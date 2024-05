PS1 ha ora il suo emulatore gratis su App Store

Negli ultimi tempi, diversi emulatori stanno iniziando a spopolare sui maggiori store per telefonia mobile.

Dopo Delta, stiamo assistendo alla comparsa di un numero sempre maggiore di emulatori sia su iPhone che su iPad.

Sappiamo che quelli Nintendo Switch stanno cadendo come mosche uno dopo l'altro, ma ora è il turno di qualcosa legato al marchio PlayStation.

L'ultimo ad aggiungersi all'elenco è Gamma, che vi permetterà di giocare a diversi giochi PS1 su iPhone e iPad e che è ora disponibile per il download gratuito dall'App Store (via Wccftech).

L'emulatore Gamma per iPad e iPhone funziona come gli altri emulatori di videogiochi classici presenti sull'App Store.

L'interfaccia è completa, con una personalizzazione che consente di adattare i controlli alle proprie preferenze e persino opzioni come il supporto per i controller Bluetooth e le tastiere cablate.

Se volete divertirvi con i giochi classici di PS1 sul vostro iPhone o iPad, questo emulatore è l'ideale.

Il supporto a Google Drive e Dropbox vi permetterà di eseguire il backup delle immagini del disco e di salvare i progressi, oltre al fatto che Gamma vi darà anche la possibilità di scegliere il metodo o il servizio che preferite per il backup dei giochi e dei salvataggi.

Considerando che è possibile utilizzare anche i controller, con Gamma si tratta di fatto di riuscire trasformare il vostro iPhone/iPad in un vero e proprio dispositivo di gioco per il retrogaming, che troppo male non è.

Ovviamente, ricordiamo che è meglio essere il possesso di copie dei giochi originali, visto che la legge sull'emulazione è ancora piuttosto fumosa (a tal proposito non vi linkeremo direttamente il modo per scaricare Gamma, spiacenti).

Vero anche che di recente un emulatore per GBA è stato rimosso da App Store per iOS, dopo che Apple aveva dato il via libera agli emulatori sul suo sito.

Infine, un modder ha di recente trasformato la propria PS1 in una console portatile funzionante, per un risultato finale realmente sorprendente.