Era il 2020 quando PS5 arrivò sul mercato – e, diciamocelo pure, da allora sembrano passate un po' di vite. Questo significa anche che questo autunno la console di casa Sony celebrerà il suo quarto compleanno. Considerando che di solito le console hanno un ciclo vitale intorno ai sette anni, siamo ormai oltre il giro di boa generazionale.

Ha senso allora guardarsi indietro: lo scorso anno lo facemmo ragionando su quali promesse PS5 aveva mantenuto e quali no, ora vogliamo dare un'occhiata alla ludoteca che ha proposto in questi anni, scoprendo quelli che sono i migliori giochi PS5 usciti fino a qui secondo la media voto.

Per darvi un dato il più universale possibile, abbiamo preso come riferimento la media voto dell'aggregatore Metacritic, che raccoglie i punteggi delle recensioni dei maggiori siti specializzati al mondo – comprese quelle di SpazioGames, ovviamente.

Migliori giochi PS5 per media voto

Da notare che:

la media è espressa in centesimi;

non sono incluse le espansioni.

Vediamo allora i migliori giochi della generazione PS5 fino a oggi, considerando la media voto di Metacritic.

Elden Ring - 96/100 Baldur's Gate III - 96/100 The Witcher 3: Wild Hunt - 94/100 God of War: Ragnarok - 94/100 Hades - 93/100 Tetris Effect - 93/100 Resident Evil 4 - 93/100 Final Fantasy VII: Rebirth - 92/100 Demon's Souls - 92/100 Street Fighter 6 - 92/100 Persona 5 Royal - 91/100 Dave the Diver - 91/100 Rogue Legacy 2 - 90/100 Marvel's Spider-Man 2 - 90/100 Cocoon - 90/100 Balatro - 90/100 Tekken 8 - 90/100 Moss: Book II - 90/100 Dead Space - 89/100 Final Fantasy VII Remake - 89/100 Red Matter 2 - 89/100 Alan Wake II - 89/100 The Stanley Parable Ultra Deluxe - 89/100 Disco Elysium: The Final Cut - 89/100 Devil May Cry 5: Special Edition - 89/100

Come potete notare, la classifica ha alcuni spunti interessanti: se le prime due posizioni sono appannaggio di due signori assoluti della generazione – ossia Elden Ring e Baldur's Gate III – la terza è invece occupata dalla riedizione di The Witcher 3, recentemente aggiornato per PS5, ma uscito per il debutto assoluto nel 2015.

La prima produzione Sony in classifica è God of War: Ragnarok in quarta posizione, che nel 2023 si è giocato il GOTY con il già citato Elden Ring.

Nella classifica non mancano anche altre riedizioni di nuova generazione di giochi che però in realtà erano usciti su PS4, e ci sono anche alcune perle a sorpresa come Dave the Diver, Balatro o Cocoon.

Sarà interessante vedere come questa chart cambierà nel corso degli anni. Intanto, se volete scoprire quali sono stati per noi i giochi della generazione PS4, godetevi questo video ad alto tasso di nostalgia.