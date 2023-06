Summer Game Fest 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Un tempo c'era l'E3, adesso abbiamo la conferenza onnicomprensiva della Summer Game Fest. Potremmo riassumere così l'appuntamento di questa sera, che a partire dalle ore 21.00 italiane terrà compagnia agli amanti dei videogiochi.

La kermesse estiva organizzata da Geoff Keighley debutterà infatti questa sera con la sua conferenza – e se è vero che lo scorso anno c'era stato il leak del main eventer (The Last of Us - Parte I, leakato da Sony stessa per sbaglio), per ora sembra che tutto sia rimasto abbastanza abbottonato.

Advertisement

Secondo il sito ufficiale della SGF la conferenza dovrebbe durare circa due ore e coinvolgerà oltre quaranta publisher partner. Ci sono anche alcuni nomi che sono stati già confermati: Keighley ha fatto sapere che Sam Lake presenterà Alan Wake 2 più da vicino direttamente sul palco, ad esempio.

È stato già confermato anche che vedremo il gameplay di Mortal Kombat 1 e che dovremmo scoprire qualcosa di più sull'imminente Lies of P, l'aspirante erede di Bloodborne, declinato però nell'oscuro mondo steampunk di Pinocchio.

Come di consueto, in questa pagina riporteremo tutti gli annunci e i trailer via via che saranno svelati. Vi raccomandiamo quindi di aggiornarla periodicamente, dalle ore 21.00 in poi, per vedere comparire le diverse novità e avere subito davanti agli occhi un riepilogo completo dell'evento condotto da Geoff Keighley.

E se apprezzate il lavoro della nostra redazione, ricordatevi che potete supportarci acquistando i vostri videogiochi su Amazon attraverso questo link. Se state cercando il calendario completo delle conferenze, invece, lo trovate qui. Infine, non dimenticate di visitare il nostro hub completo dedicato alla Summer Game Fest 2023.

Ore 21.00 È previsto l'inizio della conferenza.

Prince of Persia: The Lost Crown

Dopo un messaggio di benvenuto di Geoff Keighley, lo show si è aperto con una presentazione da parte di Ubisoft, che ha svelato con un gameplay trailer il ritorno di Prince of Persia, con un'avventura bidimensionale ad altissimo contenuto di scimitarre – ovviamente.

Arriva il 18 gennaio 2024 su tutte le console. Viene definito come un action adventure platformer con «enormi boss fight», nel tentativo di portare una ventata di modernità alla saga Ubisoft.

Mortal Kombat 1

È il momento di vedere in azione il feroce Mortal Kombat 1, che come promesso ci viene mostrato nel suo gameplay e anche nella sua storia – oltre che nelle fatality, quindi attenzione se siete impressionabili. Keighley ha definito il video «uno sguardo esteso» a quanto il nuovo titolo di Ed Boon e compagni avrà da offrirci.

La quantità di fatality completamente fuori di testa è esagerata, come potete immaginare e come noterete voi stessi dall'esageratissimo video – nel pieno stile della saga Mortal Kombat.

Sul palco viene accolto anche Ed Boon in persona, creatore del franchise a cui ha letteralmente dedicato la sua intera carriera videoludica. Intervistato da Keighley, Boon ha confermato che parliamo di una sorta di nuove timeline, ora che Liu Kang è una divinità, dopo la fine di Mortal Kombat 11.

«Ci sono personaggi che conoscete, ma viene raccontata una storia completamente diversa. Per noi è come un reboot», spiega Boon, al punto che addirittura personaggi che prima erano nemici ora potrebbero essere alleati.

Il gioco vanterà tantissimi cameo di volti celebri e tutti i personaggi potranno essere combinati tra di loro, dando sfogo all'immaginazione dei giocatori. Non è stato facile tenere segreto questo gioco durante la pandemia, fa notare Boon, che è molto felice del risultato.

Path of Exile 2

È il momento di vedere in azione, per la prima volta, Path of Exile 2, che vuole portare «a un nuovo livello» quanto fatto dall'episodio precedente, piuttosto apprezzato.

Scopriremo ulteriori novità in merito il 28 luglio.

Street Fighter 6 x Exoprimal

Capcom fa la sua comparsa per annunciare durante la Summer Game Fest che il suo apprezzatissimo Street Fighter 6 è pronto ad accogliere una importante novità: direi che si tratta di un incontro tra il picchiaduro ed Exoprimal, che sarà proposto durante l'autunno.

Vedremo se il traino di SF6 riuscirà a fare bene anche al titolo multiplayer a base di dinosauri.

Dead by Daylight

E intanto in Dead by Daylight arriva Nicolas Cage, il prossimo luglio. Ok, siamo entrati da subito nel momento surreale della conferenza – non fosse che Cage è davvero sul palco della Summer Game Fest per spiegarci come diavolo sia finito all'interno del gioco.

Dopo la chiacchierata con l'iconico attore, viene proposto un video che ci anticipa quello che vedremo nel nuovo contenuto disponibile da luglio.

The Witcher - Netflix

Henry Cavill e Anya Chalotra ci introducono alla stagione 3 di The Witcher 3, in compagnia di Frey Allan e Joey Batey – ci sono, insomma, tutti gli attori principali.

L'uscita della nuova stagione, che sarà l'ultima con Cavill nei panni di Geralt di Rivia, è attesa per luglio in esclusiva su Netflix, sotto la supervisione della showrunner Lauren S. Hissrich.

Dopo che le precedenti due stagioni ci hanno parlato soprattutto dei contenuti provenienti dai primi tre libri, dovremmo ancora vedere qualcosa da Il Sangue degli Elfi e da Il Tempo della Guerra, in questi nuovi episodi.

Witchfire

Si fa vedere di nuovo anche Witchfire, che andrà in early access dal 20 settembre prossimo.

Crossfire: Sierra Squad

Armati di PlayStation VR 2, vediamo in azione i protagonisti di Crossfire: Sierra Squad, che arriverà ad agosto.

Sonic Superstars

Il porcospino più amato dei videogiochi torna in una nuova avventura dal sapore super-classico che promette di far battere il cuore ai fan storici. Sarà possibile giocare nei panni dei più celebri personaggi del mondo di Sonic, fare team con i propri amici per giocare insieme e sfruttare abilità che promettono di dare profondità ai livelli bidimensionali.

Arriverà su tutte le console e su PC nell'autunno 2023.

Honkai Star Rail

Dopo il successo del suo lancio, Honkai Star Rail ha novità per chi sta aspettando il lancio anche su PlayStation. Il lancio su questa piattaforma è in effetti atteso per il Q4 del 2024.

Lies of P

Un affascinante trailer per Lies of P, il soulslike ambientato nel mondo di Pinocchio. Atteso per agosto, arriverà invece il 19 settembre e una demo è disponibile ora su PC, PlayStation e Xbox. Noi di SpazioGames l'abbiamo già testata e trovate sul sito la nostra anteprima.

Sandland

Inconfondibile lo stile del maestro Akira Toriyama, che rende videoludico e in Unreal Engine 5 il mondo del suo SandLand. Il gioco è pubblicato da Bandai Namco e arriverà su PC e console.

Annapurna

Annapurna conferma per il 29 giugno il ritorno del suo showcase.

Throne and Liberty

Azione epica al centro del trailer del gioco che si prepara al test tecnico. È atteso su Steam, PS5 e Xbox Series X|S.

WarHaven

Azione e caos multiplayer a tinte medievali nel trailer che viene presentato alla Summer Game Fest, che ci offre un piccolo nuovo assaggio dal gioco. Potrete giocarci gratis su Steam tra il 16 e il 19 giugno.

Alan Wake 2

È il momento di Sam Lake, che è venuto direttamente dalla Finlandia per presentare il gioco sul palco della Summer Game Fest. L'autore sottolinea ancora una volta che giocheremo il viaggio di Alan e Saga, sarà possibile in determinati punti della storia passare dall'una all'altra – in due «viaggi da incubo» che saranno strettamente intrecciati.

Saga sarà anche accompagna da un certo Alex Casey, che sarà il suo partner nelle indagini che stanno compiendo per l'FBI, su degli omicidi rituali. Tuttavia queste indagini «diventano un incubo quando i due scoprono le pagine di una storia horror, che potrebbe essere scritta da un certo scrittore scomparso nel nulla». Tuttavia, queste pagine parlano proprio di ciò che succederà a Saga e Alex.

Lake assicura che «Alan sarà ancora giocabile», sottolinea poi come «sia un sequel ma anche un gioco standalone, non ci aspettiamo che facciate i compiti a casa se non avete giocato le esperienze precedenti». Anche per questo, il personaggio di Saga vi aiuterà a entrare nell'universo di Alan Wake: lo scoprirete insieme a lei, se siete dei neofiti.

Potrete scegliere in determinati punti di passare da Saga ad Alan, che è intrappolato nel Dark Place. «Non c'è un modo giusto di giocare, siete voi a scegliere: potrete anche giocare con Alan fino alla fine, o continuare a saltare da uno scenario all'altro, o rimanere con Saga per seguire l'indagine» sottolinea lo scrittore finlandese.

Il gioco viene mostrato con del gameplay duro e puro da una fase iniziale del gioco. Il gameplay non è montato, non dovrebbe avere tagli, è catturato direttamente dal gioco.

Warhammer: Space Marine 2

Il video ci mostrerà uno sguardo alla cooperative del gioco a cura di Saber e Focus Entertainment. La campagna cooperativa sarà fino a tre giocatori.

L'uscita è attesa su PC e console di nuova generazione per questo inverno.

Yes, your grace: Snowfall

Stile in pixelart per combattimenti a fil di spada. Si direbbe la filosofia di questo intrigante gioco, che arriverà su PC e Switch nel 2024.

Toxic Commando

Focus Entertainment e Saber uniscono le forze con John Carpenter per questo progetto dove si fa strage di zombie come se non ci fosse un domani. Che in effetti nel gioco non c'è affatto, considerando quanto serrate siano le battaglie.

Tra veicoli, mitragliatrici e cannoni, è una carneficina di non morti, come effettivamente ci si aspetterebbe.

Arriva nel 2024 su PC e console di nuova generazione.

Baldur's Gate III

Scopriamo il nuovo antagonista di Baldur's Gate III, interpretato da nientemeno che Jason Isaacs (Draco nella saga cinematografica di Harry Potter).

L'uscita finale del gioco, ricordiamo, è attesa per questo agosto.

Marvel's Spider-Man 2

Bryan Intihar, director di Spider-Man 2, è sul palco per presentare l'artwork di copertina del gioco, con Peter e Miles insieme.

Il focus oggi è anche su Venom, che non è Eddie Brock perché gli autori volevano «raccontare una storia originale», motivo per cui saremo noi, nella nostra avventura, a dover scoprire chi sia il Simbionte in questo caso.

Insomniac conferma anche che la città sarà due volte più grande rispetto al gioco precedente, il che dovrebbe promettere tante avventure.

Il gioco uscirà il 20 ottobre 2023, ora è ufficiale.

Palworld

Atmosfere chill tra foreste, animaletti e... mitragliatrici. Ci voleva. Andrà in early access a gennaio 2024.

Black Desert Online

Tempo di scoprire la prossima espansione del popolare videogioco MMORPG. Arriva il 14 giugno.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Parrebbe che quanto fatto da First Soldier non sia bastato, perché è il momento di vedere un altro gioco mobile ad alto tasso di azione dedicato a Final Fantasy. Già annunciato, Ever Crisis ha avviato ora la pre-registrazione per la sua closed beta.

Banishers

Torna in scena il titolo di Focus che venne presentato lo scorso anno ai The Game Awards, firmato da Dontnod. Il gioco, ricordiamo, ha per protagonisti due "cacciatori di anime in pena", che però vedono la loro relazione venire orribilmente coinvolta nel loro lavoro, per così dire, quando lei muore e lui viene seguito e assistito dalla sua anima.

Il gioco proporrà possibilità di scelta, come nello stile dello sviluppatore francese, e promette azione e dramma ad alto livello di emotività. Arriverà alla fine del 2023 su PC e console di ultima generazione.

Like a Dragon: Gaiden

SEGA mette in scena il suo Like a Dragon: Gaiden, che arriva prestissimo: il prossimo 9 novembre. Fan di Yakuza, teniamoci pronti!

Under the Waves

Altro scorcio del titolo subacqueo pubblicato da Quantic Dream.

Call of Duty: MW 2 | Warzone - Stagione 4

Vediamo la nuova stagione (la quarta), con lo scenario dove ci saranno caratteristiche medievali e uno stadio, perché sì. Arriverà il 14 giugno.

Faefarm

Inizialmente annunciato per Switch, questo gioco rilassante è in arrivo anche su PC, sempre l'8 settembre.

Marvel Snap

Momento dedicato al popolare gioco di carte e dobbiamo dire che il siparietto è davvero peculiare.

King Arthur: Legends Rise

Da oggi sono aperte le pre-registrazioni per questo titolo mobile e PC.

Twisted Metal

Abbiamo un assaggio dall'adattamento cinematografico di Twisted Metal e... beh, non so. Giudicate pure voi.

Lysfanga

Direzione artistica interessante per questo gioco in cui potrete sfoggiare poteri come piegare il tempo e riavvolgerlo a piacimento. Arriverà quest'anno su PC, sia su Steam che su Epic.

Immortals of Aveum

In vista della release fissata per luglio, vediamo di nuovo da vicino lo shooter magico di Electronic Arts. Sul palco Darren Barnet, che interpreta il protagonista Jack. Dopo la chiacchierata con l'attore, che racconta del mondo magico in cui diversi personaggi combattono per contendersi i poteri, vediamo un po' di gameplay in azione.

Gli effetti speciali sono quelli che ci si aspetterebbe da un gioco in soggettiva che sfoggia le magie come base del suo combat system, in effetti.

Fortnite

Come era stato preannunciato, vediamo le novità della prossima stagione di Fortnite ad alto contenuto di... dinosauri!

Articolo in aggiornamento