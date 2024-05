Skyrim, scoperta (con imbarazzo) una funzionalità base dopo 500 ore

Skyrim è un gioco che, nonostante gli anni sul groppone, continua a offrire sorprese e curiosità.

Il classico Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti un cult che non ha bisogno di presentazioni.

Basti pensare che di recente qualcuno ha scoperto nuovo uso di uno degli Urli del Dragonborn.

Ora, dopo anche una boss battle rimasta nascosta troppo a lungo, un utente di Reddit ha scoperto una caratteristica standard del gioco dopo aver esplorato per 500 ore le terre di Tamriel.

«Ho imparato solo un paio di giorni fa che nel menu dei preferiti è possibile collegare i tasti della keyboard. Un concetto rivoluzionario, ve lo dico io! Finora ho giocato per circa 500 ore», ha rivelato un sarcastico "Shazdeh".

Nel caso non lo sapeste, questa funzione è simile all'aggiunta di oggetti o armi come scorciatoie sul D-Pad di un controller quando si gioca su console.

Certo, milioni di giocatori potrebbero essere già a conoscenza della possibilità di collegare i tasti della keyboard per accedere facilmente e rapidamente a varie funzioni in Skyrim, ma se questa feature è stata scoperta da qualcuno solo oggi, vuol dire che a volte il detto "meglio tardi che mai" è più valido.

Insomma, pur non trattandosi dell'ennesimo segreto nascosto nell'enorme mondo aperto di Skyrim, con Bethesda al lavoro su The Elder Scrolls VI possiamo solo immaginare cosa ci riserverà il futuro.

Restando in tema, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato di recente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Infine, sempre per quanto riguarda il celebre RPG fantasy in questione, uno scienziato ha utilizzato la tecnologia di ricostruzione facciale sugli scheletri di Skyrim per capire come fossero i loro volti da vivi: guarda il risultato finale.