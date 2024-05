PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di maggio 2024

Immancabile, con il primo mercoledì del mese è arrivato anche l'annuncio dei nuovi giochi di PlayStation Plus Essential – che sarebbero i vecchi giochi da riscattare mensilmente, per gli abbonati al tier più economico del servizio in abbonamento di casa Sony.

In questo caso, la line-up vanta alcuni nomi piuttosto interessanti, come potete vedere di seguito:

EA Sports FC (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Ghostrunner 2 (PS5)

(PS5) Tunic (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destiny 2: L'eclissi (PS4, PS5)

Tutti i giochi saranno disponibili dal 7 maggio per il riscatto: significa che potrete riscattarli per associarli al vostro profilo, in modo che rimangano sempre accessibili – anche quando, a giugno, saranno sostituiti da una nuova line-up, che andrà a sua volta riscattata.

EA Sports FC 24 è il più recente gioco di calcio di casa EA, erede della storica saga FIFA. Con 700 squadre e 30 campionati, abbonda di licenze ed è sempre uno dei più giocati dell'anno. Considerando che la stagione calcistica a cui è dedicato è ormai agli sgoccioli, ha senso che venga proposto come incluso in abbonamenti stile PlayStation Plus. Potete saperne di più nella nostra video recensione completa.

Ghostrunner 2 è il seguito dell'intrigante titolo originale, in cui vestite i panni di un protagonista che uccide con un solo colpo, ma può a sua volta essere ucciso venendo centrato una sola, letale volta dai suoi nemici. Ci si muove così in scenari a metà tra l'azione e la coreografia, per capire come arrivare vivi fino alla fine eliminando tutti i nemici, senza mai essere colpiti. Approfondite nella nostra recensione.

Il delizioso ma sfidante Tunic è un'avventura che richiama gli originali The Legend of Zelda, mettendovi di fronte a rompicapo di ogni genere, tra misteri e oggetti da raccogliere. Potete approfondire nella nostra recensione e anche dando un'occhiata alla nostra chiacchierata con l'autore del gioco. In precedenza, Tunic è stato proposto anche su Game Pass, al suo lancio.

L'Eclissi, infine, è l'espansione di Destiny 2 che permette di incontrare i Cloud Strider in uno scenario inedito, coinvolgendovi nella sfida alla Legione Ombra.