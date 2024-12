Xbox Game Pass: tutti i giochi in arrivo confermati per il 2025

Considerando la direzione presa recentemente da Xbox, non ci sono dubbi che anche il 2025 sarà un anno in cui Game Pass sarà al centro di tutto – con il servizio in abbonamento, aperto anche al cloud, che oggi è il cuore della strategia del gigante di Redmond.

Se nel 2024 ci sono stati dei cambiamenti, come l'inclusione dei giochi first-party del day-one solo nel livello Ultimate, si sono già mossi i primi annunci e le prime conferme dei titoli che vedremo inclusi nell'abbonamento.

Vi ricordiamo che se volete scoprire la lista dei titoli già disponibili su Xbox Game Pass potete dare un'occhiata alla nostra guida specifica. Se invece volete consultare la lista di quelli su PC Game Pass, la lista da consultare è disponibile qui.

Cogliamo la palla al balzo per ricordarvi anche di dare un'occhiata alla rubrica dove segnaliamo i 5 giochi più interessanti del mese, in modo che possiate orientarvi tra le novità di settimana in settimana. Se siete interessati, potete abbonarvi a Game Pass in sconto su Instant Gaming.

Xbox Game Pass: tutti i giochi già confermati per il 2025

Gennaio

Carrion (2 gennaio)

(2 gennaio) Road 96 (7 gennaio)

(7 gennaio) Eternal Strands (28 gennaio)

(28 gennaio) Sniper Elite: Resistance (3o gennaio)

(3o gennaio) Citizen Sleeper: Starward Vector (31 gennaio)

Febbraio

Avowed (18 febbraio)

Marzo

Atomfall (27 marzo)

(27 marzo) Football Manager 25 (marzo)

(marzo) Commandos: Origins (marzo)

TBA 2025

33 Immortals

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem



Clair Obscur: Expedition 33

Dead Static Drive

DOOM: The Dark Ages

Fable

FBC: Firebreak

Kulebra and the Souls of Limbo

Little Rocket Lab

Lost in Random: The Eternal Die

Mixtape

Replaced

Sleight of Hand

South of Midnight

Subnautica 2

The Alters

The Outer Worlds 2

Wheel World

Winter Burrow

Wuchang: Fallen Feathers

TBA