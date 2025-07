A meno di un anno dall’uscita ufficiale di Grand Theft Auto VI, fissata per il 26 maggio 2026, un nuovo mistero tiene banco nella community: che fine ha fatto Manni Perez, l’attrice che potrebbe dare voce e volto a Lucia, la prima protagonista femminile nella storia della saga?

Negli ultimi giorni, i fan hanno notato che l’account Instagram di Perez è stato cancellato, alimentando ogni tipo di teoria.

Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di una mossa orchestrata da Rockstar Games per proteggerla dalla pressione mediatica, ben più alta persino di quella vista con GTA 5 (che trovate su Amazon).

Secondo altri, invece, dietro alla sua “scomparsa digitale” ci sarebbe qualcosa di più grosso, magari contrattualmente vincolato al lancio del gioco.ù

Perez, nota per le sue apparizioni in Law & Order: SVU, Blindspot e Click Next to Continue, era già stata al centro di numerose speculazioni.

Non solo per l’evidente somiglianza con Lucia mostrata nei leak (ormai alla portata di chiunque), ma anche per alcune sue dichiarazioni ambigue in un’intervista su YouTube, dove aveva parlato di un progetto molto importante in arrivo, senza però mai citarlo apertamente.

Inoltre, secondo fonti come LegacyKillaHD e altri insider della scena GTA, ci sarebbero leak interni che supportano l’ipotesi del suo coinvolgimento, ma senza nessuna conferma ufficiale da parte di Rockstar.

Al momento, quindi, siamo nel campo della suggestione: tutto è possibile, nulla è certo. Ma una cosa è chiara — se davvero Perez è Lucia, Rockstar potrebbe star giocando una partita comunicativa a dir poco meticolosa, come da sua tradizione.

Con la data d’uscita ormai definita e le previsioni di vendite da record, ogni piccolo dettaglio su GTA 6 è destinato a fare notizia. E finché il mistero attorno a Manni Perez non verrà risolto, Lucia resterà un personaggio a metà tra la fiction e la leggenda.