Genshin Impact: consigli, tips and tricks e strategie per iniziare

Quando si inizia a giocare a Genshin Impact, si rimane sorpresi dalla mole di contenuti, attività e scenari tutti da scoprire, considerando che parliamo di un gioco disponibile gratis (e che non spinge alle microtransazioni, come spiegato nella nostra recensione).

Se vi siete appena tuffati nel mondo di Teyvat, quindi, ecco i nostri pratici consigli per orientarvi e per dare subito il meglio nella vostra avventura. Se, invece, state cercando metodi per aumentare il vostro Adventure Rank, trovate qui la guida dedicata.

Ci sono tantissime cose da fare nel mondo di Genshin Impact

Consigli e strategie per iniziare in Genshin Impact

Scelta dei personaggi e quali livellare

All’inizio dell’avventura potrete scegliere tra Aether, il protagonista maschile, o Lumine, quella femminile. In questo caso, decidete solo in base alla vostra preferenza personale, perché entrambi i personaggi si equivalgono e cambiano solamente per genere e aspetto fisico. Oltretutto, il vostro personaggio principale ha caratteristiche ottime, quindi non smettete mai di puntare su di lui/lei per accumulare EXP e farlo salire di livello.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, potete avere gratuitamente all’inizio del gioco Amber, Kaeya e Lisa. Di questi, vi raccomandiamo di far sviluppare al meglio soprattutto Amber, perché parliamo dell’unico arciere Pyro che vi viene fornito allo stato attuale all’interno del gioco – e avrete quindi bisogno di lei per risolvere alcuni puzzle specifici, o per sconfiggere determinate tipologie di nemici. Investire i vostri sforzi per farla salire di livello, insomma, non sarà mai fatica sprecata.

Scegliete liberamente il protagonista, perché si equivalgono

Oggetti e inventario

Genshin Impact ha la particolarità di fornirvi un inventario praticamente illimitato (avete 30.000 slot a disposizione). Questo significa che dovete raccogliere tutte le risorse che trovate, senza nessuna remora. Esplorate, aprite scrigni, raccogliete materiali – anche e soprattutto dai nemici sconfitti – per avere sempre a portata quello che potrebbe servirvi per potenziare un arma o creare un nuovo oggetto, o per crearne uno che potete scambiare con un alchimista ottenendone uno migliore.

Se scovate un punto del mondo dove trovate tante risorse con respawn a 24 ore, piazzateci un indicatore per ritrovarlo facilmente, in modo da poterci tornare e fare incetta in futuro – vale sia che si tratti di materiali che di cibi che potete utilizzare per cucinare.

Raccogliete tutte le risorse in cui vi imbattete

Come ottenere il Glider

Una delle meccaniche fondamentali per l’esplorazione è quella rappresentata dal Glider, l’oggetto che vi permette di librarvi in volo per coprire lunghe distanze (ed evitare cadute rovinose). Potete averlo molto presto, semplicemente seguendo la storia del gioco. Quando incontrate Amber e arrivate a Monstadt, sarà lei a darvi un Glider, aprendovi così nuove vie per l’esplorazione. Se, quindi, volete scoprire tutto su una regione il più velocemente possibile, gironzolare avendo già a disposizione questo mezzo renderà le cose molto più semplici.

Il Glider renderà molto più facili le esplorazioni

Arrampicata e stamina

Anche arrampicarsi è una delle meccaniche chiave all’interno di Genshin Impact. Potete infatti scalare qualsiasi parete vi si faccia davanti, facendo però attenzione alla stamina. Esaurendola, infatti, perderete la presa in modo rovinoso. La stamina è indicata dalla barra contestuale gialla – quindi svilupparla è un aspetto importante dell’esperienza di gioco, perché vi permetterà di arrampicarvi più a lungo e più lontano, raggiungendo vette altrimenti impraticabili.

La stamina si consuma anche quando usate il Glider (occhio a non perdere la presa!), quando correte e quando schivate, quindi più alta diventerà la resistenza del vostro personaggio, più avvantaggiati sarete nell’esplorazione.

Potete arrampicarvi davvero ovunque in Genshin Impact

Cibo e cucina

Facevamo accenno al cibo e alle meccaniche di cucina, in precedenza, per ricordarvi di raccogliere quante più risorse possibili: se è possibile trovare un oggetto e metterselo nell’inventario, è perché presto o tardi potrete sfruttarlo a vostro vantaggio. Il cibo è fondamentale, all’interno del gioco, perché vi permette di recuperare la salute.

Ecco perché è importante raccogliere tanti ingredienti e sperimentare mettendoli insieme. Potrete cucinare presso i pentoloni che trovate nei pressi delle aree cittadine del gioco – ma anche in alcuni accampamenti nemici. Se il fuoco non è acceso, dovrete occuparvene voi (usate Pyro).

Una volta fatto, potete sbizzarrirvi a creare le ricette più strampalate (la meccanica è simile a quella di Zelda: Breath of the Wild): più articolate saranno, maggiore sarà il recupero di salute che vi offriranno.

Sbizzarritevi in cucina!

Genshin Impact è disponibile su PC, PS4 e piattaforme mobile come free-to-play.

