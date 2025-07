Se siete appassionati di giochi di ruolo e amate scoprire nuove proposte fuori dai radar delle grandi produzioni, allora The RPG: My First Dungeon Smells potrebbe essere la piccola gemma indie che fa per voi.

Disponibile gratuitamente su Steam qui, questo prologo rappresenta il primo assaggio del progetto The RPG, sviluppato da Dionysus Acroreites e pubblicato da Catoptric Games, e si presenta come un’introduzione breve, ma significativa, a un titolo che promette di rompere le convenzioni del genere, strizzando l'occhio a Skyrim (che trovate su Amazon), prendendolo anche bonariamente in giro come per la celebre introduzione sul carro.

Il protagonista di questa avventura ha un problema alquanto insolito: il suo dungeon puzza in modo insopportabile, e il nostro compito è scoprirne la causa.

Ma se pensate che questa sia la classica introduzione a un dungeon crawler "grindoso", vi sbagliate di grosso: The RPG non ha alcun sistema di grind, niente alberi di abilità, né gestione realistica della fame o inventari sovraccarichi.

Per guarire basta “infilare del pane in una ferita”, mentre tutto il bottino raccolto è semplicemente etichettato come loot, da vendere in blocco in base al peso. Un sistema volutamente minimale, progettato per alleggerire l’esperienza e concentrarsi sull’umorismo e la narrazione.

Tra le caratteristiche più curiose, c’è la presenza di un drago-antagonista che rompe le regole del gioco e glitcha volutamente, invitando il giocatore a scoprirne il motivo.

Inoltre, tutto il progresso ottenuto nel prologo sarà trasferibile al gioco completo una volta pubblicato, un incentivo ulteriore a provarlo.

Il responso del pubblico è già entusiasta: con il 96% di recensioni positive, My First Dungeon Smells si è guadagnato un’accoglienza da “Molto positiva” su Steam.

Gli utenti lodano la scrittura brillante, il ritmo scorrevole e l’originalità: “Avventura satirica, semplice e autoironica. Perfetto per chi cerca qualcosa di diverso ma ben fatto” scrive uno di loro.

Con questi presupposti, vale davvero la pena concedergli una chance: è gratuito, divertente, e molto promettente per il futuro.

