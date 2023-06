Metaphor: ReFantazio, svelato il nuovo RPG fantasy dagli autori di Persona

Siamo certi che non sia mancata un po' di delusione in casa Atlus prima dell'inizio di Xbox Games Showcase, a causa del leak che ha anticipato l'annuncio di Persona 3 Reload e P5 Tactica durante l'evento, ma c'è stato comunque spazio per un altro intrigante annuncio a sorpresa.

L'ultima manifestazione di casa Microsoft ha infatti svelato una nuova intrigante IP sviluppata proprio dagli autori degli ultimi capitoli principali di Persona (trovate P5 Royal su Amazon): si tratta di Metaphor: ReFantazio, un nuovo gioco di ruolo fantasy con stile da vendere.

Al momento è stata confermata esclusivamente l'uscita su Xbox Series X|S e PC, anche se non sembra essere previsto alcun debutto su Game Pass: trovate il trailer ufficiale qui di seguito.

Il primo filmato ufficiale ci mostra alcune cutscene e spezzoni di gameplay, con mosse speciali spettacolari e uno stile grafico che ricorda molto proprio quello già visto in franchise come Persona e Shin Megami Tensei.

Perfino le schermate del menù e di selezione dei personaggi ricordano molto lo stile dei JRPG più amati di casa Atlus: pur trattandosi di un nuovo franchise scollegato dall'universo di SMT e Persona, il marchio di fabbrica sembra essere rimasto intatto e dovrebbe soddisfare tutti i fan storici di entrambe le serie.

Un progetto che appare dunque essere particolarmente ambizioso e che varrà la pena di tenere d'occhio: al momento non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che il lancio è previsto per il 2024.

Resta invece da capire se sarà davvero un'esclusiva Xbox — anche temporanea — o se sia previsto un lancio su PlayStation: anche il sito ufficiale fa riferimento alla sola console di casa Microsoft.

A proposito di Persona, proprio nelle scorse ore è arrivata una brutta notizia per i fan del terzo capitolo: il remake di Persona 3 sarà estremamente fedele al capitolo originale, ignorando le aggiunte di FES e Portable.

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità di Xbox Games Showcase, trovate tutti gli annunci e i trailer nel nostro recap dedicato.