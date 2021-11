Oltre ad Albedo, nella patch 2.3 di Genshin Impact troviamo anche un altro personaggio da 5 stelle già apparso in passato: stiamo parlando di Eula. La giovane nobile di Mondstadt era apparsa qualche mese fa con una quest che ne ha svelato il suo background. Eula infatti appartiene a una famiglia nobile del regno di Mondstadt, che ormai ha ripudiato la nobiltà dopo una rivoluzione del popolo avvenuta alcuni secoli prima. Gli abitanti del regno libero del vento vedono male dunque tutti coloro che appartengono alla nobiltà, ed Eula non fa eccezione. La ragazza però, non perdendosi d’animo e volendo dimostrare la sua buona volontà, è entrata nell’ordine dei cavalieri di Favonius dove si è distinta per le sue grandi abilità in battaglia. Scopriamo dunque le migliori build per Eula in Genshin Impact.

Abilità principali di Eula

Eula è uno dei personaggi da 5 stelle di Genshin Impact. Il suo elemento è Cryo e la sua arma principale è una claymore. Eula è una degli utilizzatori di spade a due mani più veloci del gioco, grazie a movimenti precisi e aggraziati. In realtà, nonostante sia un personaggio in gradi di infliggere danni Cryo, è molto più portata per i danni fisici come vedremo nelle sue abilità. La sua statistica bonus che crescerà con l’aumentare di livello è CRIT DMG.

Elemental Skill: Icetide Vortex – la Skill di Eula ha due utilizzi: se il tasto viene premuto velocemente eseguirà un colpo che infliggerà danni Cryo. Se un nemico viene colpito Eula guadagnerà un livello di Grimheart, che aumenterà la resistenza all’interruzione degli attacchi e la difesa del personaggio. Questo effetto può essere aumentato fino a un massimo di due livelli, che verranno visualizzati a schermo come due piccole spade volteggianti intorno alla fanciulla.

Se invece si terrà premuto il tasto d’attacco, Eula scatterà in avanti effettuando un colpo di spada che infliggerà danni Cryo ad area, inoltre consumerà tutti i livelli di Grimheart posseduti che abbasseranno la resistenza fisica e Cryo dei nemici e in più, infliggerà ulteriore danno Cryo ai nemici.

Per quanto riguarda i Talenti di Eula da potenziare, bisognerà focalizzarsi sugli attacchi normali seguiti dall’Elemental Burst, senza comunque dimenticare anche l’Elemental Skill.

Le migliori armi per Eula

Scopriamo quali sono le migliori armi per Eula in Genshin Impact.

Song of Broken Pines : Questa nuova claymore da 5 stelle è stata inserita appositamente nella patch 2.3 e sembra fatta apposta per Eula. L’arma aumenta di base il danno fisico e inoltre ha come effetto l’aumento dell’attacco base del 16%. Quando un attacco normale o caricato colpisce un nemico, il personaggio guadagna un Sigil of Whispers. Quest’effetto può essere aumentato ogni 0.3 secondi. Raggiunti quattro Sigil of Whispers, questi verranno consumati e daranno ai personaggi del party l’effetto Millennial Movement: Banner -Hymn per 12 secondi, che aumenterà la velocità degli attacchi normali del 12% e l’attacco del 20%. Una volta che l’effetto sarà attivato il personaggio non potrà guadagnare altri Sigil of Whispers per 20 secondi.

Eula è uno dei personaggi a utilizzare spadoni a due mani più agili di Genshin Impact

I migliori artefatti per Eula

Vediamo quali sono i migliori artefatti per Eula in Genshin Impact.

Pale Flame : Due parti equipaggiate di questo set di artefatti garantiscono un 25% di danni fisici in più . Se si equipaggia un set di quattro parti , ogni volta che un nemico viene colpito dall’Elemental Skill del personaggio, l’attacco aumenta del 9% per 6 secondi. Questo effetto può sommarsi fino a un massimo di due volte, e quando questo avviene l’effetto delle due parti di set equipaggiate è aumentato del 100%.

: Due parti equipaggiate di questo set di artefatti garantiscono un . Se si equipaggia , ogni volta che un nemico viene colpito dall’Elemental Skill del personaggio, l’attacco aumenta del 9% per 6 secondi. Questo effetto può sommarsi fino a un massimo di due volte, e quando questo avviene l’effetto delle due parti di set equipaggiate è aumentato del 100%. Bloodstained Chivalry: Anche quest’artefatto aumenta del 25% i danni fisici se sono equipaggiati due parti. Con quattro parti equipaggiate, dopo la sconfitta di un nemico l’attacco caricato infligge il 50% in più di danni e non consuma stamina per 10 secondi. Volendo si possono anche equipaggiare due parti di Pale Flame e due di Bloodstained Chivalry per massimizzare i danni fisici inflitti da Eula.

Eula è in grado di attaccare con l'elemento Cryo, ma è più portata per i danni fisici semplici

Eula essendo principalmente una DPS nata dovrà avere come main stat del Sand ATK% così da aumentare il suo valore complessivo d’attacco, per il Goblet è bene avere Physical DMG Bonus e per il Circlet CRIT DMG o CRIT Rate. Anche come sub stats degli artefatti è bene prediligere quelli più offensivi come bonus all’attacco o CRIT Rate e DMG, se possibile anche un po’ di Energy Recharge, dato che il Burst di Eula consuma molta energia.

Eula in definitiva

Come abbiamo visto, Eula è un personaggio che è molto meglio dirigere verso i danni fisici piuttosto che al suo elemento Cryo. Il suo Burst con la giusta build è in grado di infliggere danni enormi a qualsiasi nemico, e parliamo di superare facilmente gli 80-100 mila danni anche senza armi da 5 stelle. Grazie alla sua velocità maggiore rispetto ad altri personaggi che utilizzano spade a due mani, può infliggere ottimi danni anche semplicemente con gli attacchi normali.

Eula è uno dei migliori Main DPS del gioco se ben buildata

I suoi attacchi Cryo non sono molto forti, ma possono essere utili se accompagnati da un personaggio Electro. Infatti se Eula è insieme a un personaggio come Fischl, in grado di attaccare con danni Electro anche mentre non è in campo, potrà facilmente attivare la reazione elementale Superconduct, che oltre a infliggere danni abbassa la resistenza ai danni fisici dei nemici del 40% per 12 secondi. Dunque in un team con Eula come Main DPS conviene avere almeno un personaggio Electro come Fischl o Raiden Shogun in grado di infliggere danni elementali anche quando non sono in campo, un personaggio in grado di curare e potenziare come Bennet, e un personaggio che genera scudi come Zhong Li o Thoma, o in alternativa ancora meglio Diona, che grazie alla risonanza dell’elemento Cryo con Eula aumenterà anche il CRIT Rate contro i nemici.