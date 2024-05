Fallout 4, scoperta una stanza nascosta

Nonostante siano passati quasi 10 anni dall'uscita di Fallout 4, i giocatori si imbattono ancora oggi in alcune caratteristiche nascoste.

Il gioco (che trovate su Amazon) è ora tornato sulla cresta dell'onda grazie alla versione next-gen.

Versione che, nonostante il clamore, non ha fatto davvero breccia nel cuore dei fan e non solo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un fan si è imbattuto in una stanza segreta accessibile solo con un jetpack.

«Quali altri luoghi nascosti come questo esistono?», si legge. «Si trova proprio sopra l'ingresso di Diamond City ed è accessibile solo tramite jetpack».

Il post è accompagnato da una foto della stanza nascosta, di cui alcune persone nei commenti non erano a conoscenza.

Un altro fan ha offerto un consiglio generale per i giocatori vecchi e nuovi, scrivendo: «In tutta Boston e nel resto del Commonwealth ci sono piccole stanze nascoste come queste. In cima agli edifici, dietro di essi, ovunque si trovino. Alcune sono accessibili senza jetpack, ma altre lo richiedono...»

E ancora: «Iniziate ad arrampicarvi su edifici, scale antincendio e altre cose che magari non riuscireste a scalare durante una normale partita. Troverete un sacco di cose interessanti».

Con Fallout 4 tornato alla ribalta grazie alla serie di successo di Prime, non c'è da stupirsi che molti giocatori stiano scovando cose "nascoste" in questi mesi. Chissà se nei prossimi mesi verranno scoperte altre cose interessanti.

Peccato solo che l'update next-gen sia andato male, visto che i fan stanno pensando a come disinstallarlo.

Considerando anche che l'aggiornamento next-gen ha anche messo i bastoni tra le ruote a progetti piuttosto promettenti come Fallout London, che troppo male non è.

Per concludere, avete letto che Todd Howard ha dichiarato che il piano è quello di mantenere la serie di Fallout ambientata negli Stati Uniti d'America.