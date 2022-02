Genshin Impact: le migliori build per Ganyu

Esattamente dopo un anno dalla sua prima comparsa come personaggio giocabile in Genshin Impact, Ganyu ritorna nella patch 2.4 con un nuovo banner a lei dedicato. Questo personaggio da 5 stelle è diventato subito molto popolare per via della sua potenza d’attacco, infatti è ancora oggi considerato come uno dei migliori DPS del gioco.

Nella lore del titolo, Ganyu è una delle segretarie più efficienti di Liyue, al servizio di Ningguang e dei Qixing che governano gli affari commerciali del regno. La sua particolarità è quella di essere mezza umana e mezza Adepta, quindi discendente in parte dalle creature mitiche di Liyue che vantano poteri elementali maggiori rispetto gli umani. Andiamo a scoprire i segreti per una build perfetta di Ganyu.

Abilità principali di Ganyu

Ganyu è un’arciera di elemento Cryo, in grado di infliggere un grande quantitativo di danni in qualsiasi situazione. Per questo motivo il ruolo da lei prediletto è quello di DPS o al massimo di sub DPS. A prova di questo basti sapere che la sua statistica bonus che aumenterà con il salire di livello è CRIT DMG. Ganyu ha anche una particolarità unica nei suoi colpi caricati: come ogni arciere tenendo premuto il tasto per scoccare una freccia mentre si mira, potrà potenziarla imbevendola del suo elemento, ma Ganyu può potenziare ulteriormente questa freccia caricandola a un secondo livello che all’impatto con il nemico genererà un danno ad area di elemento Cryo. Quest’abilità è chiamata Frostflake Arrows ed è una delle abilità di base più potenti di Ganyu dato che come danno è considerata come un semplice attacco caricato.

Elemental Skill: Trail of the Qilin – Ganyu scatta in avanti lasciando dietro di sé un Ice Lotus e infliggendo danni Cryo ad area. L’ Ice Lotus attrae a sé i nemici che andranno ad attaccarlo. La sua resistenza è basata sugli HP massimi di Ganyu. Quando viene distrutto, o l’effetto svanisce, l’Ice Lotus esplode infliggendo ulteriori danni Cryo ad area.

– Ganyu scatta in avanti lasciando dietro di sé un Ice Lotus e infliggendo danni Cryo ad area. L’ attrae a sé i nemici che andranno ad attaccarlo. La sua resistenza è basata sugli HP massimi di Ganyu. Quando viene distrutto, o l’effetto svanisce, l’Ice Lotus esplode infliggendo ulteriori danni Cryo ad area. Elemental Burst: Celestial Shower – Ganyu evoca una perla sacra di ghiacchio che esorcizza il male. Questa perla, durante la durata del Burst, fara piovere continuamente delle stalattiti di ghiaccio sui nemici in un’ampia area, infliggendo danni Cryo.

Per quanto riguarda i Talenti, come DPS Ganyu dovrà dare priorità agli attacchi normali e poi al Burst principalmente, dato che questi sono i principali strumenti con cui il personaggio farà danno.

Le migliori armi per Ganyu

Scopriamo quali sono le migliori armi per Ganyu in Genshin Impact.

Amos Bow: Un arco perfetto per Ganyu dato che aumenta l’Attacco come statistica extra e ha abilità che potenziano l’attacco caricato. Infatti il danno degli attacchi normali e quelli caricati aumenterà del 18%, inoltre il danno aumenterà ulteriormente del 12% per ogni 0,1 secondo in cui una freccia è in volo. Questo potenziamento si può accumulare per un massimo di 5 volte per ogni freccia lanciata.

Ganyu è in grado di caricare le sue frecce fino a due volte per infliggere danni ad area

I migliori artefatti per Ganyu

Una panoramica sui migliori artefatti per Ganyu in Genshin Impact.

Wanderer’s Troupe: Questo set di artefatti è uno dei migliori per Ganyu in caso si voglia puntare sui danni legati alle reazioni elementali . Infatti due parti di questo set aumentano l’Elemental Mastery di 80 punti, mentre quattro parti del set aumentano il danno dell’attacco caricato del 35% in caso il personaggio utilizzi un Catalyst o un arco. Perfetto per Ganyu che si basa molto sul suo speciale attacco caricato.

Il Burst di Ganyu infligge continuamente danni Cryo in una vasta area mentre il personaggio resta libero di muoversi

Le statistiche primarie da avere per Ganyu sono: per il Sand bisogna puntare su ATK%, per il Goblet invece Cryo DMG e per il Circlet CRIT DMG o CRIT Rate a seconda di cosa vi serve maggiormente. Per le statistiche secondarie sono sempre essenziali ATK%, CRIT DMG e CRIT Rate, se avete come artefatti 4 parti di Blizzard Strayer allora date precedenza a CRIT DMG dato che questo set fornisce già di suo molto CRIT Rate, se invece avete Wanderer’s Troupe allora qualche punto extra di Elemental Mastery non farà male.

Ganyu in definitiva

Questo personaggio è in grado di infliggere enormi danni in poco tempo grazie ai suoi attacchi caricati e al suo potente Burst, che le permette di muoversi liberamente mentre questo continua a infliggere danni da Cryo. Per massimizzare le sue potenzialità offensive però, Ganyu ha bisogno di un team con una buona sinergia elementale.

Ganyu è uno dei DPS più forti all'interno di Genshin Impact

Se si sceglie di basare il personaggio su reazioni elementali come Melt, la più dannosa per quanto riguarda l’elemento Cryo, allora è necessario avere un personaggio di supporto Pyro. Klee è un ottimo personaggio in questo caso, dato che potrà infliggere danni Pyro anche mentre non è in campo con le sue bombe. Tra i personaggi da 4 stelle anche Xiangling è ottima per poter usare i suoi attacchi di fuoco mentre è nelle retrovie. Se invece si punta a congelare i nemici allora è bene utilizzare dei personaggi Hydro in combinazione con Ganyu.

Mona o Kokomi sono ottime in questo caso, specialmente Kokomi che è anche la migliore healer del gioco. Anche Xingqiu è perfetto in questo ruolo, grazie al fatto che non ha bisogno di essere in campo per applicare l’elemento Hydro sui nemici. Il nuovo personaggio Shenhe lavora bene in sinergia con Ganyu, dato che è stata pensata proprio per supportare altri personaggi di elemento Cryo. Infine personaggi di elemento Anemo, come Venti, Kazuha o Sucrose possono essere molto utili in un team con Ganyu, dato che il loro elemento potenzia le reazioni elementali con Cryo e allo stesso tempo diminuisce le resistenze dei nemici.