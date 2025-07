Bandai apre ufficialmente i preordini per una nuova, attesissima action figure che va ad ampliare la linea SH Figuarts, una delle collezioni più iconiche e apprezzate dagli appassionati del settore. Questa volta i riflettori sono puntati su Harry Potter, raffigurato con il look visto in Harry Potter e il Calice di Fuoco, il quarto film della celebre saga cinematografica basata sui romanzi di J.K. Rowling.

Harry Potter - SH Figuarts

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Con questa uscita, Tamashii Nations dimostra ancora una volta il suo impegno nel portare sul mercato prodotti di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze dei collezionisti più esigenti. La figure, alta circa 14 cm, cattura con precisione i tratti distintivi del giovane mago, ritraendolo durante uno dei momenti più intensi e maturi del suo percorso a Hogwarts, ovvero la partecipazione al pericoloso Torneo Tremaghi.

Ogni dettaglio è stato realizzato con estrema cura: il volto, gli abiti, la postura e persino gli accessori sono studiati per offrire un livello di realismo elevato. All'interno della confezione sono inclusi numerosi elementi extra che permettono un'ampia personalizzazione: volti intercambiabili con diverse espressioni, mani sostituibili, effetti scenici e la sua inseparabile bacchetta magica, tutto pensato per ricreare alcune delle pose e scene più iconiche tratte dal film.

Data di uscita

Cosmic Group, distributore ufficiale per l’Italia, ha già aperto i preordini sul mercato nazionale. Il rilascio in Giappone è previsto per dicembre 2025, mentre l’arrivo nei negozi italiani è atteso per febbraio 2026. Il prezzo indicativo si aggira intorno ai 75,00 euro.

Con questa nuova aggiunta, la linea SH Figuarts continua a espandersi anche nell’universo magico di Harry Potter, offrendo ai fan l’opportunità di collezionare versioni sempre più accurate e dinamiche dei personaggi più amati. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano rivivere le emozioni della saga attraverso un prodotto ufficiale, curato in ogni aspetto e destinato a occupare un posto di rilievo in ogni collezione.