Ecco Liam Hemswort come Geralt in The Witcher Stagione 4

The Witcher Stagione 4 ci ha già mostrato il nuovo outfit di Geralt, ma ora è il momento di vedere Liam Hemsworth nel ruolo, dietro le quinte.

Lo show (famoso anche i videogiochi, in particolare il terzo capitolo su Amazon) tornerà infatti con un nuovo ciclo di puntate.

E se di recente l'attrice di Ciri Freya Allan ha parlato proprio del Geralt di Hemswort, che prenderà il posto di Henry Cavill, chiedendo ai fan di essere "comprensivi".

Ora, via Redanian Intelligence, sono apparse le prime immagini ufficiali che mostrano il nuovo attore nel ruolo dello Strigo.

Il primo sguardo al Geralt di Liam Hemsworth mostra il suo costume completo e la sua parrucca bianca durante le riprese della quarta stagione.

Da quello che possiamo vedere, Liam è quasi del tutto identico al Geralt di Henry nelle prime immagini in costume, durante le riprese.

Nel sesto episodio della terza stagione, uscito a luglio dell'anno scorso, Geralt si è scontrato con il malvagio stregone Vilgefortz (Mahesh Jadu) in un duello su una spiaggia.

Nelle foto dal set, sembra che Liam stia ricreando la scena già nota, indossando la stessa camicia nera, gli stessi pantaloni, gli stessi stivali, lo stesso ciondolo e la stessa parrucca che Henry indossava per la sequenza.

Non è chiaro al momento perché Hemsworth stia girando una sequenza di fatto già mostrata al pubblico, ma ciò non toglie che possa trattarsi di un qualche flashback.

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che la quarta stagione saràa prima con Hemsworth nel ruolo principale di Geralt, in attesa che la serie Netflix si concluda con la quinta stagione.

Ma non è tutto: sappiamo bene anche che l'arrivo di Hemsworth nei panni di Geralt sarà in ogni caso "spiegato" grazie a un nuovo cantastorie nella Stagione 4 di The Witcher.