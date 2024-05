Steam regala un nuovo gioco gratis, ma avete poche settimane

Da questo momento potete approfittare di una nuova offerta molto interessante su Steam, che vi permetterà di aggiudicarvi un nuovo gioco gratis per PC senza alcun costo aggiuntivo.

Sul noto store di casa Valve potete infatti aggiungere alla vostra raccolta Machinika: Museum, un intrigante rompicapo che per un periodo limitato potete fare vostro senza dover spendere un centesimo.

Advertisement

Si tratta di un puzzle game che vi chiederà di indagare su alcune misteriose macchine extraterrestri: dovrete utilizzare tutto il vostro ingegno per capire come ripararle e decifrare le storie che hanno da raccontare.

Questa produzione sviluppata da Littlefield Studio normalmente viene proposta al prezzo di 7,99€, ma vi basterà avere un account su Steam per poterlo aggiungere alla vostra raccolta totalmente gratis.

Se siete interessati a scoprirne di più — o se semplicemente non volete dire di no a un gioco gratis — non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in pochi istanti riceverete una conferma dell'operazione andata a buon fine e potrete iniziare a scaricare il vostro regalo.

Vi consigliamo però di affrettarvi, trattandosi di un'operazione a tempo limitato: Machinika Museum resterà disponibile gratis fino al 27 maggio alle ore 19.00.

Una volta superato questo limite di tempo, il titolo verrà proposto nuovamente a pagamento, ma se lo avrete riscattato non avrete nulla di cui preoccuparvi: per voi resterà gratis per sempre.

Non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena verranno proposti ulteriori giochi gratis.

Restando in tema, se avete ancora voglia di provare nuovi titoli senza dover spendere nulla, cogliamo l'occasione per ricordarvi che da poche ore sono disponibili ben 6 nuovi free-to-play su Steam.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete anche acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione aggiuntiva.