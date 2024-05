Square Enix avvia licenziamenti di massa: ecco i dettagli

Continuiamo tristemente a segnalare ulteriori licenziamenti di massa, stavolta da parte di Square Enix per un numero ancora indefinito di posti tagliati definitivamente.

Come riporta VGC, Square Enix è pronta a effettuare un numero non confermato di licenziamenti come parte della sua ristrutturazione aziendale in corso, secondo quanto comunicato dall'azienda poche ore fa in una riunione.

Secondo le persone presenti, il presidente di Square Enix Takashi Kiryu ha affermato che sia il ramo americano che quello europeo della società saranno colpiti da licenziamenti, che avverranno nel corso del prossimo mese.

L’entità dei licenziamenti non è stata condivisa, ma al personale è stato detto che sarebbero state colpite prevalentemente le persone che lavoravano nella pubblicazione, nell’IT e nella divisione Square Enix Collective, che si occupa di lanciare videogiochi indipendenti.

Le persone coinvolte nei licenziamenti verranno informate nel corso della settimana, a quanto pare.

Nel Regno Unito, i dipendenti entreranno in un periodo di consulenza di un mese, come previsto dalla legge locale sul lavoro, mentre il personale con sede negli Stati Uniti potrebbe lasciare il proprio ruolo prima di giugno.

Le fonti di VGC riportano che, seguito delle riunioni odierne, i canali di messaggistica di Slack sono stati bloccati fino a ulteriori aggiornamenti.

E pensare che, proprio nella giornata di oggi, Square Enix si era lanciata in dichiarazioni altisonanti e apparentemente speranzose per il futuro, facendo credere che ci sarebbero state novità positive.

Ma gli ultimi aggiornamenti sui dati finanziari riportavano delle perdite considerevolmente alte per l'azienda, ed effettivamente era lecito aspettarsi anche nel caso di Square Enix un provvedimento atto a licenziare moltissima forza lavoro.

Titoli come Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon) non hanno avuto le performance che l'azienda sperava, e l'effetto si vede proprio da decisioni del genere. L'effetto Final Fantasy non funziona più davvero per Square Enix, come vi abbiamo spiegato in un nostro SpazioGames Originals.