20 giochi più interessanti dalla Summer Game Fest

Ho provato, a contare i giochi che abbiamo visto alla Summer Game Fest. La matematica non è mai stata il mio forte e quando mi sono resa conto che erano una sessantina solo al Guerrilla Collective, mi sono detta che il conteggio era finito e andava bene così.

Ne parlammo già lo scorso anno – anche se stavolta è andata meglio, con alcune conferenze come quella di Xbox e quella di Ubisoft (ma lode, sempre, anche al Tribeca) che hanno dato il giusto respiro ai titoli, permettendo loro di mostrarsi, raccontarsi.

In altri casi abbiamo vissuto delle carrellate in cui si sono susseguiti senza sosta tantissimi titoli, col rischio di dare spazio a tutti per non darlo a nessuno, perché si pestano un po' i piedi a vicenda. Allora, ho deciso di appuntare un po' di quelli che ho ritenuto essere i più interessanti videogiochi visti alle diverse conferenze della Summer Game Fest. Ovviamente, è una selezione che coinvolge anche il gusto personale, all'interno della quale troverete sia qualche nome noto che altri che possono essere passati più in sordina.

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti i giochi che vi hanno colpito di più. E ricordate che potete consultare i nostri recap di tutte le conferenze, per recuperare tutto quello che non avete visto:

Vediamo ora quali sono stati i 20 videogiochi più interessanti che abbiamo visto in questi giorni.

Europa

Guerrilla Collective

Mostrato durante il Guerrilla Collective, Europa è un videogioco di avventura basato sull'esplorazione di una luna chiamata proprio Europa, il cui colpo d'occhio richiama molto la direzione artistica e la palette di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e del recente Tears of the Kingdom.

Si vestono i panni di un androide-bambino che si libra qua e là e che attiva dei marchingegni che dovrebbero essere alla base di puzzle da risolvere. E, da quanto si è visto, sarà possibile esplorare anche degli scorci subacquei.

Insomma, il fascino c'è, rimane da vedere come sarà controller alla mano. Intanto, sappiamo che arriva su PC nel 2023.

Pizza Possum

Guerrilla Collective

Puoi rendere i multiplayer interessanti, per chi di solito gioca solo i single player? Sì, se nel tuo gioco infili la pizza. E gli opossum. È un concept sopra le righe, definito come cooperativa all-you-can-eat dagli sviluppatori, ma l'idea è così stramba che fa ridere solo a pensarci. E ogni tanto giocare qualcosa che faccia ridere non fa mica male.

Il vostro compito sarà quello di unire le forze per rubare le pizze, in una cooperativa demenziale che ricorda quella di Uncooked – non fosse che qua il cibo ve lo fregate quando è già bello pronto. Da giocare in due potrebbe dare vita a siparietti tragicomici.

C'è una demo giocabile dal 19 giugno su Steam, ma per ora niente data di release.

Bye Sweet Carole

Guerrilla Collective

Il thriller dell'italiana Little Sewing Machine, guidata dall'autore di Remothered Chris Darril, si è mostrato da vicino durante il Collective, confermando le sensazioni avute in precedenza: parliamo di un videogioco che prova a unire una vicenda terrificante, infestata da conigli (!), ma realizzata con una direzione artistica che richiama i classici immortali della Disney.

Il risultato, quasi di contrasto – considerando che parliamo di un gioco ad alta tensione, illustrato però come le fiabe della nostra infanzia – potrebbe essere molto interessante. Vestiremo i panni di Lana Benton, che si sta mettendo sulle tracce di Carole Simmons, fanciulla che nel XIX scappò da un orfanotrofio, adesso infestato dai suddetti conigli. E da portali dimensionali, in un mondo dal quale sembra non si possa scappare.

L'uscita è attesa per il 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown

Summer Game Fest, Ubisoft Forward

Mi sfugge, francamente, il perché Prince of Persia: The Lost Crown sia stato accolto da un profluvio di dislike, sui social. Siamo i primi ad aver manifestato scetticismo in merito ad alcune recenti decisioni di Ubisoft, ma quando le cose sembrano invece muoversi sui passi giusti è importante riconoscerlo. E sembra proprio che il ritorno di Prince of Persia li stia mettendo uno dietro l'altro, quei passi giusti.

Al di là delle perplessità per la musica scelta per il trailer, il gioco sembra un ben fatto metroidvania in due dimensioni ad alto contenuto d'azione. La direzione artistica ha un suo perché e anche la storia, che ci chiede di ritrovare l'amato Principe, potrebbe dire la sua.

Oltretutto, dietro al progetto c'è Ubisoft Montpellier e questo fa ben sperare. Nell'attesa del debutto del 18 gennaio, potrebbe essere una bella boccata d'aria fresca della Ubisoft che avevamo conosciuto e tanto amato.

Alan Wake 2

Summer Game Fest

Come raccontavo in un articolo specifico, quello che mi ha colpito di Alan Wake 2 è stata la capacità di Sam Lake di evidenziare l'importanza dei due scenari in cui ci muoveremo, della libertà che ci sarà concessa nel passare dall'uno all'altro.

Se è vero che il gioco sembra molto più horror del capostipite, lo è anche che la sua voglia di raccontare una vicenda ben scritta potrebbe attrarre anche chi di solito non è cultore del genere (come la sottoscritta). Gli scenari di Saga e di Alan promettono di offrire prospettive diverse verso le quali guarderemo a nostro piacimento, come nell'affacciarsi da una finestra a godersi un orrore dilettevole.

Se per tutta la durata del viaggio Remedy riuscirà a mantenere questa libertà, affiancandola anche a uno shooting riuscito – di cui ci è stato dato un assaggio durante l'evento – potremmo essere di fronte a un nuovo grande passo in avanti, dopo il brillante Control.

Lies of P

Summer Game Fest

A colpire in positivo di Lies of P, più del trailer presentato in sé, è il fatto che NEOWIZ abbia portato sul palco della Summer Game Fest il lancio di una demo, che potete provare ora.

Demo che abbiamo testato e che, come vi ha raccontato il nostro Domenico, ci ha davvero convinto: nato come epigono di Bloodborne, questo soulslike con protagonista Pinocchio ha dalla sua molte trovate interessanti e un'atmosfera coinvolgente.

Potrebbe essere una delle belle sorprese di fine estate, anche se è leggermente slittato: prima atteso in autunno, arriverà su PC e console il 19 settembre.

Été

Day of the Devs

Ho un debole per i videogiochi pittoreschi e va bene così, ho una certa età. Ecco quindi che Été rientra perfettamente in quella categoria: si tratta di un titolo rilassante che mescola «esplorazione, creatività ed elementi narrativi».

Gli autori vogliono che vestiamo i panni di un pittore, che decide di raggiungere Montreal per l'estate (da cui il nome del gioco, ndr). Nella città, diffonderemo il colore attraverso i nostri pennelli – un po' à la Chicory – e porteremo con noi immagini e meraviglie per metterli su tela, sbizzarrendoci a creare i nostri quadri.

Da tenere d'occhio per questa interessante commistione, se anche voi avete un soft spot per i giochi dove non ci sono nemici contro cui combattere, se non la vita reale a cui non volete pensare per un po'.

A Highland Song

Tribeca Games Showcase, Wholesome Games

Le Highland scozzesi sono protagoniste dell'interessante A Highland Song, che è stato per me il gioco più interessante del Tribeca Games Showcase. Questo titolo, infatti, vi mette nei panni di una ragazza che ha deciso di scappare dalla sua vita abituale per vedere il mare e seguire suo zio, e che si ritrova così ad avventurarsi per gli scenari delle Highland.

Ci sarà da arrampicarsi, ci saranno fasi platform mentre si procederà in orizzontale in due dimensioni, ci saranno commistioni tra narrazione e musica. Ci vedo qualcosa di Old Man's Journey e qualcosina di Oxenfree (con tutt'altra atmosfera, sottolineo).

E, penso valga la pena sottolinearlo, il gioco è firmato dal team dell'interessantissimo 80 Days.

Kibu

Wholesome Games

L'autore di Omno ha deciso di prendersi tutte le attenzioni del pubblico, durante il Wholesome Games, proponendo una rilassante avventura con protagonista un panda rosso, Kibu.

Si tratta di un monaco solitario intenzionato a costruire il suo tempio, un percorso nel quale saremo noi ad aiutarlo. Gironzoleremo per i boschi godendoci il panorama, troveremo risorse, costruiremo la struttura come più ci aggrada, sorseggeremo del tè cullati dal vento.

«Costruite il vostro angolo speciale di casa in una terra fantastica e misteriosa», così lo descrive l'autore.

Al momento niente data d'uscita, ci sarà da aspettare.

Tiny Bookshop

Wholesome Games

Con uno stile che ricorda un po' quello di A Little to the Left, questo gioco chiede di costruire la vostra libreria, perfino mobile in stile camper, nel bel mezzo di una città, personalizzandola in tutto e per tutto, gestendone gli aspetti logistici e godendovi il risultato.

Se anche voi avete un debole per i libri, non solo da leggere ma anche come oggetto, potrebbe diventare presto un guilty pleasure. Oltretutto, potremo sistemare la nostra libreria mobile in scenari particolarmente suggestivi, che aiuteranno a rilassarsi a fine giornata, mentre ci prenderemo cura della selezione da proporre ai lettori in arrivo.

In Germania il gioco ha già ricevuto diversi riconoscimenti: speriamo tenga fede alle aspettative, anche se per ora non sappiamo ancora quando uscirà.

Lords of the Fallen

Future Games Show, PC Gaming Show

Il ritorno di Lords of the Fallen è sembrato difendersi particolarmente bene: il gioco ha confermato la sua natura da dark fantasy che si rifà molto al filone dei Souls, con combattimenti belli pesanti e nemici che sembrano pronti a fare un solo boccone del nostro caduco corpo.

Vestiremo i panni di un Crociato oscuro e andremo a caccia di Adyr, nella (vana?) speranza di avere la meglio, dato che si tratta di un dio demoniaco.

Gli sviluppatori hanno promesso un gioco cinque volte più grande dell'originale (e speriamo in bene, non amiamo la grandezza fine a sé stessa, come sapete), con un universo interconnesso ricco di insidie alle quali fare fonte. Ci saranno due mondi da esplorare, paralleli: il regno dei vivi e quello dei morti, strapieno di incubi.

Il combattimento è descritto come «profondo e tattico», ci metterà a disposizione parecchie armi tutte diverse e potremo anche sfoggiare la magia. Insomma, le premesse sembrano molto buone: c'è da aspettare la release, fissata al 13 ottobre.

The Last Faith

Future Games Show

Rimaniamo in atmosfere oscure perché anche The Last Faith, tornato a mostrarsi durante il Future, entra di prepotenza nella nostra lista dei giochi da tenere d'occhio.

Domenico lo aveva potuto provare qualche tempo fa e, come spiegato nell'anteprima, eravamo rimasti colpiti in positivo dalla commistione tra le atmosfere gotiche e sanguinolente di Bloodborne e i richiami a Castlevania.

Dopo tanto peregrinare, il gioco ha trovato la sua data d'uscita per il prossimo mese di ottobre (dove però ci sono troppi, troppi giochi, ahilui) e rimarca la volontà di mescolare dinamiche souslike e metroidvania.

En Garde!

Future Games Show

Questo gioco di combattimento ad alto tasso d'azione personalmente mi ha colpito per due motivi: il primo è la spettacolarità dei suoi scontri a fil di spada, con tanto di fioretto da sfoggiare come novelli D'Artagnan. Il secondo è che unisce a questo una vena comica marcata, con una protagonista inopportuna e dalla risposta pronta.

Potremo sguainare la nostra spada addentrandoci in ambientazioni dipinte, mentre la nostra protagonista potrà anche prodursi in salti pirotecnici e in parry spettacolari.

C'è anche una demo gratis che potete scaricare su Steam. Per me è già in download.

Cities Skylines II

Xbox Games Showcase

Siccome a ottobre non usciva niente, ecco anche l'atteso Cities Skylines II. Il primo titolo è uno dei city builder-gestionali più interessanti con cui mi sia mai divertita, capace di trascinare in ore e ore di loop a sistemare la zona commerciale, poi quella residenziale, poi il traffico, poi la qualità dell'aria – e così all'infinito.

Questo seguito promette di migliorare molte delle cose che nel primo erano spigolose, proponendo una simulazione profonda e dinamica delle logiche dietro la costruzione e la gestione di una città.

Se manterrà anche solo metà delle sue promesse, potremmo essere tutti destinati a passarci sopra qualche altro centinaio di ore.

Avowed

Xbox Games Showcase

Non si insegna a Obsidian come fare un gioco di ruolo e Avowed potrebbe avere le carte in regola per dimostrare nuovamente la validità di questo concetto. Il team di veterani di casa Xbox ha presentato finalmente da vicino il suo gioco di ruolo simil-Elder-Scrolls, trascinandoci nel mondo immaginario di Eora (lo stesso di Pillars of Eternity).

Il titolo funzionerà in effetti come un GDR in prima persona dove siete chiamati a indagare sulla diffusione di una malattia, che a quanto pare ha legami proprio con la regione che state esplorando. Come fare per salvarla?

A caratterizzare l'esperienza, oltre all'esplorazione degli scenari di gioco dell'isola in cui ci muoveremo – ciascuno con un suo ecosistema, secondo Obsidian – ci saranno delle meccaniche di combattimento che coinvolgono spade, incantesimi, pistole (!) e scudi. L'approccio, insomma, dovrebbe essere piuttosto originale, anche per chi arriva da The Elder Scrolls.

Esordirà nel 2024, ovviamente dal day-one su Game Pass, essendo first-party.

Metaphor: ReFantazio

Xbox Game Showcase

Cosa succede se prendi gli autori di Persona 3, 4 e 5 e gli chiedi di realizzare un altro gioco? A quanto pare Metaphor: ReFantazio, che sfoggia già da adesso uno stile irresistibile – e i soliti menù clamorosamente unici.

Sembrerebbe lecito aspettarsi un JRPG (nel trailer si vedevano anche alcune delle meccaniche sim da Persona): il gioco sarà diretto da Katsura Hashino, il character design è di Shigenori Soejima, la colonna sonora di Shoji Meguro.

E, ovviamente, il tutto è prodotto da Atlus – arriverà su PC e Xbox Series X|S.

Starfield

Xbox Games Showcase (Starfield Direct)

Approvata l'idea di Microsoft di dare un suo spazio specifico a Starfield, così da poter mostrare davvero da vicino la prossima fatica di Bethesda Game Studios. Certo, probabilmente il direct poteva durare leggermente meno – più che altro perché dopo un po' la raffica di informazioni iniziava ad annacquarsi ed era più facile perdersi qualcosa per strada –, ma ora sappiamo davvero tanto di come funzionerà Starfield e di cosa proverà a realizzare.

Scopriremo a settembre se riuscirà in effetti in tutti i suoi intenti, ma l'ambizione di Bethesda Game Studios e la volontà di provarci – anziché accontentarsi e macinare denaro con Fallout e The Elder Scrolls, dei quali un nuovo episodio si venderebbe da solo – è già di per sé una notizia, in una industria degli AAA sempre allergica ai rischi.

Esplorare lo spazio, creare il proprio alter ego, la propria nave, trovare la build migliore per sé, giocare con la gravità, scoprire le città e i personaggi che la animano: Starfield: sembra un universo in cui perdersi ed è, ovviamente, uno dei giochi da tenere d'occhio dopo questa Summer.

Citizen Sleeper 2

PC Gaming Show

Dopo il grande apprezzamento avuto dall'originale, è tempo di Citizen Sleeper 2. Il gioco, presentato durante il PC Gaming Show, stavolta ci porrà nei panni di un androide fuggito che deve sfuggire a una taglia messa sulla sua testa.

Per scappare da un infausto destino, metteremo insieme il nostro equipaggio e partiremo alla volta della Starward Belt. «Citizen Sleeper 2: Starward Vector vi porterà in una nuova ambientazione, vi metterà nel corpo ormai usurato di un nuovo Sleeper e vi chiederà ancora una volta di costruirvi una vita tra le stelle» hanno anticipato gli autori.

«Ma questa volta avete una nave male in arnese e un equipaggio che avete reclutato, e dovrete aiutare entrambi a superare una crisi che coinvolge tutto il sistema».

Le ambizioni non sono mica male, insomma. E quanto di buono è stato fatto nel gioco precedente ci suggerisce di tenere il gioco nei nostri radar.

Star Wars: Outlaws

Ubisoft Forward, Xbox Games Showcase

Non sono una grande appassionata di Star Wars (per mancanza di tempo, praticamente, perché non ho ancora visto tutti i film), ma devo dire che quello che ho visto per Star Wars: Outlaws ha un suo perché.

Il gioco sarà ambientato nell'epoca tra L'impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi, mi ha spiegato Ubisoft in un evento a porte chiuse per la stampa, e permetterà di esplorare sia alcune location familiari che altre completamente inedite.

La nostra protagonista sarà una fuorilegge, accompagnata dall'animaletto Nyx: dopo che un lavoro andrà storto, dovrà liberarsi della taglia sulla sua testa, esponendosi ad altri incarichi molto, molto pericolosi.

Gli scenari saranno «molto vasti e aperti», ha anticipato Massive durante l'evento, ma promette anche «città dense, vitali». Avremo la possibilità di navigare liberamente tra spazio e scenari sui diversi pianeti, con tanto di nostra nave da pilotare durante il percorso.

Un aspetto particolarmente affascinante è che le possibili opzioni di scelta influenzano l'andamento del gioco: se, ad esempio, in un dialogo direte di no a una proposta di qualcuno di un dato gruppo, magari in modo sgarbato, questi diventeranno vostri nemici e quindi in futuro potete aspettarvi di scontrarvi con loro. Dicendo sì, magari sarebbero stati invece vostri alleati e vi avrebbero aiutato.

Insomma, Massive sembra stia cercando di incastrare tutte le cose al posto giusto e la scelta di Disney e Lucas, di mettere la licenza di Star Wars in mano a diversi team e non più alla sola EA, potrebbe essere quella vincente.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Xbox Game Showcase, Capcom Showcase

A primo impatto sembrava quasi un nuovo Onimusha, ma non è così: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, presentato da Capcom durante questa Summer Game Fest, promette di affondare le radici nel folklore del Giappone, trascinandoci in un titolo dove sfoggeremo armi che vanno dagli archi alle lame, in un gameplay a metà tra strategico e azione pura.

È già stato anticipato che il gioco è realizzato in RE Engine, che ultimamente Capcom sta sfruttando parecchio (è l'engine di Resident Evil) e che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dal day-one su Game Pass.

Ha una grande atmosfera, ma per ora non ci è dato sapere quando potrebbe arrivare.

Sentitevi liberi, come detto in apertura, di segnalare nei commenti i giochi che invece hanno colpito di più voi, nelle diverse conferenze.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, fate riferimento al nostro hub dalla Summer Game Fest.