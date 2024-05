Stellar Blade scalza Helldivers 2 ad aprile, ma i videogiochi continuano a crollare

Dopo mesi di dominio di Helldivers 2 ci pensano le curve gentili di Eve a cambiare la classifica dei videogiochi più venduti, perché Stellar Blade debutta al primo posto in un mese in cui le vendite sono ancora in calo, però.

A marzo, infatti, lo shooter di Arrowhead aveva continuato ad esportare la democrazia controllata finendo per essere il videogioco più venduto del mese.

Tuttavia già nei dati dell'epoca c'era il segnale di un settore che sta vivendo un calo di vendite. Un dato che non è cambiato, anzi, perché come riporta Games Industry c'è stata un'ulteriore flessione nelle compravendite di videogiochi.

La spesa dei consumatori è diminuita del 3% su base annua, sebbene la spesa per i contenuti (giochi fisici e digitali, contenuti aggiuntivi e abbonamenti su tutte le piattaforme) sia aumentata del 2%.

Per quanto riguarda l'hardware, invece, c'è stato un calo significativo del 43% su base annua. Tutte le piattaforme hardware hanno subito un calo di almeno il 26%. Confermando un trend che ormai documentiamo da un po' di tempo per cui le console stanno sostanzialmente morendo, lasciando sempre più spazio al PC gaming che è in crescita.

Tuttavia, Stellar Blade può festeggiare visto che ha debuttato al primo posto nelle classifiche statunitensi di Circana ad aprile, diventando il sedicesimo gioco più venduto del 2024 fino ad oggi.

Ecco la classifica della top 10 dei videogiochi più venduti del mese di aprile, tra edizioni fisiche e digitali:

Stellar Blade Helldivers 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Sea of Thieves Fallout 4 MLB: The Show 24 Dragon's Dogma 2 Fallout 76 Hogwarts Legacy EA Sports FC 24

Un risultato, quello di Stellar Blade, che darà ancora più forza allo studio per produrre un sequel e un porting su PC.

Se volete anche voi entrare nel mondo pirotecnico e politicamente scorretto di Stellar Blade, sappiate che potete acquistarlo su Amazon al miglior prezzo.