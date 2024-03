Ecco le news su cui avete scelto di cliccare a febbraio 2024

Le news sono il contenuto più importante all'interno di un sito di videogiochi, come vi abbiamo abbondantemente spiegato in uno degli SpazioGames Originals più discussi ma meno letti di sempre, e per questo è importante analizzarle giornalmente per capire come va il sito ma soprattutto cosa vuole il pubblico.

Perché sì, oggi è importante svelare un segreto incredibile: le news vengono scritte per essere lette.

Dopo aver regalato al mondo questa oscura verità dei poteri forti della critica videoludica, vediamo quali sono stati "i click del mese" di febbraio 2024: le 10 news più lette dello scorso mese, in una raccolta che faremo mensilmente per una serie di motivi.

In primis fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato.

Siamo sempre dalla stessa parte: quella di un dialogo videoludico sano.

Inoltre, come accaduto per lo SpazioGames Originals di cui sopra, darvi indirettamente anche un piccolo dietro le quinte su come funziona un sito di videogiochi.

Perché è bene ricordare che siamo sempre dalla stessa parte: quella di un dialogo videoludico sano e lungimirante.

Le news su cui avete cliccato di più | febbraio 2024

Dopo l'importante introduzione, che mi auguro almeno qualcuno abbia letto se non per intero almeno sfiorando qualche parola qua e là con lo sguardo, ecco le 10 news più lette a febbraio 2024 sulle pagine di SpazioGames.it:

In ambito strettamente videoludico, febbraio è stato senz'altro il mese di Suicide Squad: Kill the Justice League. Il controverso gioco di Rocksteady e Warner Bros che, anche nella nostra recensione, abbiamo definito una vera occasione sprecata.

La cronaca più a caldo che riporta l'insoddisfazione dei giocatori ha regnato a febbraio, visto che il tema dei rimborsi forniti in fretta è furia ha generato la news più letta del mese. Un interesse verso Suicide Squad che è calato rapidamente perché, nel giro di un paio di settimane, la news della dichiarazione ufficiale del fallimento del titolo di Rocksteady è stata letta poco più di un terzo delle volte della news sulle richieste dei rimborsi.

Palworld sembra ormai qualcosa di lontano nel tempo visto che non c'è una singola notizia nella top 10 se non, paradossalmente, quella della comparsa di un rivale, ovvero Enshrouded (altro videogioco sparito rapidamente). Forse Palworld non è il videogioco del futuro, ma vedremo altri esperimenti del genere.

In mezzo ci sono Skyrim ed Elden Ring (in attesa di Shadow of the Erdtree che potete sempre ordinare da Amazon in un comodo bundle), da sempre protagonisti delle curiosità più apprezzate dal nostro pubblico, con un dettaglio interessante. La news che c'è al 7° posto ci dimostra che i videogiocatori hanno bisogno di vivere esperienze che somiglino a qualcosa che conoscono bene e di cui si fidano.

Per chiudere l'analisi, indubbiamente il mese di febbraio è stato anche il momento in cui Xbox è stata protagonista per la bagarre sulle esclusive, che poi si è conclusa ed ha portato Xbox a cominciare la nuova fase della sua strategia e quattro sue esclusive che saranno pubblicate altrove.

Tuttavia PlayStation è sempre l'azienda più amata dai videogiocatori italiani, che hanno preferito scoprire come vincere una PS5 con le uova di Pasqua alle informazioni sulla vicenda Xbox. Per non parlare dei giochi gratis di PlayStation Plus che, abituatevi, saranno sempre presenti nella top 10 delle news più lette del mese.

Curiosamente, Nintendo è invece non pervenuta nel mese di febbraio 2024. Dopo un 2023 esaltante, la casa di Kyoto si sta preparando evidentemente all'arrivo della nuova generazione, e né le notizie dell'ultimo Direct o le info su Switch 2 sono rientrate tra le notizie più lette del mese scorso.