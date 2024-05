The Witcher stagione 4: ecco la prima occhiata al nuovo Geralt

La stagione 4 di The Witcher vedrà l'ingresso di Liam Hemsworth nei panni di Geralt, per un discusso recasting da parte di Netflix ai danni di Henry Cavill che non farà più parte del progetto.

La produzione ha mantenuto un gran segreto fino a questo momento sul "nuovo" Geralt, aspettando probabilmente il momento migliore per mettere in scena lo spinoso recasting e mostrare per la prima volta Hemsworth nei panni dello strigo.

C'è stato giusto il primo table read con tutto il cast, in cui Hemsworth ha letto le sue battute insieme ai suoi nuovi colleghi ma, ovviamente, senza abiti di scena.

In attesa di vederlo in azione per la prima volta c'è chi già sta chiedendo alla community di dare una possibilità all'attore. Ma, mentre non ci sono ancora sue foto ufficiali, è stata svelata la prima foto di scena del nuovo look di Geralt.

Grazie a Redanian Intelligence, che ha ottenuto in esclusiva la foto dal set che vedete qui sotto:

Sfortunatamente, questo non è un primo sguardo a Liam Hemsworth nei panni di Geralt, ma piuttosto alla sua controfigura, Joel Adrian.

Adrian ha interpretato un witcher separato chiamato Hemrik nella stagione 2 e ha fatto anche altre acrobazie nella stagione 3. Ora è diventato la controfigura di Liam Hemsworth.

La foto è stata scattata durante le riprese in esterni vicino a Midhurst, nel West Sussex. Prima che Liam potesse essere catturato dalla telecamera, la produzione lo ha rapidamente nascosto.

A questo punto speriamo che Netflix possa mostrare al più presto il nuovo attore nel ruolo iconico del protagonista della saga videoludica di CD Projekt Red (la trovate su Amazon), così da rispondere agli scettici.

Un altro dettaglio fondamentale sarà il modo in cui il nuovo Geralt verrà introdotto, ma gli sceneggiatori hanno già pensato a tutto (probabilmente anche al finale della serie).