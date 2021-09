Genshin Impact: le migliori build per la Raiden Shogun

L’ultimo dei personaggi a cinque stelle arrivati all’interno del famoso action RPG free-to-play Genshin Impact è l’attesissima Raiden Shogun, personaggio molto importante anche all’interno della storia del gioco. La Raiden Shogun è la terza Archon a comparire dopo Venti e Zhongli. All’interno dell’universo di Genshin Impact gli Archon sono le sette divinità che governano le sette nazioni da cui è composto l’intero mondo di Teyvat.

La Raiden Shogun è l’Archon dell’elemento Electro, che governa la nazione di Inazuma (appena inserita nel gioco con la patch 2.0) inseguendo un ideale di eternità. Questo ha portato il paese a isolarsi dal resto del mondo non consentendo a nessuno di entrare o uscire. Nella patch 2.1 è stata inserita la conclusione della quest legata alla nazione di Inazuma, che ha visto come principale protagonista proprio il personaggio della Raiden Shogun, conosciuta anche con il nome di Ei. Sarà possibile ottenerla dall’1 al 21 settembre tramite il banner Reign of Serenity sperando di avere abbastanza fortuna con il sistema Gacha del gioco.

Andiamo dunque ad analizzare il personaggio della Raiden Shogun per capire meglio quale sia la build migliore per utilizzarla all’interno del gioco.

Abilità principali della Raiden Shogun

Come gran parte dei personaggi cinque stelle in Genshin Impact, la Raiden Shogun è un personaggio molto forte. In combattimento usa una lancia e come elemento ha ovviamente Electro. In battaglia può colpire con cinque fendenti normali o uno potente caricato che si può collegare alla sua combo di base.

La sua statistica innata è Energy Recharge, che aumenterà man mano che la faremo salire di livello insieme alle statistiche più classiche come HP, attacco e difesa. Vediamo ora quali sono le sue abilità principali.

Elemental Skill: Trascendence: Baleful Omen – Raiden Shogun infligge danni a tutti gli avversari nelle vicinanze non appena attivata l’abilità, inoltre attiva l’effetto Eye of the Stormy Judgment , che fa comparire in campo un occhio di colore viola posto sopra la testa del personaggio. Quest’occhio resta in gioco anche quando si cambia personaggio e danneggia gli avversari con danno Electro ad area. Questa skill aumenta anche i danni degli Elemental Burst di tutti i personaggi in proporzione al costo di energia di ogni Burst.

– Raiden Shogun infligge danni a tutti gli avversari nelle vicinanze non appena attivata l’abilità, inoltre attiva l’effetto , che fa comparire in campo un occhio di colore viola posto sopra la testa del personaggio. Quest’occhio resta in gioco anche quando si cambia personaggio e danneggia gli avversari con danno Electro ad area. Questa skill aumenta anche i danni degli Elemental Burst di tutti i personaggi in proporzione al costo di energia di ogni Burst. Elemental Burst: Secret Art: Musou Shinsetsu – Il Burst della Raiden Shogun è molto potente e le permette di tirare fuori una katana dal suo corpo con cui può poi attaccare i nemici con un moveset completamente nuovo. Il primo colpo è il più potente, successivamente il personaggio può colpire con la spada per 7 secondi. I danni sono tutti Electro e sono considerati come danno da Elemental Burst. Il Burst della Raiden Shogun può diventare più potente assimilando Chakra Desiderata, questa è una meccanica unica del personaggio visibile anche a schermo con una speciale aura a forma di cerchio posta alle spalle di Ei. L’aura speciale cambia forma in base a quanto Chakra è stato accumulato. Per accumularlo basterà sia utilizzare gli Elemental Burst degli altri personaggi del party, sia ottenendo Elemental Orbs. Più il valore di Chakra Desiderata sarà alto e più sarà alto il danno del Burst della Raiden Shogun.

L'effetto del Chakra Desiderata è ben visibile alle spalle della Raiden Shogun quando è attivo

Per quanto riguarda il potenziamento dei talenti, sia che vogliate fare un personaggio DPS puro o Sub-DPS conviene dare la priorità al potenziamento dell’Elemental Burst, poi Elemental Skill e infine Attacchi Normali.

Le migliori armi per la Raiden Shogun

Vediamo ora quali sono le migliori armi per la Raiden Shogun sia a cinque che a quattro stelle all’interno di Genshin Impact.

La Raiden Shogun rappresenta l'incarnazione dell'elemento Electro

Engulfing Lightning: Lancia a cinque stelle arrivata in concomitanza con il banner della nuova Archon. Questa lancia è fatta apposta per lei essendo basata sulla statistica del’Energy Recharge. L’attacco aumenta del 28% della quantità totale di Energy Recharge e può essere portato fino al massimo di 80%. Inoltre guadagna il 30% di Energy Recharge per 12 secondi dopo aver utilizzato un Elemental Burst.

Lancia a cinque stelle arrivata in concomitanza con il banner della nuova Archon. Questa lancia è fatta apposta per lei essendo basata sulla statistica del’Energy Recharge. L’attacco aumenta del 28% della quantità totale di Energy Recharge e può essere portato fino al massimo di 80%. Inoltre guadagna il 30% di Energy Recharge per 12 secondi dopo aver utilizzato un Elemental Burst. Skyward Spine : altra lancia da cinque stelle con statistica di base basata sull’Energy Recharge. Questa rappresenta un’ottima alternativa alla Engulfing Lightining nel caso fosse in vostro possesso. Quest’arma aumenta il CRIT Rate dell’8% e la velocità degli attacchi normali del 12%, inoltre ha il 50% di possibilità di attivare una lama di vuoto che infligge danni ad area una volta ogni due secondi.

: altra lancia da cinque stelle con statistica di base basata sull’Energy Recharge. Questa rappresenta un’ottima alternativa alla Engulfing Lightining nel caso fosse in vostro possesso. Quest’arma aumenta il CRIT Rate dell’8% e la velocità degli attacchi normali del 12%, inoltre ha il 50% di possibilità di attivare una lama di vuoto che infligge danni ad area una volta ogni due secondi. The Catch: la migliore arma a quattro stelle per la Raiden Shogun, si può ottenere tramite il minigioco della pesca, scambiando i pesci catturati a Inazuma. Come statistica di base ha sempre Energy Recharge in più aumenta il danno dell’Elemental Burst del 16% e il CRIT Rate dell’Elemental Burst del 6%.

la migliore arma a quattro stelle per la Raiden Shogun, si può ottenere tramite il minigioco della pesca, scambiando i pesci catturati a Inazuma. Come statistica di base ha sempre Energy Recharge in più aumenta il danno dell’Elemental Burst del 16% e il CRIT Rate dell’Elemental Burst del 6%. Favonius Lance: Una buona scelta tra le armi a quattro stelle. Arma che ha sempre Energy Recharge come statistica di base, ogni colpo critico messo a segno con quest’arma ha il 60% di possibilità di rilasciare delle Elemental Particles che rigenerano l’Elemental Burst di tutti i personaggi.

I migliori Artefatti per la Raiden Shogun

Analizziamo quali sono i set di artefatti migliori da equipaggiare per la Raiden Shogun in Genshin Impact.

Emblem of Severed Fate : Questo nuovo set di Artefatti è stato introdotto con l’arrivo della regione di Inazuma ed è indubbiamente quello più potente per la Raiden Shogun . Gli effetti infatti sono:

2 Artefatti equipaggiati: Energy Recharge +20%

4 Artefatti equipaggiati: Il danno dell’Elemental Burst aumenta del 25% del valore dell’Energy Recharge. Si può ottenere un massimo di 75% del bonus danni in questo modo. Considerando che la Raiden Shogun è tutta basata sull’Energy Recharge, questo set di artefatti permette di scatenare la massima potenza del Burst di questo personaggio.

: Questo nuovo set di Artefatti è stato introdotto con l’arrivo della regione di Inazuma ed è . Gli effetti infatti sono: 2 Artefatti equipaggiati: Energy Recharge +20% 4 Artefatti equipaggiati: Il danno dell’Elemental Burst aumenta del 25% del valore dell’Energy Recharge. Si può ottenere un massimo di 75% del bonus danni in questo modo. Considerando che la Raiden Shogun è tutta basata sull’Energy Recharge, questo set di artefatti permette di scatenare la massima potenza del Burst di questo personaggio. Thundering Fury e Noblesse Oblige: 2 pezzi di ciascuno di questi Artefatti possono essere una buona alternativa in quanti si aumenterebbe il danno Electro del 15% e il danno del Burst del 20% anche se non quanto un full set dell’Emblem of Severed Fate.

L'Elemental Burst della Raiden Shogun è tra i più potenti del gioco

Vediamo quali sono le statistiche principali da tenere maggiormente in considerazione per una build della Raiden Shogun.

Sand : Attacco o Energy Recharge in base a quale statistica avete più bisogno di potenziare.

: Attacco o Energy Recharge in base a quale statistica avete più bisogno di potenziare. Goblet : Electro DMG Bonus

: Electro DMG Bonus Circlet: Crit Rate Bonus/Crit Damage Bonus in base a quella di cui avete più bisogno

Per le sub stats di ogni artefatto conviene dare la priorità a ATK%, Crit Rate, Crit DMG e Energy Recharge.

La Raiden Shogun in definitiva

La Raiden Shogun è un personaggio molto potente che dà il meglio di sé utilizzata come Sub-DPS e batteria per caricare i Burst degli altri personaggi. Funziona bene anche con una build da DPS aumentando magari il valore d’attacco rispetto a quello di Energy Recharge, che sarà comunque fondamentale per il suo Elemental Burst.

La Raiden Shogun è in grado di adattarsi a moltissimi team diversi

Per quanto riguarda la composizione dei team, la Raiden Shogun è un personaggio molto versatile in qualsiasi squadra, e dà il meglio di sé insieme a personaggi con cui può attivare reazioni elementali con elementi come Cryo, Hydro, Anemo e Pyro. Tra i personaggi consigliati con cui costruire un team ci sono Xingqiu, in grado di applicare costantemente l’elemento Hydro anche quando non è in campo, Kujou Sara, in grado di potenziare l’affinità elementale Electro e Zhongli, che è in grado di abbassare le resistenze elementali dei nemici e di ottenere un bonus ai danni del suo Elemental Burst grazie alle capacità della Raiden Shogun.