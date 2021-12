Le migliori build per Gorou in Genshin Impact

Il secondo nuovo personaggio introdotto nella patch 2.3 di Genshin Impact, oltre ad Arataki Itto, è Gorou, primo arciere di elemento Geo del gioco. Questo personaggio da 4 stelle è già apparso nella storia di Inazuma come generale delle truppe dell’isola di Watatsumi al cui comando c’è Sangonomiya Kokomi. Gorou è votato principalmente al supporto come personaggio, soprattutto nei confronti dei personaggi Geo, dato che è specializzato nell’aumentare la Difesa degli altri personaggi del gruppo e il danno Geo. Scopriamo il miglior modo di rendere Gorou efficace in un team.

Abilità principali di Gorou

Gorou è un personaggio principalmente di supporto, che funziona meglio con i personaggi Geo. Infatti gli effetti delle sue abilità sono più potenti in base a quanti personaggi Geo sono presenti nel team. I suoi buff sono principalmente legati all’aumento della Difesa e dei danni Geo per gli altri personaggi di questo elemento, cosa che lo rendono poco adatto a team senza almeno un altro personaggio di questo elemento oltre a lui. La sua statistica bonus è Geo DMG che aumenta ogni volta che sale di livello.

Elemental Skill: Inuzaka All-Round Defense – L’abilità infligge danni Geo ad area e posiziona la General’s War Banner. Questa dona 3 buff a seconda dei personaggi Geo presenti nel team (si conta anche Gorou tra questi).

Con 1 personaggio Geo aggiunge l’effetto “Standing Firm”, che aumenta la Difesa. Con 2 personaggi Geo aggiunge l’effetto “Impregnable”, aumenta la resistenza all’interruzione degli attacchi. Con 3 personaggi Geo aggiunge l’effetto “Crunch”, aumenta i danni Geo.

Gorou può utilizzare una sola General’s War Banner alla volta. I buff durano per due secondi quando un personaggio abbandona il campo di battaglia.

Elemental Burst: Juuga: Forward Unto Victory – Gorou infligge danni ad area Geo e crea un campo chiamato General’s Glory che potenzia gli alleati. Gli effetti del campo sono gli stessi del General’s War Banner e cambiano a seconda di quanti personaggi Geo sono presenti nel team. Inoltre permette di generare 1 Crystal Collapse ogni 1.5 secondi che infligge danni ad area Geo a un nemico all’interno del campo creato dal Burst. L’effetto crea anche degli elemental shard che verranno assorbiti dal personaggio attivo per ripristinare la sua energia ogni 1.5 secondi. Se si utilizza la Elemental Skill mentre il Burst è attivo non si creerà un General’s War Banner.

Per quanto riguarda i Talenti di Gorou, essendo principalmente un personaggio di supporto conviene dare la precedenza al potenziamento del Burst e subito dopo della Skill.

Le migliori armi per Gorou

Scopriamo quali sono le migliori armi per Gorou in Genshin Impact.

Favonius Warbow : Una delle migliori armi per Gorou è quest’arco da 4 stelle, perché Gorou ha bisogno di moltissima Energy Recharge per far funzionare il suo Burst, e quest’arco ha proprio questa come statistica secondaria. In aggiunta, ogni critico ha il 60% di generare alcune particelle di energia in grado di rigenerare 6 punti Energia ciascuna.

: Una delle migliori armi per Gorou è quest’arco da 4 stelle, perché Gorou ha bisogno di moltissima Energy Recharge per far funzionare il suo Burst, e quest’arco ha proprio questa come statistica secondaria. In aggiunta, ogni critico ha il 60% di generare alcune particelle di energia in grado di rigenerare 6 punti Energia ciascuna. Elegy of the End: Un arco da 5 stelle sempre dotato di Energy Recharge come statistica secondaria. Quest’arma aumenta l’Elemental Mastery di 60, e quando la Skill o il Burst colpiscono un nemico il personaggio guadagna un Sigil of Remembrance. Quando se ne ottengono quattro viene attivato il potenziamento chiamato Millenial Movement Farewell Song per 12 secondi che aumenta l’Elemental Mastery di 100 e l’Attacco del 20%. Una volta che l’effetto è attivo non si possono guadagnare ulteriori Sigils of Remembrance per 20 secondi.

Gorou è un generale dell'esercito di Watatsumi, in grado di dare man forte ai suoi compagni sul campo di battaglia

I migliori artefatti per Gorou

Ecco quali sono I migliori artefatti con cui equipaggiare Gorou in Genshin Impact.

Husk of Opulent Dreams : Questo set è molto utile per Gorou, dato che aumenta sia la difesa che i danni Geo, così da renderlo ancor più efficace come support. Equipaggiando due parti del set si otterrà un aumento della Difesa del 30% , con quattro parti invece il personaggio potrà guadagnare un livello dello speciale effetto chiamato Curiosity ogni volta che colpirà un avversario con un attacco Geo. Quando il personaggio non è in battaglia guadagnerà invece un livello ogni 3 secondi. Il livello di Curiosity può aumentare fino a 4 volte massimo, e ogni volta aumenta la Difesa e il danno Geo del 6%. Se 6 secondi passano senza che si siano guadagnati livelli di Curiosity, allora si perderà un livello di quelli accumulati.

: Questo set è molto utile per Gorou, dato che aumenta sia la difesa che i danni Geo, così da renderlo ancor più efficace come support. Equipaggiando due parti del set si otterrà un aumento della , con quattro parti invece il personaggio potrà guadagnare un livello dello speciale effetto chiamato Curiosity ogni volta che colpirà un avversario con un attacco Geo. Quando il personaggio non è in battaglia guadagnerà invece un livello ogni 3 secondi. Il livello di Curiosity può aumentare fino a 4 volte massimo, e ogni volta aumenta la Difesa e il danno Geo del 6%. Se 6 secondi passano senza che si siano guadagnati livelli di Curiosity, allora si perderà un livello di quelli accumulati. Husk of Opulent Dreams + Emblem of Severed Fate: Se avete bisogno di Energy Recharge per Gorou, allora conviene equipaggiare due parti di Emblem of Severed Fate insieme a due di Husk of Opulent Dreams, così da poter avere un bonus di +20% all’Energy Recharge.

Gorou è il primo arciere di elemento Geo in Genshin Impact

Per quanto riguarda le statistiche principali, come Sand conviene utilizzare o DEF% o Energy Recharge a seconda di cosa vi serve maggiormente. Il Goblet sarà a scelta tra Geo DMG Bonus se volete infliggere maggiori danni con Skill e Burst, o DEF% se volete renderlo ancor più utile come supporto. Il Circlet invece dovrebbe potenziare sempre la Difesa. Per quanto riguarda invece le sub stats le quattro principali a cui dare la priorità sono: DEF, Energy Recharge, Crit Rate e Crit DMG.

Gorou in definitiva

Gorou è un personaggio ottimo principalmente nel ruolo di Support, ma deve essere in team con almeno un altro personaggio Geo per esprimere tutto il suo potenziale. Le sue abilità potenzieranno infatti principalmente la Difesa e i danni Geo dei suoi compagni di team. La cosa da tenere a mente per usarlo al meglio è di avere almeno un valore di oltre 200% di Energy Recharge, dato che il suo Elemental Burst richiede molta energia per essere usato.

Gorou mostrerà tutto il suo potenziale di Support con altri personaggi Geo nel party

Per quanto riguarda i migliori compagni da affiancargli, sicuramente, se lo si possiede, Arataki Ittou è la scelta migliore, dato che l’aumento di Difesa dato da Gorou ne aumenterà le capacità offensive. Anche altri personaggi Geo come Albedo, Zhongli, Ningguang o Noelle, beneficeranno dei bonus dati da Gorou. Dunque per avere il massimo da questo personaggio bisogna affiancarlo da due altri personaggi Geo oltre lui, e un quarto a scelta in base a cosa più vi serve all’interno del team.