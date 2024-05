GTA 6 ha finalmente una finestra di lancio

Il 2025 sarà indubbiamente l'anno di GTA 6. Tuttavia, se fino a poche ore fa tutto ciò che sapevamo era che il nuovo episodio dell'amata saga di Rockstar Games sarebbe arrivato il prossimo anno, ora abbiamo una finestra di lancio precisa.

GTA 6 uscirà ufficialmente nell'autunno 2025: ad annunciarlo è stata Take-Two Interactive, compagnia proprietaria di Rockstar, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari per il quarto quarto e per l'anno fiscale 2024.

Advertisement

Al momento non ci sono più dettagli sulla data di lancio (niente giorno né mese, insomma), con il CEO Strauss Zelnick che, invitato a dare più informazioni da Variety, si è limitato a dire che «per ora mi fermerò a questo. Quell'annuncio verrà da Rockstar e sarà coerente con il modo in cui promuoveranno il gioco».

Niente annunci di date definitive da una semplice nota sulla fiscalità, insomma, da cui arriva solo la generica finestra di lancio che sarà utile a dare un'idea agli investitori di quali siano le prossime tappe del business di Take-Two.

Intervistato da IGN USA in merito a un possibile rinvio del gioco – cosa in realtà abituale per i progetti di Rockstar, che di solito finiscono per slittare di qualche mese rispetto alla prima data annunciata – Zelnick ha aggiunto:

«Ci sentiamo altamente fiduciosi sul fatto di far uscire GTA VI nell'autunno 2025».

Nessuna preoccupazione insomma, almeno per il momento, per possibili slittamenti: per Take-Two Interactive, la finestra di autunno 2025 dovrebbe riuscire a essere rispettata.

Annunciato a dicembre dello scorso anno, GTA VI sarà il primo episodio originale della saga dai tempi dell'iper-longevo GTA V, uscito ormai oltre dieci anni fa e sostenuto dal sempre popoloso GTA Online.

Il gioco ci riporterà a Vice City e, cosa che forse non vi sorprenderà, il suo primo trailer ha fatto registrare da subito numeri da capogiro, dimostrando casomai servisse quanto sia alta la febbre del pubblico per l'arrivo di un nuovo Grand Theft Auto.

Rimaniamo ora in attesa di novità, consci che manca ancora qualcosa in più di un anno al lancio.