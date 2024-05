Il boom di Fallout e (poco) Stellar Blade: le news su cui avete scelto di cliccare | Aprile 2024

Il mondo dei videogiochi va avanti e così va avanti anche la nostra rubrica di analisi delle news più lette dal pubblico di SpazioGames. Che poi sareste voi. Ma se non siete voi, e siete capitati su questo articolo per sbaglio, allora benvenuti! Qui è dove si risolve il grande mistero delle notizie che a quanto pare nessuno vuole leggere ma, comunque, vengono fatte lo stesso.

Le news sono il contenuto più importante all'interno di un sito di videogiochi, come vi abbiamo abbondantemente spiegato in uno degli SpazioGames Originals più discussi ma meno letti di sempre, e per questo è importante analizzarle giornalmente per capire come va il sito – ma soprattutto cosa vuole il pubblico.

Una raccolta che facciamo per una serie di motivi.

In primis fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato.

In seconda battuta per analizzare cosa succede nel pubblico italiano dei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Perché è bene ricordare che siamo sempre dalla stessa parte: quella di un dialogo videoludico sano e lungimirante.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di aprile 2024: le 10 news più lette dello scorso mese.

Le news su cui avete cliccato di più | aprile 2024

Dopo l'importante introduzione, che mi auguro almeno qualcuno abbia letto se non per intero almeno sfiorando qualche parola qua e là con lo sguardo, ecco le 10 news più lette a aprile 2024 sulle pagine di SpazioGames.it:

Partiamo da una grande conferma, che è poi uno dei motivi per cui ho voluto fortemente creare questa rubrica: 6 notizie su 10 tra le più lette di aprile 2024 hanno la parola "gratis" all'interno.

Se vi state chiedendo «Perché continuate a fare queste notizie con scritto "gratis"?» ora avete una risposta.

In tutto questo la notizia più letta in assoluto è forse la summa del perché le notizie che tanto odiate di siti di videogiochi vengono scritte in un certo modo: gioco gratis + trend del momento.

Il grandissimo successo della serie TV di Fallout di Prime Video ha trainato le vendite, come sappiamo, e di conseguenza le tante offerte proposte da Xbox e Bethesda hanno contribuito a far impennare l'interesse verso i videogiochi della saga. Fallout ritorna però, curiosamente, solo in un ultima posizione nella top 10 – con l'aggiornamento della data di uscita della serie, che è stata modificata leggermente prima della messa in onda.

Subito sotto un altro grande classico dei siti di videogiochi: Rockstar Games. In aggiunta, per altro, a delle offerte per prodotti classici. L'interesse per i giochi di Rockstar è come sempre altissimo, tra GTA 6 e i vari Red Dead Redemption e L.A. Noire in questo caso. Tanto da tornare in quarta posizione con le offerte relative al titolo western.

L'esclusiva PS5 con la sensuale Eve forse non è così "celebre" come immaginavamo.

La vera sorpresa, stavolta senza sarcasmo alcuno, è l'unica news dedicata a Stellar Blade presente in classifica sul fondamentale tema (stavolta con sarcasmo) della censura. Probabilmente una dimostrazione ulteriore di quanto il chiacchiericcio del web sia poi diverso da ciò che i lettori vogliono leggere realmente.

L'esclusiva PS5 con la sensuale Eve forse non è così "celebre" come immaginavamo, anche se sono curiosissimo di vedere che numeri farà la notizia sul modo per sconfiggere la censura il prossimo mese.

Per il resto della classifica ritroviamo un'altra serie di giochi gratis, con il PlayStation Plus sempre presente in doppia battuta, stavolta anche con il ragionamento sul rinvio dell'annuncio dei giochi gratis per questioni di coincidenze di giorni.

L'unica eccezione è l'interesse per la serie Netflix di The Witcher che, anche complice l'addio di Henry Cavill, ha portato molti lettori a scoprire come Liam Hemsworth si preparerà a vestire gli scomodi panni del personaggio dopo l'addio dell'attore originale.

Insieme a Baldur's Gate 3 che, con una scia che sta fisiologicamente calando, è ancora interessante per molti giocatori visto il grande successo e la popolarità che ha permesso al titolo di Larian di essere ancora "caldo" dopo tanti mesi dall'uscita.

