIT Rate del 20% se un nemico è colpito da Cryo. Se un nemico è afflitto dallo status Frozen il CRIT Rate aumenta di un ulteriore 20%. Questo set è l’ideale se si pensa di inserire Aloy in un team con personaggi Hydro, in modo da aumentare le possibilità di infliggere lo status Frozen.

se si punta a una build basata sulle reazioni elementali allora un set di quattro pezzi di Blizzard Strayer è l’ideale. Questo set aumenta i danni da Cryo del 15% con due pezzi, mentre aumenta il CRIT Rate del 20% se un nemico è colpito da Cryo. Se un nemico è afflitto dallo status Frozen il CRIT Rate aumenta di un ulteriore 20%. Questo set è l’ideale se si pensa di inserire Aloy in un team con personaggi Hydro, in modo da aumentare le possibilità di infliggere lo status Frozen. Blizzard Strayer e Gladiator’s Finale/Shimenawa’s Reminescence: Con due pezzi di questi set ciascuno si avrà un bonus di 15% di danni da Cryo e un 18% di aumento dell’attacco. Questo set è ottimo se si vuole puntare meno alle reazioni elementali e si vuole una Aloy dal danno più diretto.

Con due pezzi di questi set ciascuno si avrà un bonus di 15% di danni da Cryo e un 18% di aumento dell’attacco. Questo set è ottimo se si vuole puntare meno alle reazioni elementali e si vuole una Aloy dal danno più diretto. Shimenawa’s Reminescence/Noblesse Oblige: Un set di quattro pezzi di Shimenawa’s Reminescence aumenterà il danno generale e lo potenzierà ulteriormente sottraendo 15 punti energia dalla carica per utilizzare l’Elemental Burst, aumentando allo stesso tempo gli attacchi normali e caricati del 50% per 10 secondi. Noblesse Oblige è ottimo se si vuole rendere Aloy un personaggio Sub-DPS basata sul suo Elemental Burst, dato che questo set andrà a potenziare soprattutto questo attacco. In alternativa si possono anche inserire due pezzi di ciascun set per aumentare attacco e i danni dell’Elemental Burst.

In Genshin Impact Aloy è intrisa del potere elementale del ghiaccio

Aloy in definitiva

Aloy è un buon personaggio Cryo dotato di arco. In quanto a danni non è al livello di altri mostri sacri da cinque stelle dello stesso elemento come Ganyu e Ayaka, ma è un passo avanti a tutti i personaggi a quattro stelle. Considerando che è un personaggio a cinque stelle praticamente regalato non è affatto male nel suo complesso. I suoi attacchi molto diretti fanno molti danni rendendola una buona DPS. Non stona nemmeno come Sub-DPS basata sull’Elemental Burst e le reazioni elementali.

Aloy è un'ottima combattente dalla distanza, grazie alla potenza del suo arco e all'elemento Cryo

I personaggi con cui è meglio metterla in team sono quelli con cui è più facile attivare reazioni elementali utili. Se si punta a un full set Blizzard Strayer, Xingqiu è uno dei personaggi più adatti grazie alla sua abilità di infliggere status Hydro anche quando è fuori dal campo. Può andar bene anche inserirla in un team con un personaggio Pyro, come Xiangling, Hutao o Yoimiya per aumentare le reazioni Melt o metterle come supporto Diona, altro arciere Cryo, che avrà ruolo di supporto con le sue cure e i suoi scudi e in più faciliterà la ricarica dell’energia di Aloy.