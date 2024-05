Skyrim, la scienza ha ricostruito il volto degli scheletri

Vi siete mai chiesto come fossero gli atmoriani, l'antica civiltà del mondo di Skyrim di cui ci sono rimasti solamente gli scheletri? La scienza ha ovviamente già risposto a questa fondamentale domanda.

Sono tanti, infatti, i segreti che il kolossal fantasy di Bethesda ha continuato a nascondere e rivelare negli anni, e stavolta tocca alla scienza dare un nuovo contributo per capire com'erano gli scheletri che i giocatori di Skyrim hanno massacrato in quantità industriali.

Come riporta IGN US, infatti, uno scienziato ha utilizzato la tecnologia di ricostruzione facciale sugli scheletri di Skyrim per capire come fossero i loro volti da vivi.

Uno degli utenti che fanno parte del gruppo di ricerca sulla ricostruzione cranica di Ancestral Whispers ha condiviso il suo lavoro sui social media, davvero impressionante:

L'esemplare di "antico Atmoriano di Saarthal, datato alla tarda Era Meretica" è stato ricostruito partendo unicamente dai modelli di gioco.

Il post è stato notato da Jonah Lobe, ex-sviluppatore di Bethesda che ha lavorato proprio a Skyrim e più nel dettaglio proprio ai modelli degli scheletri in quanto progettista capo.

Lobe ha lodato il lavoro degli scienziati:

«Ah! Ho letteralmente disegnato gli scheletri di Skyrim: tu hai fatto un lavoro fantastico con la ricostruzione. Volevo che sembrassero dei delinquenti, con la mascella spessa, le sopracciglia folte e una specie di Neanderthal. Questo è quello che intendevo.»

Visto che attaccano i giocatori, spiega Lobe, l'obiettivo è che sembrassero intimidatori, con uno sguardo diverso dai soliti contesti fantasy. Sguardo e intenzioni che dimostrano il suo grande lavoro visto che, dalla ricostruzione in "esseri umani", emerge proprio quell'intenzione.

Chissà se, un giorno, anche grazie all'Unreal Engine e le tante mod gli atmoriani possano davvero tornare in vita e riprendersi i propri corpi scheletrici.

