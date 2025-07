Dopo il reveal del gameplay di Ghost of Yotei in occasione del recente State of Play, lo scenario è cambiato in fretta: da seguito sperato di uno dei titoli più amati di casa PlayStation a semplice “reskin” di Ghost of Tsushima, almeno secondo una buona fetta del pubblico.

La community, che si era accesa di entusiasmo all’annuncio, si ritrova ora a interrogarsi: è davvero questo ciò che vogliamo da un sequel?

Il problema non è il gioco, ma l’identità. Ghost of Yotei, per quanto ben confezionato, sembra visivamente e strutturalmente troppo vicino a Tsushima (che trovate su Amazon).

Non basta ambientare la storia su un nuovo monte né introdurre qualche arma da fuoco per scrollarsi di dosso la sensazione di déjà-vu.

Il combat system appare quasi immutato, l’HUD è identico, l’esplorazione segue lo stesso schema, e persino la regia delle cutscene richiama quella già vista nel gioco del 2020.

Il punto è semplice: se la promessa era innovazione, questa non c’è. E il pubblico lo nota. Certo, Sony non è nuova a questa strategia. Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2 hanno tutti optato per la “via sicura”: miglioramenti tecnici, rifiniture, ma pochi veri rischi.

Eppure, quando la base è solida, questo può anche funzionare. Il problema nasce quando, come in questo caso, ci si aspetta una rottura, una nuova visione, un salto coraggioso. E invece si riceve un riflesso del passato.

Non mancano però i sostenitori. C’è chi è semplicemente felice di tornare in un mondo ispirato al Giappone feudale, con il suo fascino estetico e il gameplay affilato.

E va bene così. Ma resta una sensazione di occasione mancata, almeno per ora. Perché se un sequel non osa, allora a cosa serve davvero?

La speranza è che Ghost of Yotei, nella sua versione finale, riesca a sorprendere là dove la demo ha fallito. Ma per conquistare i cuori, dovrà offrire qualcosa di più di un déjà-vu in alta definizione.

Nel mentre, Sony ha svelato le edizioni limitate di PS5 e DualSense ispirate a Ghost of Yotei, in edizione Gold e Black: vediamo tutti i dettagli.