Genshin Impact: le migliori build per Kamisato Ayaka

Ad inaugurare l’arrivo di Inazuma, la terza regione di Genshin Impact, c’è stato il personaggio di Kamisato Ayaka, spadaccina appartenente a una delle famiglie più importanti della terra dei fulmini. Kamisato Ayaka è un personaggio da 5 stelle di elemento Cryo, che usa come arma le spade. La giovane fa parte di uno dei clan storici a capo della Yashihiro Commission, uno dei tre organi di governo alle dirette dipendenze della Raiden Shogun, che si occupa di gestire gli affari culturali e tradizionali del paese.

Ayaka è un personaggio molto forte in battaglia, e in combattimento sfoggia uno stile di spada elegante basato su attacchi Cryo. Vediamo quali sono le sue build migliori.

Abilità principali di Kamisato Ayaka

Ayaka è un personaggio votato principalmente all’attacco. I suoi attacchi normali sono molto veloci e a essi si può abbinare facilmente in una combo il suo attacco caricato in grado di infliggere danni multipli in un colpo solo. La sua statistica innata è Crit DMG, che aumenterà con l’avanzare del livello del personaggio. Vediamo ora le abilità principali di Ayaka in Genshin Impact.

Elemental Skill: Kamisato Art: Hyouka – Ayaka fa apparire sul terreno un cerchio di ghiaccio che infligge danno Cryo a tutti i nemici all’interno. Molto veloce nell’esecuzione, si può facilmente legare a una combo.

– Ayaka fa apparire sul terreno un cerchio di ghiaccio che infligge danno Cryo a tutti i nemici all’interno. Molto veloce nell’esecuzione, si può facilmente legare a una combo. Elemental Burst: Kamisato Art: Soumetsu – Ayaka rilascia una tempesta di ghiaccio che infligge danni continui da elemento Cryo a tutti i nemici nell’area dell’attacco. Alla fine la tempesta esploderà con un colpo che infliggerà ancora più danni.

Ayaka ha anche un’abilità speciale legata al suo scatto. Scattando il personaggio si copre con una nebbia di ghiaccio che ne cela la presenza, consentendole di muoversi ad alta velocità e persino di passare sopra gli specchi d’acqua. Quando esce da questo stato, infonde la sua arma con l’elemento Cryo, così facendo tutti i suoi attacchi normali infliggeranno danni elementali invece di danni fisici.

Nello sviluppo dei talenti, come DPS la precedenza la hanno gli attacchi normali e il Burst di Ayaka, senza però trascurare l’Elemental Skill.

Le migliori armi per Kamisato Ayaka

Vediamo quali sono le armi consigliate per Ayaka in Genshin Impact.

Mistsplitter Reforged : Spada da 5 stelle considerata l’arma più adatta ad Ayaka. Questa katana è in grado di potenziarsi ogni volta che si usa un attacco normale che infligge danni elementali, quando si usa un Elemental Burst e quando l’energia per il Burst non è al massimo. L’arma aumenta i suoi livelli fino a 3 infliggendo 8/16/28% di danni elementali bonus legati all’elemento del personaggio che impugna questa spada. L’arma da anche un 12% di danno elementale di base in più semplicemente equipaggiandola.

: Spada da 5 stelle considerata l’arma più adatta ad Ayaka. Questa katana è in grado di potenziarsi ogni volta che si usa un attacco normale che infligge danni elementali, quando si usa un Elemental Burst e quando l’energia per il Burst non è al massimo. L’arma aumenta i suoi livelli fino a 3 infliggendo 8/16/28% di danni elementali bonus legati all’elemento del personaggio che impugna questa spada. L’arma da anche un 12% di danno elementale di base in più semplicemente equipaggiandola. The Black Sword : Una delle migliori spade a 4 stelle per Ayaka. Aumenta il danno degli attacchi normali e caricati del 20%. Inoltre, converte il 60% del valore d’attacco del personaggio in HP quando un attacco normale o caricato effettua un danno critico.

: Una delle migliori spade a 4 stelle per Ayaka. Aumenta il danno degli attacchi normali e caricati del 20%. Inoltre, converte il 60% del valore d’attacco del personaggio in HP quando un attacco normale o caricato effettua un danno critico. Amenoma Kageuchi: Altra spada a 4 stelle recuperabile facilmente tramite i blueprint nel gioco. Questa katana permette di generare un Succession Seed ogni volta che si usa un Elemental Skill. Possono coesistere fino a 3 Succession Seed e ognuno di essi dura 30 secondi. Quando si usa un Elemental Burst i Seed rigenerano 6 punti d’energia al personaggio.

L'Elemental Burst di Ayaka è in grado di fare ingenti danni da Cryo

I migliori Artefatti per Kamisato Ayaka

Vediamo quali sono i migliori artefatti da equipaggiare ad Ayaka in Genshin Impact.

Blizzard Strayer: Quando si parla di Ayaka non ci sono grosse alternative. Blizzard Strayer è il set perfetto per lei. Con due pezzi aumenterà il danno da Cryo del 15%, con 4 pezzi invece aumenterà il Crit Rate del 20% ogni volta che un nemico è colpito dall’elemento Cryo. Se l’avversario è congelato il Crit Rate aumenterà di un ulteriore 20%. Ayaka è basata esclusivamente su danni da ghiaccio, dunque capirete che questo set è il migliore in assoluto per lei, specialmente in coppia con un personaggio Hydro. Come variante, se volete puntare un po’ più sull’attacco puro si può provare a fare un set con due parti di Blizzard Strayer e due di Gladiator’s Finale per ottenere un bonus ai danni d’attacco base.

Ayaka è in grado di congelare qualsiasi nemico facilmente

Per quanto riguarda le statistiche principali da usare:

Per il Sand conviene utilizzarne uno con ATK%, il Goblet obbligatoriamente Cryo DMG e il Circlet una a scelta tra Crit DMG e Crit Rate, a seconda della statistica di cui avete bisogno. Anche per le substats di ogni artefatto cercate di ottenere artefatti con ATK% o ATK e Crit Rate e Crit DMG per massimizzare i danni di Ayaka, anche se sappiamo quanto sia difficile con l’RNG di questo gioco ottenere un Artefatto davvero buono.

Kamisato Ayaka in definitiva

Ayaka è un personaggio pensato per essere un DPS, e come elemento Cryo è uno dei migliori del gioco, grazie alla sua capacità di infondere in ogni suo attacco l’elemento a cui è legata. Per creare un team con lei come DPS principale vi servirà un personaggio Hydro, e in questo caso Xingqiu è insuperabile con la sua abilità che permette di infliggere status Hydro costantemente anche quando non è in campo.

Kamisato Ayaka è uno dei migliori DPS Cryo di Genshin Impact

La combo Ayaka + Xingqiu renderà molti nemici inermi dato che saranno costantemente congelati. Come terzo personaggio consigliamo Diona, altra arciera Cryo che fungerà da healer, support e batteria per Ayaka. Come quarto invece si può variare molto: può andar bene Venti o Kazuha, il cui Burst è molto sinergico con quello di Ayaka, visto che attira i nemici in un unico punto, oppure anche un personaggio Electro o Pyro per aumentare le possibilità di reazioni elementali.