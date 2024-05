Summer Game Fest 2024 | Conferenze, date e calendario

È la prima volta che l'estate videoludica si avvicina a grandi passi con la consapevolezza che non solo l'E3 non ci sarà, ma che di fatto non esiste più.

Ci terrà compagnia, allora, la Summer Game Fest, che come di consueto prenderà il via a giugno spargendo i suoi eventi per tutta l'estate, fino ad arrivare alla serata finale della Gamescom, ad agosto.

Advertisement

In queste settimane, gli appuntamenti hanno già cominciato a sistemarsi e ad annunciare le loro date: in questo articolo facciamo il punto per capire cosa aspettarvi e quando.

Summer Game Fest Live

8 giugno 2024 - Ore 00.00

In un orario a dir poco tremendo per noi italiani (lo scorso anno fu alle 21.00), la Summer Game Fest Live sarà la grande conferenza di apertura della manifestazione.

Sul palco avremo il solito conduttore e organizzatore Geoff Keighley, con reveal di nuovi giochi, aggiornamenti su titoli già annunciati e possibilmente qualche sorpresa.

Ora come ora non sappiamo ancora quali saranno i partner dell'evento. Di solito, comunque, è quello dove Keighley cerca di radunare gli annunci più importanti, un po' come nelle vecchie conferenze di peso dell'E3.

Day of the Devs

8 giugno - Subito dopo Summer Game Fest Live

A seguire, tornerà anche l'appuntamento con Day of the Devs, organizzato da DoubleFine e da IAm8Bit, che darà spazio a videogiochi indipendenti e ai loro autori (si parla di circa una dozzina di titoli).

Anche in questo caso, certo, l'orario non sarà dei più comodi per noi.

Future Games Show - Summer Showcase

8 giugno

Non sappiamo ancora in che ora si terrà, ma come di consueto potremo aspettarci un appuntamento (di solito sopra l'ora e mezza) in cui saranno presentati tantissimi giochi.

Non sappiamo ancora di che titoli si tratterà e chi condurrà lo show – di solito, viene scelta una coppia di doppiatori videoludici – quindi rimaniamo in attesa di dettagli.

Xbox Games Showcase + [REDACTED] Showcase

9 giugno - Ore 19.00

Per la prima volta, Xbox Games Showcase unirà sotto un'egida unica gli Xbox Game Studios, ZeniMax Media (Bethesda Softworks) e Activision Blizzard, gigante di recente acquisito.

Aspettiamoci quindi novità per i titoli in lavorazione presso questi studi e, chissà, magari scopriremo finalmente qualcosa di più su Fable o sul sempre in lavorazione The Elder Scrolls VI.

A seguire, come fu lo scorso anno per lo Starfield Direct, ci sarà uno showcase misterioso dedicato a un gioco di cui non è stato svelato il nome. Che possa essere qualcosa a tema Call of Duty, come farebbe supporre il logo teaser? Forse saranno novità per un nuovo Gears of War? Staremo a vedere.

PC Gaming Show

9 giugno - Ore 22.00

Più tardi nella serata ci sarà il PC Gaming Show, che seguirà da vicino reveal e trailer per i videogiochi su PC.

Dovrebbero essere presentati oltre 50 nuovi giochi, compresi anche alcuni che saranno svelati solo per l'occasione.

Ubisoft Forward

10 giugno - Ora TBA

Non ne conosciamo ancora l'orario, ma tornerà anche quest'anno l'appuntamento con Ubisoft Forward, dedicato alle novità di casa Ubisoft.

Considerando che la compagnia francese ha in uscita quest'anno Star Wars Outlaws, sembra scontato vederlo alla kermesse. Scopriremo, però, se ci saranno novità anche per il futuro di Assassin's Creed, magari.

Wholesome Direct

TBA

Sappiamo che tornerà anche lo stream dedicato ai giochi rilassanti e "cozy" in cui si svolgono le attività più disparate senza conflitti con nessuno – che sia gestire un negozio di adesivi in Sticky Business o consegnare la posta in Lake.

Al momento, però, non abbiamo ancora una data.

THQ Nordic Showcase

2 agosto - Ore 21.00

La compagnia THQ Nordic terrà uno showcase tutto suo nel corso del mese di agosto, per presentare le prossime novità che svilupperà e/o pubblicherà.

Attendiamo ovviamente di scoprire e riferirvi di cosa si parlerà: per ora, sono confermati Titan Quest II, Gothic 1 Remake e «molto altro», anticipa THQ sui suoi canali social.

Gamescom Opening Night Live

20 agosto - Ore TBA

Lo scorso anno si tenne dalle ore 20.00 nostrane, ma stavolta siamo in attesa di conferma sull'orario. In ogni caso, torna anche per il 2024 la Opening Night Live della Gamescom, ossia lo show condotto e organizzato da Geoff Keighley a Colonia che apre la fiera tedesca, la sera prima dello spalancarsi dei cancelli per il pubblico.

Di solito l'evento è destinato a reveal e piccole sorprese, ma rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli da riferirvi.

----

Questo articolo sarà aggiornato via via che ci saranno nuove date e ulteriori appuntamenti. Se volete sostenere il lavoro di SpazioGames.it, intanto, potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link.