Ecco le news su cui avete scelto di cliccare a marzo 2024

Le news sono il contenuto più importante all'interno di un sito di videogiochi, come vi abbiamo abbondantemente spiegato in uno degli SpazioGames Originals più discussi ma meno letti di sempre, e per questo è importante analizzarle giornalmente per capire come va il sito ma soprattutto cosa vuole il pubblico.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di marzo 2024: le 10 news più lette dello scorso mese, in una raccolta che faremo mensilmente per una serie di motivi.

In primis fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato.

Siamo sempre dalla stessa parte: quella di un dialogo videoludico sano.

In seconda battuta perdei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Inoltre, come accaduto per lo SpazioGames Originals di cui sopra, darvi indirettamente anche un piccolo dietro le quinte su come funziona un sito di videogiochi.

Le news su cui avete cliccato di più | marzo 2024

Dopo l'importante introduzione, che mi auguro almeno qualcuno abbia letto se non per intero almeno sfiorando qualche parola qua e là con lo sguardo, ecco le 10 news più lette a marzo 2024 sulle pagine di SpazioGames.it:

Nella serie delle grandi conferme non poteva mancare lo smisurato interesse dei lettori di SpazioGames.it nei confronti di GTA 6, i cui contenuti sono sistematicamente tra i più letti ogni volta che vengono pubblicati. Insieme alla questione sulla data di uscita, che è sempre in bilico ma anche no, tutti state aspettando il nuovo trailer del titolo di Rockstar.

Marzo è stato anche, sfortunatamente, il mese di Dragon Ball e Akira Toriyama. La scomparsa prematura del maestro è stata una notizia dura da digerire per tutto il mondo dell'intrattenimento, e non solo. Per questo è inevitabile che i contenuti dedicati ad Akira Toriyama, la notizia della dipartita e l'omaggio dei fan di Dragon Ball Xenoverse 2, siano state tra le news più lette del mese.

A testimonianza di quanto Akira Toriyama non fosse solo Dragon Ball per i giocatori, sebbene i recenti prodotti videoludici (li potete recuperare su Amazon) abbiano inevitabilmente riacceso l'interesse, ma una tradizione ben più lunga che oggi non possiamo che ricordare con dolore e nostalgia.

Leggi anche Akira Toriyama e quel lungo legame con i videogiochi

L'analisi più interessante del mese è senz'altro quella relativa ai giochi gratis inseriti all'interno del catalogo di PlayStation Plus.

Vi avevamo anticipato che avreste sempre trovato questa news nella top 10, ma non potevamo certo immaginare che nel mese di marzo ce ne sarebbero state due... tra cui una del mese precedente.

Complice l'uscita fissata al 28 febbraio 2024, tra le news più lette del mese i giochi gratis di PlayStation Plus si prendono ben due posizioni con una certa sorpresa anche del sottoscritto.

Successivamente troviamo Red Dead Redemption 2 che continua a far notizia a distanza di anni anche con aggiornamenti minori, a testimonianza di quanto sia stato un videogioco in grado di lasciare il segno, probabilmente per sempre. Idem per Hogwarts Legacy, rivelatosi un successo ogni oltre aspettativa, i cui aggiornamenti permettono ai giocatori di tornare nella scuola di magia e stregoneria.

Interessante l'intermezzo sul film che ha ispirato Resident Evil, che ci ricorda quanto il franchise sia eradicato nella nostra cultura e quanto il nostro pubblico sia nostalgico. Così come i nostri lettori abbiano bisogno di videogiochi che gli ricordano qualcos'altro perché, come capitato nella rassegna dello scorso mese, anche stavolta nella top 10 c'è un episodio della serie videogiochi-che-ricordano-altri-videogiochi.

La sorpresa del mese è Dark Souls 2 che, pur essendo denigrato spesso dalla community dei fan dei soulslike, si ritrova comunque un suo posticino tra le news più lette del mese dimostrando un interesse elevato da parte dei lettori.

Per una rassegna mensile i cui risultati, speriamo, possano rispondere al continuo feedback: «Perché usate sempre la parola "gratis"?»

In attesa della prossima rassegna dei click del mese, potete recuperare le tendenze degli ultimi tempi con gli appuntamenti della rubrica pubblicati finora: