La notizia in un minuto

Per anni considerato un'impresa impossibile, un videogioco su Superman potrebbe finalmente diventare realtà grazie all'evoluzione del medium e al rinnovato interesse per il personaggio. Titoli come God of War, Dragon Ball Z: Kakarot e la serie Arkham hanno dimostrato che è possibile adattare personaggi quasi divini senza compromettere gameplay ed equilibrio. Le sfide tecniche legate ai superpoteri di Superman - volo, super velocità, forza illimitata - non sono più insormontabili, ma richiedono risorse, visione e uno studio coraggioso. Il successo del nuovo film di James Gunn potrebbe catalizzare lo sviluppo di un videogioco tripla A, inserendolo in una strategia crossmediale più ampia simile a quella di Spider-Man. L'industria e il pubblico sembrano finalmente pronti per questa sfida.