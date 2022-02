Genshin Impact: le migliori build per Yun Jin

Il secondo nuovo personaggio inserito all’interno di Genshin Impact nella patch 2.4 è Yun Jin. Nel background di Genshin Impact, Yun Jin è un personaggio molto famoso appartenente a Liyue, essendo la direttrice dello Yu Han Opera Troupe e anche la sua prima cantante e danzatrice. Gli spettacoli da lei messi in scena sono molto popolari all’interno della nazione della Terra e chiunque desidera assistervi almeno una volta nella vita per ammirare la sua elegante danza.

Per quanto riguarda il personaggio in gioco, Yun Jin è di elemento Geo e utilizza una lancia in combattimento. La danzatrice ha delle abilità che la rendono un ottimo personaggio di supporto principalmente, in grado anche di difendersi per quanto riguarda i danni inflitti.

Le abilità di Yun Jin

Yun Jin è un personaggio di elemento Geo, le cui abilità principalmente servono a potenziare gli attacchi normali degli altri membri del team, oltre a fornire una protezione con uno scudo in grado di assorbire attacchi fisici ed elementali degli avversari. Yun Jin potenzia naturalmente anche la statistica Energy Recharge quando aumenta di livello, cosa che la rende piuttosto avvantaggiata nell’accumulare energia per il suo Burst.

Elemental Skill: Opening Flourish – Quest’abilità ha due diversi utilizzi a seconda del tempo di pressione del tasto della skill.

Pressione semplice: Yun Jin attacca con la sua lancia infliggendo danni Geo.

Pressione prolungata: Yun Jin assume la posa Whirling Opener e può contrattaccare i nemici che la attaccano in quest’istante. L’abilità crea anche uno scudo con la capacità di assorbimento basata sugli HP massimi del personaggio e assorbe danni fisici ed elementali con un’efficacia del 150% maggiore del normale.

Quando la skill finisce o quando lo scudo si rompe, Yun Jin rilascia l’energia accumulata in un potente attacco che infligge danni Geo. In base al tempo speso per la carica dell’energia, Yun Jin può rilasciare una carica di livello 1 o livello 2. I danni di quest’abilità scalano in base alla statistica Difesa di Yun Jin.

Per quanto riguarda i Talenti di Yun Jin, l’Elemental Burst ha la priorità per tutti coloro che vogliono avere il massimo dal personaggio come supporto, ma non bisogna lasciare troppo indietro nemmeno l’Elemental Skill, molto utile soprattutto in difesa. Gli attacchi normali non andranno trascurati, ma il livello da raggiungere dipenderà molto dal vostro utilizzo del personaggio.

Le migliori armi per Yun Jin

Scopriamo quali sono le migliori armi da equipaggiare a Yun Jin in Genshin Impact.

Staff of Homa: Questa lancia da 5 stelle è ottima per Yun Jin grazie agli effetti che aumentano gli HP e che renderanno gli scudi del personaggio più potenti. L’arma infatti aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP.

Questa lancia da 5 stelle è ottima per Yun Jin grazie agli effetti che aumentano gli HP e che renderanno gli scudi del personaggio più potenti. L’arma infatti aumenta gli HP del 20% e dona un bonus all’attacco dello 0.8% basato sul massimo di HP. Quando gli HP sono minori del 50% il bonus di attacco aumenta ulteriormente dell’1% del massimo degli HP. Vortex Vanquisher: Altra lancia da 5 stelle molto forte anche per Yun Jin. Questa lancia aumenta l’Attacco ulteriormente come statistica extra, inoltre aumenta la potenza degli scudi del 20%. Colpendo un avversario si aumenterà l’Attacco del 4% per 8 secondi, quest’effetto si può accumulare massimo 5 volte. Quando si è protetti da uno scudo l’effetto di potenziamento dell’Attacco appena descritto aumenterà del 100%.

Altra lancia da 5 stelle molto forte anche per Yun Jin. Questa lancia aumenta l’Attacco ulteriormente come statistica extra, inoltre aumenta la potenza degli scudi del 20%. Colpendo un avversario si aumenterà l’Attacco del 4% per 8 secondi, quest’effetto si può accumulare massimo 5 volte. Quando si è protetti da uno scudo l’effetto di potenziamento dell’Attacco appena descritto aumenterà del 100%. Deathmatch: Tra le lance a 4 stelle questa è probabilmente la migliore per Yun Jin. Se ci sono due nemici vicini l’attacco e la difesa del personaggio vengono aumentati del 16%, se invece ci sono meno di due nemici nelle vicinanze, allora l’attacco è incrementato del 24%. L’aumento della difesa renderà il supporto dato da Yun Jin ancora migliore.

Tra le lance a 4 stelle questa è probabilmente la migliore per Yun Jin. Se ci sono due nemici vicini l’attacco e la difesa del personaggio vengono aumentati del 16%, se invece ci sono meno di due nemici nelle vicinanze, allora l’attacco è incrementato del 24%. L’aumento della difesa renderà il supporto dato da Yun Jin ancora migliore. Favonius Lance: Lancia da 4 stelle utile per Yun Jin in caso avesse bisogno di Energy Recharge extra. Ogni colpo critico messo a segno con quest’arma ha il 60% di possibilità di rilasciare delle Elemental Particles che rigenerano l’Elemental Burst di tutti i personaggi del team.

Yun Jin utilizza uno stile di combattimento ispirato alle sue danze tradizionali

I migliori artefatti per Yun Jin

Ecco quali sono i migliori artefatti per Yun Jin in Genshin Impact.

Husk of Opulent Dreams: Questo set funziona perfettamente con Yun Jin dato che potenzia la Difesa , una delle principali statistiche che il personaggio usa per i suoi buff. Equipaggiando due parti del set si otterrà un aumento della Difesa del 30%, con quattro parti invece il personaggio potrà guadagnare un livello dello speciale effetto chiamato Curiosity ogni volta che colpirà un avversario con un attacco Geo. Quando il personaggio non è in battaglia guadagnerà invece un livello ogni 3 secondi. Il livello di Curiosity può aumentare fino a 4 volte massimo, e ogni volta aumenta la Difesa e il danno Geo del 6%. Se 6 secondi passano senza che si siano guadagnati livelli di Curiosity, allora si perderà un livello di quelli accumulati.

Questo set funziona perfettamente con Yun Jin dato che , una delle principali statistiche che il personaggio usa per i suoi buff. Equipaggiando due parti del set si otterrà un aumento della Difesa del 30%, con quattro parti invece il personaggio potrà guadagnare un livello dello speciale effetto chiamato ogni volta che colpirà un avversario con un attacco Geo. Quando il personaggio non è in battaglia guadagnerà invece un livello ogni 3 secondi. Il livello di Curiosity massimo, e ogni volta aumenta la Difesa e il danno Geo del 6%. Se 6 secondi passano senza che si siano guadagnati livelli di Curiosity, allora si perderà un livello di quelli accumulati. Archaic Petra + Noblesse Oblige: Un’altra ottima build per Yun Jin è un mix tra Archaic Petra e Noblesse Oblige con due parti ciascuno, così da avere un bonus ai danni del Burst e ai danni inflitti dall’elemento Geo. In questo modo si aumenterebbe il danno da Geo del 15%, mentre il Burst aumenterebbe i danni del 20%, in caso si voglia giocare Yun Jin in maniera più aggressiva.

Le sue abilità sono in grado di potenziare gli attacchi normali degli altri membri del team

Le statistiche principali consigliate per Yun Jin sono: per il Sand è meglio avere DEF%, così da aumentare il danno bonus inflitto dagli attacchi normali dei compagni del team. Per il Goblet va bene avere Geo DMG Bonus, mentre per il Circlet a scelta può andar bene sia CRIT DMG che CRIT Rate, o all’occorrenza aumentare ulteriormente la difesa con un altro DEF%. Le stat secondarie danno invece priorità a CRIT DMG, CRIT Rate e DEF%, con anche una buona dose di HP e Energy Recharge nel caso se ne avesse il bisogno.

Yun Jin in definitiva

Questo nuovo personaggio da 4 stelle dà il meglio di sé come supporto soprattutto a personaggi che infliggono danni con gli attacchi normali, per questo motivo Yun Jin è un personaggio molto versatile che si può adattare in diversi team. Se si riescono ad avere buone statistiche di attacco e difesa grazie agli artefatti, può essere anche ottima come sub-DPS.

Yun Jin è un personaggio molto famoso nella regione di Liyue per il suo talento artistico come cantante e danzatrice

I personaggi che più favoriscono della sinergia con Yun Jin sono diversi, in particolare un team principalmente di elemento Geo, che unisce anche Gorou e Itto sarebbe perfetto. In questo caso Gorou è in grado di potenziare gli attacchi degli altri personaggi sfruttando il suo bonus massimo grazie alla presenza di 3 personaggi Geo nel team, Itto invece attacca principalmente con i suoi attacchi di base e questi verrebbero ulteriormente potenziati dalle abilità di Yun Jin. Anche Yoimiya fa molti danni con i suoi attacchi normali, e Yun Jin sarebbe un ottimo supporto per lei. Di base però Yun Jin funziona bene con qualsiasi DPS che si basi soprattutto sugli attacchi normali, come ad esempio anche Diluc e Ayaka o tra i personaggi a 4 stelle Razor, Rosaria e Ningguang. Per il resto del team dipende sempre dal personaggio DPS scelto da voi, così da avere almeno un healer e un personaggio in grado di creare sinergie elementali.