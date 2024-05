Dragon Ball Sparking Zero, ci sono buone notizie per la data d'uscita

Forse non sarà necessario attendere il prossimo anno per provare con mano l'erede dei vecchi Budokai Tenkaichi: Dragon Ball Sparking Zero sembrerebbe infatti in uscita entro la fine del 2024.

Secondo quanto riportato da eXputer, il nuovo picchiaduro con uno stile grafico ispirato all'eccellente FighterZ (lo trovate su Amazon) è stato infatti recentemente valutato dall'ente di classificazione del Singapore, dopo essere già stato precedentemente valutato dall'ESRB americano.

Ma la pagina ufficiale stilata dall'IMDA (Infocomm Media Development Authority), che trovate al seguente indirizzo, aggiunge un dato molto interessante: viene infatti indicato proprio il 2024 come anno di uscita di Dragon Ball Sparking Zero.

Un ulteriore dettaglio che potrebbe far preoccupare molti fan, soprattutto alla luce del recente mistero legato alle versioni Xbox, è il fatto che l'IMDA abbia stilato come unica piattaforma di uscita unicamente PS5.

In realtà si tratterebbe di un dato che non andrebbe preso particolarmente in considerazione: l'ente del Singapore tende infatti a scegliere soltanto una versione dei giochi multipiattaforma per le classificazioni — che di solito è proprio l'edizione PS5 — ignorando tutte le altre.

Considerando questo nuovo dato, oltre all'arrivo di molteplici classificazioni per l'età consigliata, sembra sempre più improbabile che il lancio possa essere posticipato al 2025: a questo punto potrebbe essere solo questione di tempo prima che possa essere annunciata la data ufficiale.

Invitandovi come sempre a prende il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali chiarimenti o comunicati ufficiali da Bandai Namco, non possiamo fare altro che incrociare le dita: vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero ha continuato a mostrare regolarmente nuovi roster in quello che si preannuncia essere il roster più ambizioso di sempre: l'ultimo trailer ci ha mostrato le accoppiate tra maestri e apprendisti, con un focus in particolare su Piccolo e Gohan.