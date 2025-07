Bandai arricchisce ulteriormente la sua celebre linea SH Figuarts con una nuova e attesissima proposta dedicata al mondo di Harry Potter. Sono ufficialmente aperti i preordini per l’action figure di Lord Voldemort, realizzata da Tamashii Nations e ispirata all’aspetto del personaggio nel film Harry Potter e il Calice di Fuoco, quarto capitolo della saga cinematografica basata sui romanzi di J.K. Rowling.

Lord Voldemort - SH Figuarts

Con un’altezza di circa 15 cm, questa nuova uscita si distingue per la cura maniacale nei dettagli, elemento che ha reso la linea SH Figuarts uno dei punti di riferimento nel mondo delle action figure da collezione. Il design fedele al film, la resa espressiva e l’accuratezza nella scultura del volto contribuiscono a catturare appieno l’essenza minacciosa del Signore Oscuro, in una versione che lo ritrae in uno dei momenti più iconici della saga: il suo ritorno nel cimitero di Little Hangleton.

La figure viene arricchita da una selezione di accessori che permettono di ampliare le possibilità espositive. All’interno della confezione sono inclusi volti intercambiabili e mani opzionali, che consentono di ricreare diverse pose e momenti memorabili, rendendo la figure particolarmente versatile sia per l’esposizione statica sia per la fotografia dinamica. Questi elementi offrono agli appassionati numerose possibilità di personalizzazione, mantenendo al tempo stesso elevati standard qualitativi.

Questa nuova proposta rappresenta un'aggiunta imprescindibile per i fan dell’universo magico creato da J.K. Rowling e per tutti i collezionisti alla ricerca di un prodotto di alta gamma, capace di coniugare estetica, funzionalità e fedeltà alla controparte cinematografica. Dopo diverse versioni dedicate a Harry, Hermione e altri protagonisti, l’arrivo di Lord Voldemort nella linea SH Figuarts conferma la volontà di Bandai di ampliare progressivamente l’offerta legata a Harry Potter, proponendo personaggi sempre più richiesti e amati.

Data di uscita

La distribuzione per il mercato italiano sarà curata da Cosmic Group, distributore ufficiale dei prodotti Tamashii Nations. Il rilascio è previsto inizialmente in Giappone a dicembre 2025, mentre l’arrivo in Italia è programmato per febbraio 2026. Il prezzo indicativo comunicato per il mercato europeo è di 110,00 euro.