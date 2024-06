GTA, cose gratis e nostalgia: le news su cui avete scelto di cliccare | Maggio 2024

Il mondo dei videogiochi va avanti e così va avanti anche la nostra rubrica di analisi delle news più lette dal pubblico di SpazioGames. Che poi sareste voi. Ma se non siete voi, e siete capitati su questo articolo per sbaglio, allora benvenuti! Qui è dove si risolve il grande mistero delle notizie che a quanto pare nessuno vuole leggere ma che, comunque, vengono fatte lo stesso.

Le news sono il contenuto più importante all'interno di un sito di videogiochi, come vi abbiamo abbondantemente spiegato in uno degli SpazioGames Originals più discussi ma meno letti di sempre, e per questo è importante analizzarle giornalmente per capire come va il sito – ma soprattutto cosa vuole il pubblico.

La rubrica nasce dalla volontà di fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato. Oltre ad analizzare cosa succede nel pubblico italiano dei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di maggio 2024: le 10 news più lette dello scorso mese.

Le news su cui avete cliccato di più | maggio 2024

Colpo di scena (non è vero) perché anche questo mese, dopo aprile, confermiamo l'impressionante serie di letture di notizie di giochi gratis all'interno delle notizie più lette del mese.

Anche stavolta ben 4 notizie su 10 hanno la parola "gratis" al suo interno, una in meno rispetto alla lista delle notizie più lette di aprile. Forse il trend ci segnala che i lettori stanno imparando a leggere anche altro, oltre alle cose che vengono regalate? Chissà.

Vista la grande presenza di news che riguardano contenuti gratis, da questo mese (e probabilmente per sempre) faremo una doppia classifica. La seconda, quella che vedete qui sotto, è la top 10 delle news più lette del mese di maggio 2024 ma senza la parola "gratis" nel titolo.

Le news non-gratis su cui avete cliccato di più | maggio 2024

Benvenuti nel 2013, con Grand Theft Auto V appena uscito e The Elder Scrolls V: Skyrim che continua a spopolare, dato che dopo due anni dalla sua uscita arrivano sempre più novità (anche su Amazon) ad allietare i fan di Bethesda.

Ovviamente non siamo nel 2013 (piccolo momento da Capitan Ovvio per superare l'ironia), ma guardando alle news più lette di maggio 2024 sembra veramente di essere tornati indietro nel tempo. Skyrim la fa assolutamente da padrone con una serie di curiosità nate dai giocatori che, a un decennio dalla sua uscita, non hanno ancora mollato il freddo mondo di Bethesda.

Le poche news che non riguardano Skyrim e giochi Bethesda, come Fallout che è tornato in auge con la serie di Prime Video, sono degli sparuti sprazzi di attualità.

Grand Theft Auto cattura l'attenzione con il quinto e sesto capitolo, tra curiosità e indiscrezioni, tallonato giusto dalle nuove informazioni sulla nuova stagione di The Witcher di Netflix. Piccola parentesi per Dragon Ball Sparking Zero e Stellar Blade, i cui argomenti vengono subissati dalla nostalgia senza pietà.

È interessante, però, capire perché alle soglie della Summer Game Fest 2024 ci sia ancora così tanta attenzione per Skyrim. La quale emerge dopo aver filtrato almeno il doppio di notizie con "gratis" al suo interno, rispetto alla top 10.

La nostalgia attecchisce in generale quando i tempi sono bui, e questo è noto. Dopo un 2023 da record in termini di qualità e quantità di produzioni videoludiche, probabilmente la community dei videogiocatori continua a crogiolarsi con un videogioco che ha fatto storia (e questo è indubbio) ma che è pur sempre uscito nel lontano 2011.

Sarà per il momento storico in cui le vendite di videogiochi crollano senza sosta, insieme a licenziamenti di massa sempre più imperanti? Chissà. Vediamo se gli annunci dell'evento di Geoff Keighley e le uscite del 2024 riusciranno a ridare vitalità ai videogiocatori.

O almeno farli staccare da Skyrim. Sarebbe già un risultato.

