Rockstar vi offre un altro grande classico gratis, da oggi

GTA+ si è aggiornato oggi, 2 maggio, con un grande classico gratis imperdibile, dopo aver già offerto Red Dead Redemption.

Il servizio nato per offrire vantaggi esclusivi all'interno di GTA 5 (lo trovate su Amazon) negli ultimi mesi ha visto l'ingresso anche di alcuni grandi giochi della serie Grand Theft Auto per rendere più appetibile l'offerta.

Rockstar ha poi deciso di allargare il tutto per non includere soltanto capitoli di GTA, ma anche altri suoi grandi capolavori: il primo è stato Red Dead Redemption, già scaricabile gratis per gli iscritti a GTA+.

Ora, come segnalato via comunicato stampa. da oggi sarà il turno anche di L.A. Noire, altro grande capolavoro del passato particolarmente apprezzato ancora oggi. La descrizione recita:

Vesti i panni del detective dell'LAPD Cole Phelps in una città ormai vittima di se stessa, in cui la corruzione dilaga, il traffico di droga sta per esplodere e crimini e omicidi sono all'ordine del giorno. Per far carriera senza scendere a compromessi, Phelps deve scoprire la verità che si cela dietro incendi dolosi, estorsioni e brutali assassini, affrontando la feccia di Los Angeles e i suoi stessi colleghi fino a rivelare un segreto che potrebbe scuotere dalle fondamenta una città alla deriva. Risolvi casi ispirati a fatti realmente avvenuti nel 1947 a Los Angeles in un momento oscuro della storia della città, per raggiungere la verità in un luogo dove tutti hanno qualcosa da nascondere.

Ma non solo: sempre partire dalla giornata di oggi, per celebrare L.A. Noire, gli abbonati a GTA+ potranno riscattare gratuitamente un paio di veicoli vintage di lusso da Legendary Motorsport in GTA Online.

Più nel dettaglio, parliamo della Classique Broadway (muscle car) e l’Albany Roosevelt (sportiva classica), entrambe offerte gratis.

Se volete recuperare la nostra recensione classica di L.A. Noire, potete sempre cliccare a questo indirizzo e leggerla al volo.